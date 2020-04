Un jeune voyou dit qu’il est presque mort d’une insuffisance hépatique et rénale

Le jeune voyou est reconnaissant d’être en vie après une expérience de mort imminente.

Mercredi, Offset a organisé son expérience musicale virtuelle «Offset and Friends» avec Young Thug, Rich the Kid et SAINt JHN, dont les bénéfices ont été versés à la Atlanta Community Food Bank pour les efforts de secours de COVID-19.

Lors de la représentation en direct de Young Thug, le rappeur de YSL a révélé qu’il avait souffert d’une crise de santé après une défaillance de son foie et de ses reins.

«Alors, je suis resté un peu dans le lit et je me suis dit:« Appelez l’ambulance. Je ne peux pas bouger mon corps », a-t-il déclaré, selon Complex. “Plus tard, quand l’ambulance est arrivée, je ne pouvais pas sortir du lit. Ils ont dû me faire sortir du lit en gros. J’avais l’impression que tout mon corps était engourdi et je ne pouvais pas bouger. “

Il a été hospitalisé pendant plus de deux semaines et on lui a dit qu’il aurait pu mourir. «Je suis allé à l’hôpital et j’avais découvert que j’avais une insuffisance hépatique et rénale. Et je suis un peu décédé comme si j’étais mort. J’étais à l’hôpital pendant environ 17 jours », a-t-il dit. «J’ai quitté l’hôpital, ma mère n’y faisait pas confiance. Alors j’ai quitté l’hôpital, nous sommes allés dans un autre hôpital, c’était comme: «Mec, tu as une insuffisance hépatique et rénale. Tu es censé être mort. En gros, vous êtes mort. “J’ai déjà été tué.”

Après sa révélation choquante, Thugger a interprété “Killed Before” de sa mixtape Super Slimey avec Future, qui comprend les paroles, “Tout le monde sait que j’ai déjà été tué.” Après sa performance, il a dit au public que «les drogues ne sont pas bonnes, ne les prenez pas».

Thug se sent mieux et se concentre sur sa musique. Lui et Chris Brown devraient sortir leur projet collaboratif Slime & B le 5 mai.