Un nouveau regard sur «Baby Face» Willette’s Soul Jazz Classic

Surnommé «Baby Face» en raison de ses traits frais et de son visage jeune, l’organiste de jazz soul Roosevelt Willette jouait de son instrument avec une ferveur sanctifiée qui reflétait ses racines dans musique gospel. Bien que son lieu d’origine soit contesté – certains croient qu’il était originaire du lieu de naissance du jazz, la Nouvelle-Orléans, tandis que d’autres prétendent qu’il était originaire de Little Rock, Arkansas – ce qui ne peut être contesté est sa maîtrise de l’orgue Hammond. En sortant son premier album, Face To Face, en 1961, ce fils de prédicateur est entré dans la vague des aspirants organistes de jazz qui ont proliféré dans le sillage de Jimmy SmithPercée à la fin des années 50. Le succès de Smith et la popularité de ses enregistrements ont validé l’orgue comme un instrument de jazz de bonne foi et ont abouti à une multitude de héros Hammond en herbe cherchant à se faire un nom sur la scène jazz américaine.

Née en 1933, Willette a commencé à jouer du piano à l’âge de quatre ans – encouragée par sa mère pianiste, missionnaire de l’église – et à la fin de son adolescence, elle jouait professionnellement dans divers groupes de gospel et de rythmique. Totalement immergé dans la musique, Willette est allé là où le travail était, et ses séjours en tant que sideman à louer (avec Johnny Otis, Guitar Slim, Big Jay McNeely et bien d’autres) l’ont emmené vers diverses destinations de la longueur et de l’étendue des États-Unis. Son itinéraire l’a également emmené au nord du Canada et il a même visité Cuba avant la révolution. Mais après 15 ans sur la route, Willette a fait de Chicago sa base pendant un certain temps à la fin des années 50. C’était là, après avoir été inspiré par un Charlie Parker record, que le petit claviériste a décidé de se consacrer au jazz. Plus important encore, peut-être, son passage du piano à l’orgue – une décision qu’il attribua à entendre les organistes du gospel noir Mayfield Woods et Herman Stevens.

À l’âge de 27 ans, Willette s’est aventuré dans la capitale du jazz, New York, à l’automne 1960. Pour se faire connaître, il a assisté à des jam sessions locales, où il a fait sa marque, puis a eu un concert avec le saxophoniste alto Lou Donaldson, qui était aussi Note bleueScout non officiel de talent. Quatre mois après son arrivée dans la Big Apple, le 23 janvier 1961, Willette se retrouve à jouer avec Donaldson sur l’album du saxophoniste Here’s Tis. Le guitariste Grant Green, lui-même nouveau venu à New York, était également sur la session. Cinq jours plus tard, Willette a joué sur la session qui a produit le premier Blue Note de Green, Premier stand de Grant. Le producteur du label, Alfred Lion, doit avoir creusé le son de Willette car, le 30 janvier 1961, il emmène le jeune organiste Studio Van Gelder dans le New Jersey pour enregistrer les morceaux qui deviendront Face To Face, le premier des deux LPs de l’organiste pour Blue Note.

Grant Green était heureux d’être un accompagnateur lors de la première séance de Willette et il était rejoint par le batteur Ben Dixon, qui avait également joué lors d’une précédente session avec le guitariste. Pour donner à la date du studio une saveur différente du premier stand de Grant, le saxophoniste de l’Alabama Fred Jackson, connu pour son ton rauque, a été ajouté pour étendre le groupe à un quatuor.

Un son distinctif et un nouveau dynamisme

Bien que Jimmy Smith était un gros vendeur pour Blue Note, Lion pensait probablement qu’un autre organiste ne nuirait pas à sa société. C’est probablement parce que Willette avait un son nettement différent de la plupart des autres joueurs de Hammond, y compris Smith. Comme «Swingin» chez Sugar Ray’s », la première coupe de Face To Face, révèle, Willette a attaqué le clavier avec une férocité percussive, même si son toucher était exceptionnellement léger et semblable à un staccato. Propulsé par les tambours pulsants de Dixon, le morceau se déroule à un rythme soutenu avec Willette énonçant un thème bluesy avant de déchaîner un solo percutant. Grant Green, modéré pendant les deux premières minutes, puis éclate avec un morceau d’improvisation savoureux – des notes volant de son manche dans un torrent d’inspiration. Ensuite, Fred Jackson fait son entrée avec un passage de saxisme courageux.

Après le rythme effréné de «Swingin» chez Sugar Ray’s », le« Goin »Down» beaucoup plus lent permet à l’auditeur de reprendre son souffle. C’est un blues de fin de soirée évocateur qui cède ensuite la place à la seule couverture de l’album, une déconstruction soul jazz de “ Wthing Lola Wants ”, un morceau écrit par Richard Adler et Jerry Ross pour la comédie musicale de 1955 Damn Yankees, et qui, plus tard, le même décennie, a été enregistré par Tony Bennett et Alma Cogan. Willette et ses compadres lui donnent une cure de jouvence de bon goût qui équilibre les solos inventifs avec une interaction d’ensemble tendue.

La mélodie du titre de Face To Face est entraînée par un riff accrocheur basé sur le blues. Fred Jackson prend le premier solo, son sax ténor exsudant un athlétisme viril, tandis que ci-dessous, Willette et Green établissent des compositions de bon goût avant qu’elles ne soient, elles aussi, mises à l’honneur par des solos.

La forte exposition de Willette au R&B avant de se lancer dans le jazz se reflète dans le «Somethin’ Strange », qui est un autre numéro imprégné de blues joué avec beaucoup d’énergie et d’enthousiasme. Des éléments bleus terreux sont également perceptibles dans le vigoureux plus proche, «High» N Low », sur lequel le mégaphone vociférant de saxophone de Fred Jackson précède les solos sterling de Green puis de Willette.

Toujours debout

Pour les fans de jazz d’orgue soul, Face To Face était une sortie importante car il a présenté un nouveau praticien Hammond B3 passionnant – celui qui avait son propre son distinctif et a apporté un nouveau dynamisme au genre. Plus tard, en mai 1961, Willette fait de nouveau équipe avec Grant Green et Ben Dixon pour couper son deuxième album Blue Note, Stop And Listen, qui reprend là où ses débuts impressionnants s’étaient arrêtés. Mais malheureusement, cela s’est avéré être le chant du cygne de Willette pour le label d’Alfred Lion et, après quelques albums pour le Étiquette d’échecsEmpreinte d’Argo, Willette a disparu dans l’obscurité. Il est décédé, à seulement 38 ans, en 1971.

Bien qu’il soit parti depuis longtemps maintenant, l’éclat durable de Face To Face en tant qu’exemple classique de soul jazz signifie que «Baby Face» Willette ne sera jamais complètement oublié. Considéré comme une courte note de bas de page dans l’histoire de la musique jazz, pour Blue Note Records, il est toujours debout.

