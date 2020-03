Un rappeur impliqué dans des crashs d’horreur des mois après avoir proposé sa petite amie – HITC

L’artiste de rap Bugzy Malone est dans un état grave après avoir été impliqué dans un horrible accident de moto.

Le rappeur et acteur de 29 ans, Bugzy Malone, est à l’hôpital dans un état grave après avoir été impliqué dans une collision dans le Grand Manchester le 25 mars.

Bugzy Malone, de son vrai nom Aaron Davis, conduisait une moto à trois roues sur Rochdale Road à Bury, Greater Manchester.

Une déclaration de la police du Grand Manchester dans The Mirror se lisait comme suit: «Peu avant 21 h 20 hier soir (mercredi 25 mars 2020), la police a été appelée à Rochdale Road, Bury pour rapporter une collision impliquant une voiture Audi et un quad.

«Les services d’urgence se sont rendus sur les lieux et le conducteur du quad – un homme de 29 ans – a été grièvement blessé et transporté à l’hôpital pour traitement.»

On ne pense pas que ses blessures mettent sa vie en danger

Heureusement pour les fans, ses blessures – bien que graves – ne seraient pas mortelles selon The Mirror.

La nouvelle est une agréable surprise après la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos sur les conséquences de l’accident qui a montré le mauvais de 29 ans.

Cela vient quelques mois seulement après qu’il a proposé à sa petite amie

Le terrible accident survient trois mois seulement après que Bugzy Malone et sa petite amie se soient fiancés.

En décembre, le couple était en train de boire un verre sur un bateau sur la Seine à Paris où Malone a posé la question après neuf ans avec sa petite amie.

Les fans offrent leur soutien

Sans surprise, les fans du rappeur de 29 ans ont rapidement offert leur soutien après le crash.

Beaucoup se sont tournés vers Twitter pour offrir des commentaires rassurants.

Un fan a écrit: “En envoyant notre amour et nos prières à #BugzyMalone, nous lui souhaitons un prompt rétablissement.”

Un autre a ajouté: “Je prie #BugzyMalone se rétablit complètement après un grave accident de moto.”

Et enfin, ce fan a commenté la réaction rapide de ceux qui étaient sur les lieux pour commencer le tournage: «Nah man Bugzy Malone vient juste de mourir et la première chose qu’un homme fait est de sortir son appareil photo. Cela fonctionne est géré par le poids. Me rend malade.”

Comme mentionné, l’état de Bugzy Malone n’est pas considéré comme mettant la vie en danger et les fans souhaiteront sans aucun doute au 29 ans un prompt rétablissement.

