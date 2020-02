Un incendie dans une usine de fabrication «dévastatrice» menace l’approvisionnement mondial en disques vinyle

Apollo Masters – une usine de fabrication qui fournit la laque utilisée pour faire des disques de master, qui sont utilisés pour faire des disques vinyles – a subi un incendie le jeudi 6 février, dans son usine de fabrication et de stockage à Banning, en Californie, rapporte The Desert Sun. Aucun employé n’a été blessé dans l’incendie «dévastateur» qui a complètement détruit l’installation. Une note sur le site Web d’Apollo Masters se lit comme suit: “Nous sommes incertains de notre avenir à ce stade et évaluons les options alors que nous essayons de traverser cette période difficile.” Les chiffres de l’industrie de la production de disques vinyles ont exprimé une inquiétude similaire.

“D’après ma compréhension, cet incendie présentera un problème pour l’industrie du vinyle dans le monde entier”, a déclaré Ben Pitchfork, co-fondateur de Third Man Records dans un courriel. “Il n’y a que DEUX sociétés qui fabriquent des laques dans le monde, et l’autre, MDC au Japon, avait déjà du mal à répondre à la demande AVANT ce développement.” (L’accent est mis sur Blackwell.)

Blackwell a également écrit qu’il y avait eu des «chuchotements» d’une autre entreprise «ayant l’idée» d’entrer sur le marché de la laque, mais qu’Apollo était également le «principal ou peut-être le seul fournisseur des stylets» utilisés dans le processus de pressage du vinyle. “J’imagine que cela affectera TOUT LE MONDE, pas seulement le troisième homme pressant et le troisième homme maîtrisant, mais dans quelle mesure reste à voir.”

De plus, Blackwell a précisé: «Je ne veux pas être alarmiste. Mais j’essaie d’être réaliste par opposition à Pollyannish. “

Le compte Twitter de Duplication, une société de duplication, de pressage et d’impression de vinyle / CD / DVD basée à Toronto, a écrit: «Catastrophe pour l’industrie du pressage de vinyle» et «Il y aura une pénurie de laque et peut-être des usines devant fermer ou réduire opérations pendant un certain temps. “

Lorsqu’il a été contacté par Pitchfork, David Read, coordinateur de la production et des ventes de vinyles chez Duplication, a ajouté que l’incendie «affectera directement toutes les usines de vinyle, les bandes / étiquettes, les ingénieurs de mastering, les installations de placage, etc., toute personne qui utilise des laques dans le cadre de son vinyle. “A ajouté avec optimisme,” Au cours de mes près de 40 ans d’expérience, l’industrie du vinyle dans son ensemble est incroyablement résiliente et remplie de professionnels talentueux qui feront, et font déjà, équipe pour trouver une issue à ce problème actuel. “

Pitchfork a contacté les représentants d’Apollo Masters pour plus de commentaires et plus d’informations.

