Une autre entrée posthume pour Patsy Cline

Tout était en place. Les harmonies chaleureuses des Jordanaires, la touche de velours familière de Patsy Cline »s voix unique, l’arrangement de cordes chic, le tintement du piano et une chanson de qualité. La seule chose qui cloche avec “Quand vous avez besoin de rire” était que Patsy n’était pas là pour le voir débuter sur la carte du pays le 11 janvier 1964.

Comme nous l’avons signalé à uDiscover Music, sa mort tragique à l’âge de 30 ans en mars 1963 a marqué la fin d’une ère dans la musique country, mais elle n’a certainement pas marqué la fin de sa carrière de hitmaker. Cette année-là, elle a enregistré dix succès consécutifs à titre posthume avec “ Sweet Dreams (Of You) ” et “ Faded Love ”, avant la sortie de “ When You Need A Laugh ”, la ballade auto-moqueuse écrite par son compatriote Hank Cochran .

Écrivain et interprète de Greenville, le Mississippi avait été l’un des compositeurs préférés de Patsy. Avec Harlan Howard, il a co-écrit son haut-de-forme country classique “ I Fall To Pieces ”, puis lui a écrit le seul n ° 1 “ She’s Got You ”. En tant qu’artiste, Cochran avait ses propres singles country en 1962 et ’63, dont le top 20 “Sally Was A Good Old Girl.” Un auteur-compositeur prolifique, sa carrière s’est étirée pendant des décennies, avant sa mort en 2010 et son intronisation au Country Music Hall of Fame.

La version de Cline de “Laugh” sera bientôt incluse dans l’album A Portrait Of Patsy Cline, qui sort en juin 1964 et inclut des entrées moins familières dans son catalogue. Il présentait également «Faded Love», son hit du top 10 de 1962 «When I Get Thru With You (You’ll Love Me Too)» et une version de «Blue Moon Of Kentucky» de Bill Monroe.

Cette fois, Decca devait manquer des honneurs majeurs avec le single. ‘When You Need A Laugh’ est entré au Hot Country Singles au n ° 49, y restant une deuxième semaine avant de disparaître. Il est rentré à un nouveau sommet de n ° 47, mais ce serait la fin de sa course. Mais un autre album sorti en même temps, The Patsy Cline Story, s’en tirerait beaucoup mieux, devenant éventuellement platine.

