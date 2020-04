UnCancelled Music Festival bénéficiera du fonds de secours MusiCares COVID-19

Le UnCancelled Music Festival est lancé aujourd’hui (jeudi) pour offrir un concert virtuel au monde.

Le concert virtuel mettra en vedette des milliers d’artistes de différents genres à travers le monde. Certains des partenaires officiels du festival sont Fender, Bandzoogle, Ari’s Take et Spaceland Presents. Le festival virtuel débutera plus tard dans la journée, le 2 avril à midi, heure avancée du Pacifique, et se poursuivra de semaine en semaine.

Le UnCancelled Music Festival sera hébergé sur StageIt, une plateforme de concerts virtuels en direct.

Le festival déploiera simultanément plusieurs scènes numériques. Garth Brooks a récemment fait quelque chose de similaire lors de son apparition à Elton John. Brooks a chanté chez lui tandis que ses musiciens l’accompagnaient simultanément depuis leur domicile.

Une partie du produit sera reversée au Fonds de secours MusiCares COVID-19. Les organisateurs disent que le but du festival est qu’aucun musicien ou lieu de musique ne doive faire faillite.

Les files d’attente seront organisées par des salles de musique sélectionnées, des promoteurs et des artistes de renom de villes du monde entier. Toutes les scènes mettront en vedette des musiciens qui dépendent des revenus de la performance en direct pour soutenir leur entreprise. Tous les artistes diffuseront en direct leurs sets depuis chez eux.

Certains des conservateurs confirmés représentant les États-Unis viennent de villes comme Los Angeles, San Francisco, New York, Minneapolis, Columbus, Kansas City et Pittsburgh. La représentation mondiale comprend Osaka, Londres, Melbourne, le Portugal et l’Espagne.

Les lieux ou les promoteurs locaux peuvent demander à faire partie du festival en visitant le site.

Le UnCancelled Music Festival a été cofondé par Ari Herstand, Andrew Leib et Ashley Maietta.

«Maintenant que la pandémie a fermé presque tous les sites de musique du monde dans un avenir prévisible, il est temps que la communauté musicale mondiale s’unisse et se ressaisisse. UnCancelled cherche à faciliter cela », a déclaré Herstand.

Les fans peuvent acheter en temps réel des billets payants à chaque étape. Les produits de chaque étape seront distribués chaque jour à leurs artistes et commissaires de scène respectifs.