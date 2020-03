Un joueur de saxophone attaqué à l’acide à Oaxaca joue “La Llorona” avec Ximena Sariñana

Nous sommes sûrs que vous vous souvenez María Elena Ríos, la saxophoniste d’Oaxaca qui en septembre de l’année dernière a été attaquée par un sujet qui a pulvérisé une canette d’acide au milieu du corps, lui laissant des blessures graves telles que la perte d’un œil, des brûlures dans 90% du corps, a supprimé la mobilité de la moitié du visage et lui a également laissé un processus de rééducation qui pourrait durer de nombreuses années. Cependant son nom est reconnu comme il faut grâce à son talent.

Il s’avère que María Elena était l’invitée du programme du matin Al Aire avec le chef d’orchestre Paola Rojas, dans une interview, il a raconté tout ce qui s’est passé depuis ce jour tragique et a dit qu’il était très triste que le bureau du procureur d’Oaxaca six mois après l’attaque contre lui n’ait pas trouvé les responsables, même si dès le début elle a soupçonné l’ancien adjoint PRI local, Juan Antonio Vera Carrizal – curieusement fugitif – et qui aurait décidé de l’attaquer après que la jeune fille de 26 ans aurait décidé de mettre fin à sa relation avec lui.

La saxophoniste María Elena Ríos Ortiz, victime d’une attaque à l’acide, raconte comment sa vie a changé depuis l’agression contre elle par un député local du PRI, qui est un fugitif.

Il a également mentionné que le processus de récupération a été très douloureux et compliqué, cependant, elle est consciente que beaucoup de gens non seulement à Oaxaca mais dans presque tout le pays la soutiennent dans ce moment très compliqué. Profitant du fait que le programme était un invité musical Ximena Sariñana près de Siddhartha Pour chanter leur dernier single “Respiro”, Paola Rojas a demandé aux deux si elle pouvait partager avec eux le talent de cette grande femme et bien sûr ils ont accepté.

Avec quelques nerfs, María Elena a raccroché son saxophone et s’est progressivement approchée de l’endroit où se trouvait Ximena, que pendant qu’elle nous montrait la grande capacité qu’elle a à jouer de son instrument, Sariñana l’a accompagnée en chantant “La Llorona”, rola que nous avons entendu dans la voix de Chavela Vargas, Lila Downs, Eugenia León, Natalia Lafourcade et bien d’autres. Sans doute, c’est un petit rayon de soleil au milieu de tout ce qui arrive à cette femme, après avoir complètement changé sa vie.

Sans plus en dire, Découvrez ci-dessous le moment émouvant où María Elena Ríos joue à nouveau son duo saxophone avec Ximena Sariñana: