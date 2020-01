Une chronologie de tout ce qui s’est passé

Dire que la préparation des 62e Grammy Awards annuels a été entachée de controverse serait un grossier euphémisme.

La cérémonie annuelle de remise des prix, organisée par la Recording Academy, a été à bien des égards éclipsée par une série d’actions et d’accusations très graves et très publiques. Une bombe après l’autre a fait les gros titres, et à la fin, l’excitation qui précède généralement les Grammys a été supplantée par l’incertitude à multiples facettes – l’incertitude sur une plainte pour faute déposée contre la PDG déchue Deborah Dugan, sur une accusation de viol portée contre l’ancien PDG Neil Portnow, sur une système de vote éventuellement truqué, et bien plus encore.

Voici une ventilation quotidienne de tous les drames et controverses qui se sont déroulés avant les Grammy Awards 2020.

16 janvier – Deborah Dugan est renvoyée de la Recording Academy

Dix jours avant les Grammys 2020, Deborah Dugan, devenue PDG de la Recording Academy le 1er août 2019, a été mise en congé administratif.

La carrière professionnelle de Dugan a commencé par un passage en tant qu’avocat à Wall Street. Elle est ensuite passée à un poste de direction chez EMI / Capitol Records, a dirigé Disney Publishing et, jusqu’à ce qu’elle accepte l’offre de la Recording Academy, a été PDG de l’association de sensibilisation et de traitement du VIH / sida (RED).

Dugan a été la première femme à diriger la Recording Academy, qui a été fondée en 1957, bien que son mandat ait été beaucoup plus court que celui de ses deux prédécesseurs. Les mandats antérieurs s’étalaient sur 14 ans (Michael Greene, 1988-2002) et 17 ans (Neil Portnow, 2002-2019).

Une note diffusée en interne a déclaré que Dugan avait été mis en congé administratif “à la lumière des graves préoccupations soulevées au conseil d’administration de la Recording Academy, qui comprennent une allégation formelle d’inconduite de la part d’une femme membre senior de la Recording Academy”. disent que l’éviction était nécessaire “pour restaurer la confiance des membres de la Recording Academy.” Le président du conseil d’administration Harvey Mason Jr. a été installé en tant que PDG par intérim et a été chargé de remplacer Dugan lors de la 62e cérémonie annuelle des Grammy Awards.

Ni les «graves préoccupations» ni les «allégations formelles d’inconduite» n’ont été précisées par la Recording Academy. Cependant, le New York Times a rapporté que l’allégation contre Dugan avait été faite par un assistant qui avait précédemment travaillé sous Neil Portnow; cette personne (identifiée plus tard sous le nom de Claudine Little) a affirmé que Dugan avait institué un «style de gestion de l’intimidation» sur les employés de Grammy.

Par la suite, il est apparu que trois semaines avant que Dugan reçoive la botte, elle a envoyé au service des ressources humaines une note de service. Le document sans restriction aurait dénoncé les supérieurs de la Recording Academy pour un certain nombre d’infractions, notamment le truquage du processus de nomination aux Grammy et la dissimulation de crimes sexuels entre eux. La même source anonyme qui a révélé la note de Dugan a déclaré que ce n’était pas l’allégation faite par l’ancien assistant de Neil Portnow qui était probablement la véritable raison de son licenciement. Plus tard, Dugan a également cité le mémo comme la cause probable de son lâcher prise.

Dugan a rapidement retenu les services juridiques de Bryan Freedman, un éminent avocat hollywoodien, avant de rendre publiques ses réclamations, ce qui a immédiatement attiré l’attention des fans et des médias sur les pratiques et les opérations de la Recording Academy. Les titres et les conversations qui ont suivi se sont concentrés moins sur les 62e Grammy Awards annuels et plus sur les allégations de Dugan et, tout aussi important, sur son éviction.

20 janvier — Harvey Mason Jr. réfute les allégations de Dugan

Dans une lettre ouverte du 20 janvier, le PDG par intérim de la Recording Academy, Harvey Mason Jr., a repoussé les allégations de Dugan.

Plus précisément, Mason Jr. a déclaré que les allégations de Dugan ont été inventées après que l’employé présumé intimidé ait impliqué son avocat, ce qui a amené le comité exécutif de la Recording Academy à lancer une enquête interne. Selon Mason Jr., l’avocat de Dugan a ensuite informé le comité exécutif que “si Mme Dugan était payée des millions de dollars, elle” retirerait “ses allégations et démissionnerait de son rôle de PDG.”

Enfin, Mason Jr. a imploré les fans de musique de “chercher la vérité” et a réitéré qu’une enquête par un tiers sur le comportement de Dugan était en cours. (Les détails de l’enquête, y compris les noms des personnes et / ou des entreprises embauchées, n’ont pas été fournis.)

En attribuant les actions de Dugan à ce qui ne peut être décrit que comme un complot d’extorsion, Mason Jr. a placé la balle carrément dans son camp. Elle a répondu avec force.

21 janvier — Dugan intente un procès, cible l’ancien PDG Neil Portnow; Portnow se défend

Le mardi 21 janvier, Dugan a intenté un procès contre la Recording Academy.

