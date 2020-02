Underworld, Wu-Tang Clan confirmé pour la foire de Boomtown 2020

Boomtown Fair a dévoilé la programmation 2020 pour sa 12e année, dirigée par des membres du Wu-Tang Clan, Monde souterrain, Kano et The Libertines.

Annoncée comme «Chapter 12: New Beginnings», la dernière édition du festival Hampshire revient du 12 au 16 août – chaque zone de l’événement présentant ses propres scènes, actes, acteurs et décors thématiques. Cette année, les organisateurs ont annoncé «l’état d’urgence», une expérience théâtrale immersive qui se déroulera tout au long du week-end.

Alors que les fans peuvent s’attendre à des titres phares de Underworld, Wu-Tang Clan, Kano et The Libertines à Boomtown Fair, Mura Masa, De La Soul et la légende du reggae Damian ‘Jr Gong’ Marley sont d’autres actes notables à jouer.

Kelis se produira également sur la scène du Lion’s Den, tandis que les pionniers de DnB, Pendulum, présenteront Pendulum Trinity – un tout nouveau spectacle pour 2020.

Ailleurs, les fans peuvent s’attendre à des sets d’actes légendaires tels que Princess Nokia, Candi Staton, The Selecter, Sudan Archives, New Orleans, Tank and the Bangas, Akala, Helena Hauff, Evelyn ‘Champagne’ King et Ibibio Sound Machine.

D’autres groupes notables incluent le High Contrast Band, Caravan Palace, Sugarhill Gang & Furious 5, The Four Owls, Dilated Peoples, Too Many Zooz, Biig Piig, My Baby, Dinosaur Pile-Up, Flogging Molly et Skindred. Visitez l’événement site officiel pour les billets et plus d’informations.

L’énoncé de mission du festival dit: «Boomtown Fair est une ville fictive située dans un monde alternatif, peuplée d’une pléthore de personnages curieux errant dans les rues et guidant les citoyens à travers le labyrinthe d’aventures à découvrir. Chaque chapitre plonge encore plus loin dans la mythologie de Boomtown, avec des histoires sans fin pour que vous puissiez en faire partie et faire votre propre.

«Au cours de la dernière décennie, notre ambition et notre vision théâtrales ont atteint des sommets inimaginables… Ce qui a commencé comme des chasses au trésor et la collecte de timbres« passeport »est devenu le plus grand spectacle théâtral interactif, scénarisé et entièrement immersif au monde! Mais n’ayez pas peur! Ce n’est pas aussi intimidant que cela puisse paraître… Vous pouvez vous plonger dans ce récit roulant à votre guise, le ramasser puis le déposer pour l’adapter à votre propre expérience personnalisée. Ou vous pouvez pénétrer profondément dans le terrier du lapin et vous plonger dans les rebondissements du jeu interactif qu’est The Maze. »

