Une aventure épique en studio commence avec «Dire Straits»

Dire Straits n’a pas eu de facilité à se diriger vers la domination de plusieurs millions de ventes de leurs dernières années. Le groupe a dû supporter de nombreux concerts discrets qui ont payé presque rien et beaucoup de voyages pour leurs propres spectacles dans une camionnette ou dans les transports publics au cours de leurs mois de formation. Mais alors qu’ils ont commencé à enregistrer leur premier album aux Basing Street Studios à Londres en février 1978, le groupe savait qu’ils étaient sur la bonne voie.

Ayant eu l’aide et le soutien d’un diffuseur et auteur très respecté de l’écrivain et DJ de la BBC Radio London Charlie Gillett, ils se sont maintenant tournés vers un ancien membre du groupe Spencer Davis. Gillett avait été le premier champion de Dire Straits, créant en grande partie l’élan qui a conduit à leur contrat avec Vertigo en jouant leurs démos sur son émission.

Maintenant qu’ils entraient en studio pour commencer à enregistrer Mark KnopflerDes chansons, ils travaillaient avec Muff Winwood, qui avait lui-même connu un grand succès dans les années 1960 en tant que bassiste du groupe Davis, avec son frère cadet Steve. Il était maintenant un producteur en demande, avec un triomphe antérieur à la tête d’un autre album révolutionnaire notable, Kimono My House de Sparks, et A&R man, d’abord chez Island Records, puis dans une association encore plus longue avec CBS Records.

Le premier album éponyme de Dire Straits a été enregistré au cours des prochaines semaines et sorti en octobre suivant, après avoir soutenu à la fois Talking Heads et le Climax Blues Band en tournée au Royaume-Uni, et devenir eux-mêmes têtes d’affiche pour la première fois. Le LP contenait le dernier single à succès ‘Les sultans du swing», Ainsi que« Southbound Again »,« Down To The Waterline »et d’autres exemples de l’écriture raffinée et du travail de guitare de Knopfler, et comment ils s’intègrent parfaitement avec le jeu serré du groupe.

Pour souligner l’émergence rapide qui a suivi, Dire Straits a bâti sur ses fondations solides pour devenir argent, or puis platine au Royaume-Uni en neuf mois en 1979. Les racines de l’un des sons les plus puissants des années 1980 se sont rapidement développées. .

