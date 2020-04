Un juge fédéral lance une poursuite en matière de droit d’auteur contre Josh Groban

Un juge fédéral a rejeté le procès pour violation du droit d’auteur du musicien islandais Jóhann Helgason contre la personne qui a composé “You Raise Me Up”, rendu populaire par John Groban en 2003.

En 2018, Jóhann Helgason, un auteur-compositeur-interprète bien connu de Reykjavik, en Islande, a déposé une plainte alléguant, en fait, que «You Raise Me Up» avait été arraché à «Söknuður», écrit par Helgason en 1977.

Dans un effort pour plaider la cause, Helgason a embauché Judith Finell – la musicologue qui a aidé la succession de Marvin Gaye à obtenir un verdict de plusieurs millions de dollars sur les créateurs de «Blurred Lines» Robin Thicke et Pharrell Williams – et a publié une version anglaise de «Söknuður. ” (Edgar Smári a chanté la couverture; l’original a été écrit et interprété en islandais.)

La version initiale de «You Raise Me Up», pour sa part, a été composée par le chanteur-compositeur norvégien Rolf Løvland en 2002. (Il a sorti la chanson avec son groupe en deux parties, Secret Garden.) D’innombrables artistes ont enregistré leurs propres versions de la piste, qui a de nouveau été mise en avant par Josh Groban en 2003.

Le juge de district américain André Birotte Jr. a contesté les rapports de Finell et, à son tour, l’affaire elle-même. Ces rapports «ne décrivent pas les principes et la méthodologie fiables», selon le dossier de Birotte Jr., les rendant «peu fiables, inutiles et inadmissibles». Le juge Birotte Jr. a également présenté un différend technique, point par point, concernant l’affaire et les similitudes présumées entre «You Raise Me Up» et «Söknuður».

Ce licenciement très médiatisé est le dernier d’une série de récentes décisions judiciaires rendues contre des artistes et des musiciens alléguant une violation du droit d’auteur.

Le mois dernier, un juge fédéral a infirmé le verdict de 2,8 millions de dollars pour violation du droit d’auteur qu’un jury avait imposé à Katy Perry; le joueur de 35 ans aurait volé le rappeur chrétien Flame lors de la création de «Dark Horse».

Début mars, Digital Music News a été le premier à signaler que la poursuite pour violation du droit d’auteur d’Ariana Grande «7 anneaux» pourrait être renvoyée du tribunal. Et en février, un juge a statué que l’échantillonnage de Drake de «Jimmy Smith Rap» dans «Pound Cake / Paris Morton Music 2» constituait une utilisation équitable.

Pour aider les fans à travers la crise des coronavirus, Josh Groban accepte les demandes de chansons sur les réseaux sociaux; il chantera (et enregistrera) les œuvres sélectionnées sous la douche.