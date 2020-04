Un juge autorise des poursuites collectives contre Sony et Universal Music

Plus tôt dans la journée, un juge du tribunal de district américain a autorisé la poursuite d’un recours collectif contre Universal Music Group (UMG).

En février, cinq musiciens ont déposé deux recours collectifs alléguant que Sony Music et Universal Music leur avaient illégalement refusé la possibilité de mettre fin (et de reprendre le contrôle) de leurs droits d’auteur environ 35 ans après la sortie des albums correspondants.

À leur tour, les musiciens, dont le membre fondateur des New York Dolls, David Johansen, et le créateur de “Missing You” John Waite, allèguent une violation du droit d’auteur et demandent un jugement déclaratoire. (Ce dernier se réfère à une décision de justice indépendante des dommages-intérêts ou d’une ordonnance, pour déterminer quel côté de l’affaire est correct.)

Johansen a déposé plainte contre Sony Music, tandis que Waite a déposé plainte contre Universal Music. Les actions en justice reposent principalement sur l’article 203 de la loi sur le droit d’auteur, qui est devenue loi en 1976. En substance, l’article 203 (potentiellement) permet aux responsables de la création de contenu protégé par le droit d’auteur pour d’autres de récupérer les droits d’auteur après 35 ans (à l’exception des cessions spécialement commandées, y compris certains projets de travail à la location).

Un éventail de stars de cinéma des années 80 cherchent à récupérer leurs droits d’auteur dans les studios de cinéma en vertu de l’article 203, de la même manière que Waite et Johansen tentent de sécuriser leurs droits d’auteur auprès d’UMG et de Sony Music, respectivement.

Maintenant, après avoir pesé les arguments de chaque côté, le juge de district Lewis A. Kaplan a approuvé la requête d’Universal Music visant à rejeter la demande déclaratoire susmentionnée et deux mesures concernant les œuvres de l’artiste vétéran Joe Ely. Les autres éléments de la requête en rejet ont cependant été rejetés.

Les plaignants sont représentés par Blank Rome, un important cabinet d’avocats avec 14 bureaux et plus de 600 avocats à son actif. S’exprimant sur la décision du juge Kaplan d’autoriser la poursuite de l’affaire, le partenaire de Blank Rome, Roy Arnold, a déclaré: “Nous sommes ravis que la Cour ait rejeté les arguments fondamentaux d’Universal et nous nous réjouissons de poursuivre l’affaire pour défendre les droits des artistes de l’enregistrement.”

On ne sait pas encore à quel moment le procès correspondant commencera; le processus sera probablement retardé par la pandémie de coronavirus (COVID-19) en cours. D’autres cas ont également été reportés, notamment un procès pour violation du droit d’auteur très surveillé contre The Weeknd.