Un participant à Tool Concert diagnostiqué avec un coronavirus en Nouvelle-Zélande

La quatrième victime du coronavirus néo-zélandais (COVID-19) a assisté à un concert de Tool la semaine dernière, infectant potentiellement des centaines d’invités. Le spectacle en question a eu lieu le vendredi 28 février dans la Spark Arena d’Auckland.

Parce que le fan de Tool a acheté un billet d’admission générale et faisait partie de la foule correspondante, les responsables de la santé pensent qu’il a peut-être transféré l’infection à d’autres participants. Les transmissions de COVID-19 impliquent généralement un contact étroit et l’échange de bactéries en suspension dans l’air, y compris par la toux et les éternuements.

Par conséquent, ceux qui étaient présents au concert ont été encouragés à se surveiller pour détecter les symptômes de l’infection, notamment des difficultés respiratoires et des nausées, et à contacter Healthline (la ressource d’assistance médicale de la Nouvelle-Zélande) s’ils pensent être en danger.

Le porteur du coronavirus serait en auto-quarantaine depuis mercredi, et les professionnels du ministère de la Santé sont en train de contacter et de filtrer les membres de sa famille, ses amis et ses collègues.

Aux États-Unis, il a été récemment confirmé que 21 passagers et membres d’équipage d’un navire de croisière ont été testés positifs pour COVID-19. Le navire avait dû rester en mer, au large des côtes californiennes, car ses occupants ont subi des tests, et des vérifications supplémentaires de COVID-19 (environ 3500 personnes à bord) seront administrées une fois le navire amarré ce week-end.

Dire que le monde de la musique a été touché par le coronavirus serait un grossier euphémisme.

BTS, Green Day, Stormzy, Mariah Carey, Slipknot et une multitude d’autres artistes ont modifié leurs plans de tournée en raison de l’épidémie. De plus, des festivals très attendus comme Tomorrowland Winter et Ultra Miami ont été supprimés en réponse au risque présenté par COVID-19. Certains ont émis l’hypothèse que Coachella serait annulée ensuite.

Hier, les organisateurs de South by Southwest (SXSW) ont été contraints de mettre leur méga festival de 10 jours sur glace. Bien qu’un effort important ait été consenti pour mener à bien l’édition de cette année, un certain nombre d’annulations de participants d’entreprises et de fans inquiets, en coordination avec les craintes croissantes de coronavirus, ont incité les responsables à débrancher.

Au moment de la rédaction de cette pièce, Tool n’avait pas commenté publiquement la personne infectée qui était apparue lors de leur concert, ni modifié le calendrier de sa tournée. Le groupe de rock de quatre pièces devrait jouer à Spokane ce lundi. Washington a signalé le plus de cas de COVID-19 et de décès dans tous les États américains.