Un morceau inédit avec une corrosion tardive de la conformité Le batteur Reed Mullin à la voix est maintenant disponible

“Coup bas”, une chanson inédite de FOOL JUSTE, le groupe de fin CORROSION DE CONFORMITÉ batteur co-fondateur Reed “The Mule” Mullin à la batterie et au chant, peut être diffusé ci-dessous.

Mullin est décédé le 27 janvier à l’âge de 53 ans. La nouvelle de sa perte continue d’étourdir les communautés hardcore, punk et metal, toutes Mullin influencé par inadvertance non seulement par l’impression durable de ses prouesses au tambour, mais aussi par une personnalité universellement captivante qui semblait réchauffer l’âme de tous ceux avec qui il se croisait.

FOOL JUSTE était un trio avec Mullin aux côtés de CORROSION DE CONFORMITÉ bassiste Mike Deanet guitariste Jason Browning, qui ont tous partagé des contributions vocales. Le groupe a sorti un deux morceaux de sept pouces en 2010. La piste “Coup bas” a été enregistré en 2011 à Studio 606 dans la vallée de San Fernando avec l’intention de figurer sur un premier long métrage qui n’a jamais abouti. Le ruisseau rend hommage à Mullin sur ce qui aurait été son 54e anniversaire (12 février).

“Roseau parlait à Jason quelques semaines avant son décès et a mentionné une chanson intitulée ‘Coup bas’ qu’il regrette de ne pas avoir libéré “, les relais doyen, “C’était la vedette à coup sûr et a vraiment montré son potentiel en tant que chanteur.”

Écrit Rolling Stone: “Bien que mieux connu comme batteur, Mullin était également un chanteur et un parolier accompli – contribuant à environ la moitié des voix CORROSION DE CONFORMITÉle punk-metal de 1985 ‘Animosité’ – et le batteur chante en tête ici. Il ceint ses mots dans un gémissement granuleux mais mélodique qui complète parfaitement le fanfaron moyen et blues de la chanson. Bien que la musique vienne de Studio 606, les Mullin la voix qui apparaît ici provient d’une démo que le batteur avait faite, qu’il sentait qu’il ne pouvait pas dépasser. “

photo par Randy Ada