Déposée auprès de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi, la poursuite allègue toutes sortes de fautes au nom de la Recording Academy, notamment le harcèlement sexuel, l’inégalité de rémunération, la discrimination fondée sur le sexe, la corruption globale dans le processus de nomination et, peut-être le plus important, un effort délibéré pour dissimuler crimes sexuels commis par l’ancien PDG Neil Portnow.

Portnow a précédé Dugan en tant que PDG de la Recording Academy. Le vétéran de Jive Records a déjà été critiqué après avoir révélé que l’argent mis de côté pour MusiCares, la principale organisation caritative et de sensibilisation de la Recording Academy, avait été utilisé pour financer le 60e Grammy Awards annuel, qui a eu lieu au célèbre Madison Square Garden de New York. . (Il aurait coûté environ 200 000 $ pour accueillir un «concert d’arène moyen» au MSG.) En outre, en réponse aux critiques sur le nombre de femmes nominées aux Grammy, Portnow a déclaré que les femmes artistes devaient «intensifier».

On pensait généralement que ces controverses étaient les principales contributeurs à ce que Portnow ne reçoive pas de nouveau contrat avec la Recording Academy – jusqu’à ce que Dugan, dans son procès, soutienne que son viol sur un artiste d’enregistrement étranger était la véritable raison de la scission. «Allégué» doit être souligné; Dugan n’a pas prétendu avoir une preuve directe de l’agression. De même, la victime présumée ne s’est pas manifestée.

Portnow a publié une déclaration largement publiée, qui reconnaissait qu’une sorte de plainte avait été déposée contre lui mais a insisté sur le fait qu’elle était “ridicule et mensongère”. Il a ajouté qu’une enquête menée par un tiers l’avait “exonéré” de cette allégation, et que les allégations de Dugan d’avoir subi des pressions pour approuver un paiement de 750 000 $ étaient également fausses; «À aucun moment, je n’ai jamais exigé des honoraires de consultation de 750 000 $.»

Dans le prolongement de la réponse de Portnow, l’équipe juridique de Dugan a doublé les affirmations de leurs clients concernant des actes répréhensibles répandus et continus.

23 janvier — Dugan fait des rondes matinales et met l’accent sur la corruption des nominations

Trois jours avant les Grammys 2020, Dugan est apparue sur Good Morning America et CBS This Morning (et a filmé l’ancienne interview aux côtés de son avocat) pour discuter des allégations.

Bien que la pression alléguée sur les honoraires de consultation, le harcèlement sexuel et le viol aient été brièvement discutés, le système de vote «truqué», qui, selon Dugan, résultait d’intérêts particuliers et d’une influence en coulisses, a été au centre des entretiens.

Plus précisément, Dugan a déclaré qu’Ariana Grande et Ed Sheeran avaient été snobés pour les nominations de la chanson de l’année 2020 en raison des tactiques d’un autre artiste et que Taylor Swift s’était vu refuser injustement une nomination pour l’album de l’année en 2018 ( avant que Dugan ne rejoigne la Recording Academy).

On pouvait s’y attendre, l’idée que les nominations et les prix aux Grammy Awards soient attribués en fonction de l’influence, et non du talent de l’artiste et de la qualité du travail, ne convenait pas aux fans, aux membres des médias ou aux artistes. Taylor Swift, qui devait donner une performance «secrète» et qui a reçu trois nominations, aurait décidé de ne pas assister aux Grammys du tout. Un autre artiste massivement populaire (et nominé), Beyonce, ainsi que son mari, Jay-Z, auraient également échappé au gala des Grammys, et pour la première fois depuis longtemps, les Grammys parlaient de qui ne voulait pas être présent.

Ce qui vient ensuite aux Grammys

Seul le temps nous dira ce qui va suivre en ce qui concerne les déclarations de grande envergure faites avant les Grammys 2020, mais on peut affirmer avec confiance qu’une image complète n’a pas encore été peinte.

Les allégations formulées par Dugan contre la Recording Academy et Portnow sont sérieuses, et si elles se révèlent vraies, des changements internes fondamentaux devront être administrés. Si, cependant, Portnow dit la vérité, et qu’une enquête (pas un rapport de police, qui n’a probablement pas été déposé) a prouvé son innocence, on ne sait pas quels crimes la Recording Academy aurait dissimulés. L’épisode de harcèlement sexuel, bien qu’il soit également significatif s’il est vrai, concerne un seul responsable de la Recording Academy et n’est pas nécessairement révélateur d’une dissimulation ou même d’un problème répandu.

De la même manière, si des comportements et des influences omniprésentes compromettent l’intégrité du processus de nomination, le terrain serait préparé pour une refonte à grande échelle et éthique. Cependant, des preuves directes et irréfutables doivent d’abord être établies.

Enfin, les prétentions de Dugan seraient remises en cause si la plainte déposée contre elle était jugée valable par des enquêteurs légitimement neutres. Mis à part la Recording Academy déclarant que Dugan ne s’est manifesté qu’après qu’un assistant a signalé un environnement de travail toxique et intimidant, chaque allégation de faute professionnelle doit être sérieusement étudiée.

Espérons que tous les crimes seront punis, toute corruption sera éliminée, et les Grammy Awards de l’année prochaine ne seront pas annoncés avec des titres troublants, mais avec des titres qui mettent l’accent sur le talent et les réalisations des artistes.