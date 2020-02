«Une célébration Bowie: la tournée des anciens de David Bowie» de retour en Amérique du Nord en mars

“Une célébration Bowie” revient en Amérique du Nord en mars après une grande tournée européenne en janvier de cette année. La course débutera à San Diego le 3 mars et proposera 30 spectacles aux États-Unis et au Canada. La dernière apparition aura lieu le 11 avril à Ft. Lauderdale, Floride.

Les billets peuvent être achetés sur abowiecelebration.com.

“Une célébration Bowie” met en vedette des musiciens d’anciens David Bowiedes groupes à travers les décennies. Ancré par Mike Garson ainsi qu’une sélection renouvelée d’artistes supplémentaires, dont Gerry Leonard, Carmine Rojas, Kevin Armstrong et Alan Childs, cette tournée se concentrera sur David Bowiecinquième album, “Ziggy Stardust et les araignées de Mars”et son huitième album studio “Diamond Dogs” – tous deux classés parmi les meilleurs albums de tous les temps.

Claviériste et chef de groupe Mike Garson est le membre le plus ancien de Bowiedes groupes, ayant joué avec David à plus de 1 000 concerts. Gerry Leonard était un Bowie directeur musical et guitariste. Les rejoindre sont “Let’s Dance”/“Clair de lune sérieux”/“Araignée de verre” bassiste Carmine Rojas et Alan Childs, qui était Bowiebatteur sur son 1987 “Araignée de verre” tour du monde. Kevin Armstrong rejoint également le David Bowie tournée des anciens ayant enregistré et joué avec Bowie à Live Aid, le premier MACHINE À ÉTAIN album et tournée, entre autres Bowie projets. Entre eux, le groupe d’anciens élèves a plus de 40 ans d’enregistrement, d’écriture et de jeu en direct avec Bowie.

Rejoindre également le prochain “Une célébration Bowie” tournée en Amérique du Nord est chanteur Corey Glover, membre fondateur de COULEUR VIVANT, avec la sensation rock canadienne Sass Jordan et favori des fans Joe Sumner. “Westworld”c’est Evan Rachel Wood apparaîtront lors de certaines représentations, tandis qu’une variété d’invités de classe mondiale supplémentaires apparaîtront dans certaines villes en cours de route.

Les apparitions confirmées pour la course nord-américaine sont:

03 mars – San Diego, Californie – Belly Up



04 mars – Mesa, AZ – Mesa Arts Center



06 mars – Pasadena, Californie – The Rose



07 mars – San Diego, Californie – Belly Up



08 mars – San Francisco, Californie – Bimbo’s 365 Club



11 mars – Portland, OR – Crystal Ballroom



12 mars – Seattle, WA – Neptune



13 mars – Vancouver, BC – Commodore Ballroom



15 mars – Calgary, AB – Palace Theatre



17 mars – Winnipeg, MB – Burton Cummings



19 mars – St. Charles, IL – Arcada Theatre



20 mars – Detroit, MI – Royal Oak Music Theatre



21 mars – Toronto, ON – Queen Elizabeth Theatre



22 mars – Munhall, PA – Carnegie of Homestead Music Hall



24 mars – Falls Church, VA – The State Theatre



25 mars – Cleveland, OH – Agora Theatre



27 mars – Medford, MA – Théâtre Chevalier



28 mars – Liban, NH – Opéra du Liban



29 mars – New London, CT – Garde Arts Centre – Mainstage



31 mars – New York, NY – Sony Hall



01 avril – Red Bank, NJ – Count Basie



02 avril – Princeton, NJ – McCarter Theatre Center



03 avril – Englewood, NJ – Bergen PAC



04 avril – Glenside, Pennsylvanie – Keswick Theatre



05 avril – Brookville, NY – Tilles Center



07 avril – Atlanta, GA – Stage Center



08 avril – Melbourne, FL – King Center



09 avril – Clearwater, FL – Théâtre Capitol



10 avril – Lakeland, FL – RP Funding Center



11 avril – Ft. Lauderdale, Floride – Amaturo

* Notez que certains membres peuvent ne pas se produire à toutes les dates.



