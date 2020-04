Un syndicat record partage une trousse de ressources en santé mentale pour les musiciens

Le distributeur numérique Record Union a partagé une nouvelle boîte à outils de ressources pour aider les artistes à gérer leur santé mentale. Le Wellness Starter Pack se concentre sur cinq éléments pour maintenir une bonne santé: la nutrition, la pleine conscience, la positivité, l’exercice et le sommeil. Trouvez des vidéos d’introduction ci-dessous. En savoir plus sur le site Web du Wellness Starter Pack.

«Traditionnellement, l’industrie de la musique a défini le succès pour des raisons commerciales; cela a toujours été l’argent d’abord. Mais dans cette quête du succès, nous pouvons voir que de nombreux artistes trouvent la pression pour réussir et la peur de l’échec trop écrasante », a déclaré Johan Svanberg, PDG de Record Union, dans un communiqué. “Pour créer un climat musical plus sain avec des artistes en meilleure santé, nous pensons que l’industrie, ainsi que les artistes eux-mêmes, doivent commencer à penser à la santé mentale dans le cadre de leur succès.”

La société suédoise a développé le Wellness Starter Pack sur la base des données qu’elle a recueillies lors d’une étude qu’elle avait commandée l’année dernière. Cette étude, le rapport 73 pour cent, a utilisé les réponses au sondage de 1 489 musiciens. Il tire son titre de son résultat que 73% des répondants ont déclaré avoir vécu des émotions négatives (y compris le stress, l’anxiété et la dépression) liées à la musique. L’entreprise a consulté une poignée de médecins et d’autres spécialistes pour ses articles et vidéos, qui sont destinés à servir de point de départ aux artistes.

