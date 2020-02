Underworld Detail Première tournée en Amérique du Nord en cinq ans

Le duo électronique britannique Underworld retournera en Amérique du Nord pour leur première série de spectacles ici en cinq ans en mai. Les dates débutent le 15 mai au Warfield de San Francisco et comprennent des arrêts à Los Angeles, New York et Détroit avant de se terminer le 27 mai au Rebel à Toronto.

Dans un communiqué, Underworld a déclaré qu’ils “interpréteront leurs deux sets immersifs et glorieusement hallucinants de plus de deux heures” qui proposeront un mélange de coupes classiques et de matériel plus récent de leur projet unique Drift: Series 1. Visitez Underworld’s site officiel pour des billets et de plus amples informations sur tous les spectacles à venir en Amérique du Nord.

Underworld a sorti Drift: Series 1 en novembre, l’aboutissement d’un projet d’un an qui a débuté en novembre 2018 et a trouvé le duo sortir un morceau de nouvelle musique tous les jeudis pendant 52 semaines.

Le duo a accompli sa tâche en faisant de la musique dans les chambres d’hôtel, les cuisines, les bus touristiques, les voitures et les studios du monde entier, tout en collaborant avec divers artistes comme le groupe de bruit japonais Melt-Banana et le producteur de techno Ø [Phase]. Drift: la série 1 a recueilli chaque morceau de nouvelle musique créée au cours de cette année, alors qu’elle comprenait également un assortiment de pistes, de remix et d’enregistrements de répétition inédits.

Comme uDiscover Music l’a signalé précédemment, Underworld ont également été confirmés comme l’une des têtes d’affiche du Boomtown Fair Festival de cette année dans le Hampshire, au Royaume-Uni, avec Wu-Tang Clan et The Libertines.

Annoncée comme «Chapter 12: New Beginnings», la dernière édition du festival Hampshire revient du 12 au 16 août – chaque zone de l’événement présentant ses propres scènes, actes, acteurs et décors thématiques. Cette année, les organisateurs ont annoncé «l’état d’urgence», une expérience théâtrale immersive qui se déroulera tout au long du week-end.

Underworld joue les dates de tournée suivantes en Amérique du Nord:

15 mai – San Francisco, Californie @ The Warfield

16 mai – Los Angeles, CA @ The Shrine

20 mai – New York, NY @ Hammerstein Ballroom

23 mai – Detroit, MI @ Movement Festival

27 mai – Toronto, ON @ Rebel.

Écoutez le meilleur de Underworld sur Apple Music et Spotify.