Un projet de loi de relance de 2,2 billions de dollars offre un soutien au chômage aux artistes

Le plan de relance de 2,2 billions de dollars du Sénat contient des dispositions de soutien pour les travailleurs de concerts et les indépendants, en plus de mesures conçues pour aider les petites entreprises, les particuliers et les autres.

Hier, le Sénat a voté à l’unanimité (96-0) en faveur de la législation, qui a été envoyée à la Chambre des représentants pour un vote qui devrait avoir lieu demain matin. Il est prévu que la Chambre votera également en faveur du plan d’allégement financier, et le président Trump a indiqué qu’il signera le paquet d’aide massif dans la loi une fois qu’il atteindra son bureau.

Le plan de relance devrait renforcer les prestations de chômage pendant quatre mois, étendre la protection contre le chômage pendant 13 semaines supplémentaires et transmettre ces avantages aux employés non traditionnels, c’est-à-dire aux indépendants et aux travailleurs de concerts, aux artistes et aux musiciens.

Abordant le plan de relance dans une déclaration, le président-directeur général de la Recording Industry Association of America (RIAA), Mitch Glazier, a déclaré: «Nous applaudissons les dirigeants McConnell et Schumer, le secrétaire Mnuchin et tous les membres du Sénat et de l’administration… La communauté musicale s’intensifie toujours pour aider les Américains à traverser les moments difficiles et les circonstances, et cette législation s’intensifie pour aider notre communauté à faire face à des circonstances uniques pendant cette urgence nationale. “

Le PDG Glazer a ensuite déclaré que son organisation, qui représente les plus grandes maisons de disques américaines, était “reconnaissante” pour le plan de relance offrant des prestations de chômage d’urgence aux artistes.

Glazier, qui travaille pour la RIAA depuis deux décennies, a en outre salué les autres dispositions de l’aide, y compris les prêts aux petites entreprises, et a conclu en déclarant: «Nous savons que le pouvoir de la musique nous aidera à traverser cette crise, mais nous savons également cette douleur économique continuera de diminuer encore plus dans les semaines et les mois à venir. Nous avons hâte de travailler avec la Chambre pour que cet allégement franchisse la ligne d’arrivée le plus rapidement possible. »

Les prêts aux petites entreprises susmentionnés accordent des liquidités sans risque aux entreprises locales en échange de leur licenciement. Un fonds de 425 milliards de dollars contrôlé par la Réserve fédérale sera utilisé pour soutenir les entreprises en difficulté, mais les bénéficiaires de l’aide doivent répondre à des exigences relativement strictes (c’est-à-dire par rapport aux exigences associées au plan de sauvetage de 2008).

Enfin, le plan de relance de 2 billions de dollars fournira aux hôpitaux 100 milliards de dollars et la plupart des adultes américains qui gagnent 75 000 $ ou moins avec 1 200 $ de paiements.

Une grande partie de l’aide financière décrite, et en particulier les prêts aux petites entreprises, les prestations de chômage renforcées et les paiements individuels, seront disponibles très rapidement après la promulgation du plan de relance.