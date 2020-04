Un juge retarde d’un mois le procès de 5 millions de dollars de Cardi B «Tattoo»

Un juge a retardé d’un mois le «procès de tatouage» de 5 millions de dollars de Cardi B, du 30 avril au 30 mai.

Le report d’un mois pourrait bien résulter de préoccupations liées à COVID-19 (mais Cardi B n’a pas abordé la question en public). Il y a un peu plus d’une semaine, cependant, le différend concernant la violation des droits d’auteur de Yeasayer et The Weeknd’s Black Panther a été suspendu en raison de la pandémie de coronavirus.

Dans ce procès pour «tatouage», le demandeur et les défendeurs ont déposé une «stipulation conjointe modifiant l’ordonnance de première instance» ou une demande de modification du calendrier initialement convenu; Le juge Cormac J. Carney a fait droit à la demande. La découverte par un non-expert commencera le 30 mai, une fois de plus, tandis que la procédure de règlement devrait commencer le 30 juin. À moins qu’un accord ne soit conclu pendant cette période, le procès devant jury lui-même devrait commencer le 11 août.

À la fin du mois dernier, Atlantic Records a riposté contre le plaignant, Kevin Brophy Jr., qui (avec son équipe juridique) avait précédemment déposé une requête pour obliger Atlantic et d’autres sociétés à produire de nombreux registres de revenus et des informations sur les redevances à travers la carrière de Cardi B.

La plainte juridique de longue date se concentre sur le tatouage arrière du modèle masculin (The6atSix) Cardi B embauché pour faire partie de sa couverture de mixtape Gangsta Bitch Music, Volume 1. Le visage de The6atSix n’est pas visible sur ladite couverture (car il est dans une position extrêmement compromettante), mais son tatouage complexe du dos est bien en évidence.

Brophy Jr., le demandeur, allègue que sa réputation a été blessée parce qu’il a un tatouage similaire et qu’il a droit à une partie des revenus de Cardi B parce que Gangsta Bitch Music, Volume 1 a aidé à établir sa carrière.

Cardi B et son équipe ont longtemps nié les allégations, et l’année dernière, l’artiste “I Like It” a offert une déposition dans le cadre du procès.

Plus tôt cette semaine, Cardi B s’est admise aux urgences après avoir ressenti de graves douleurs à l’estomac. Les médecins ont déterminé que l’inconfort de la patiente de 27 ans n’était pas lié au nouveau coronavirus, et elle a été libérée après avoir reçu un traitement et des conseils.

Maintenant, Cardi B se remet à la maison avec sa jeune fille, Kulture.