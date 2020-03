Un juge ordonne à Universal Music de produire des documents d’assurance-incendie pour 2008

Un tribunal fédéral a ordonné à Universal Music de produire des documents relatifs à leur règlement d’assurance à la suite de l’incendie d’Universal Studios en 2008, qui a détruit, entre autres, des éléments multimédias inestimables, jusqu’à 500 000 enregistrements maîtres.

Le juge d’instruction américain Jean P. Rosenbluth a approuvé l’ordonnance, ce qui représente une victoire juridique majeure pour les artistes (et les parcs d’artistes) qui ont cherché à connaître toute l’étendue des dommages causés par l’incendie de 2008. Les dirigeants universels ont minimisé à plusieurs reprises la destruction de l’incendie, bien qu’un exposé du New York Times ait incité le public – et les artistes – à examiner de plus près la tragédie.

Le mois dernier, les dossiers judiciaires de l’affaire ont révélé que les bandes magnétiques de Nirvana, Soundgarden et Elton John, pour n’en nommer que quelques-unes, avaient été détruites dans l’incendie. Cependant, ces divulgations ne représentaient qu’une partie des informations recherchées par les plaignants et, si elles étaient produites, les détails du règlement d’assurance pourraient encore stimuler de nouveaux développements.

L’incendie de 2008 à Universal Studios a finalement été attribué à un bardeau d’asphalte chauffé, qui n’a pas été correctement surveillé (pendant le processus de refroidissement) par les travailleurs. Plus de 500 pompiers ont lutté contre l’incendie de plusieurs hectares pendant plus d’une demi-journée, et 17 personnes ont été blessées au cours de l’épisode.

En juin 2019, les successions de Tom Petty et Tupac Shakur, en plus des membres survivants de Soundgarden et d’autres, ont déposé un recours collectif contre Universal Music, alléguant des procédures de stockage irresponsables et 100 millions de dollars de dommages et intérêts.

Il y a une semaine, cependant, les domaines de Soundgarden et Tupac se sont retirés de l’affaire, laissant l’épouse de feu Tom Petty, Jane, et Steve Earle comme seuls plaignants restants.

À ce stade, il est difficile de savoir exactement quelles informations le règlement d’assurance incendie comprend. Néanmoins, le rapport devrait fournir un aperçu du nombre d’enregistrements de master Universal Music perdus dans l’enfer, ainsi que des masters perdus.

Au moment de la rédaction de cet article, Universal execs n’avait pas commenté publiquement l’ordonnance de la Cour fédérale de produire les informations de règlement d’assurance. Plus tôt cette semaine, le PDG d’Universal Music Group, Lucian Grange, a reçu un diagnostic de COVID-19. Il est actuellement soigné dans un hôpital de Californie.