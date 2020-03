Un nouvel album posthume de Bankroll annoncé

Street Money Worldwide a annoncé un nouvel album du défunt rappeur d’Atlanta Bankroll Fresh: In Bank We Trust sort le 4 mars pour marquer le quatrième anniversaire de la mort de Bankroll. Trouvez ci-dessous un message de la mère de Bankroll Fresh, Terisa Price, ainsi que la liste des titres et la pochette de In Bank We Trust.

Dans une interview avec Marisa Mendez pour XXL, Terisa Price a expliqué que l’album, qui avait été annoncé pour la première fois et devait arriver en 2017, avait été retardé en grande partie en raison de problèmes de liquidation. «J’étais très impliquée», a-t-elle déclaré. “Studio du soleil au coucher du soleil, mettant les chansons en ordre pour l’album … en écoutant beaucoup de chansons qu’il a enregistrées auparavant.”

Dans Bank We Trust:

01 Mind Body and Soul

02 Extra

03 quart de million

04 Sentez-moi [ft. Countup JT]

05 Touchez [ft. Persona]

06 Million Up [ft. Boosie Badazz]

07 Comprendre

08 La fidélité est réelle

09 me voir [ft. Street Money Boochie]

10 Jouer avec un chèque

11 En marche [ft. Quicktrip]

12 Confession [ft. Ques]

.