Une collaboration enflammée entre deux légendes du blues

Le double album Hooker ’N Heat, sorti le 15 janvier 1971, est une rencontre fascinante de mentor et de protégés. Chaleur en conserve avait longtemps admiré John Lee Hooker et étaient ravis de découvrir que le guitariste-chanteur de blues vénéré appréciait également la musique du groupe. “J’aime bien la façon dont vous les garçons boogie”, a déclaré Hooker au joueur d’harmonica Alan Wilson lors d’une réunion fortuite à Los Angeles.

Écoutez Hooker ’N Heat sur Apple Music et Spotify.

Canned Heat a lancé l’idée d’enregistrer ensemble et, en avril 1970, la maison de disques de Hooker lui a donné la permission de faire exactement cela. Un mois plus tard, ils se sont retrouvés chez Liberty Records à Los Angeles pour enregistrer l’album intitulé Hooker ’N Heat.

Ce vrai «son Hooker»

Par respect pour le génie de Hooker, le groupe de boogie-rock, qui a eu un succès mondial avec “ On The Road Again ” en 1967, lui a donné la première moitié de l’album seul, et Hooker a préparé des versions convaincantes de cinq de ses propres compositions. : ‘Messin’ With The Hook ‘,’ The Feelin ‘Is Gone’, ‘Send Me Your Pillow’, ‘Sittin’ Here Thinkin ” et ‘Meet Me In The Bottom’.

Hooker est arrivée pour la session d’enregistrement avec une casquette à carreaux, une veste en cuir, une chemise en satin noir et de vieux pantalons habillés. Il portait sa vieille guitare Epiphone préférée. Les producteurs Skip Taylor et Robert Hite étaient désireux de capturer le son authentique du blues Hooker. Ils ont essayé huit amplificateurs avant de trouver un vieil ampli Silvertone qui avait ce vrai «son Hooker». Les ingénieurs ont construit une plate-forme de contreplaqué pour Hooker pour s’asseoir pendant qu’il jouait, avec un microphone sur l’ampli, un pour capturer sa voix et un troisième pour capter son piétinement distinctif. À proximité se trouvait une grande bouteille de Chivas Regal Scotch et un pichet d’eau pour le garder bien rafraîchi.

“Le joueur d’harmonica le plus doué que j’aie jamais entendu”

Pour la seconde moitié de Hooker ’N Heat, Wilson s’est joint au piano, à l’harmonica et à la guitare. «Hibou aveugle» Wilson, comme on l’appelait, est décédé quatre mois après que le record a été battu – à seulement 27 ans – d’une surdose de barbituriques. Il avait souffert de dépression et sa mort a privé le monde du «joueur d’harmonica le plus doué que j’aie jamais entendu», comme l’a décrit Hooker. Hooker ‘N Heat capture son merveilleux talent pour la musique, y compris son piano jouant sur’ Bottle Up And Go ‘(écrit par le musicien de blues Delta Tommy McClennan) et’ The World Today ‘, et son travail de guitare sur’ I Got My Eyes On Vous’.

Après plus de chansons solo de Hooker, y compris ‘Alimonia Blues’, ‘Drifter’, ‘You Talk Too Much’ et ‘Burning Hell’, tout le groupe est intervenu pour les chansons finales, avec Hooker et Wilson rejoints par le guitariste principal Henry Vestine, basse le joueur Antonio De La Parra et le batteur Adolfo De La Parra sur des versions exubérantes de “Just You And Me”, “Let’s Make It” et “Peavine”. Tout monte et bouge, même s’il semble que le groupe essaie parfois frénétiquement de suivre le chant de Hooker.

Hooker ’N Heat s’est terminé en beauté, avec une version décousue et puissante de 11 minutes du premier album de Hooker, le classique‘ Boogie Chillen ’’. La chanson montrait à quel point Canned Heat s’amusait à enregistrer avec leur héros musical, décédé en 2001.

Après la sortie de l’album, Hooker et Canned Heat – qui ont embauché le guitariste-chanteur Joel Scott Hill pour remplacer Wilson – ont joué ensemble quelques concerts, dont un au Carnegie Hall de New York. La mémorable collaboration en studio Hooker ’N Heat a capturé une fusion naturelle de musiciens empathiques – et Hooker, qui avait 53 ans à l’époque, se délectant de l’occasion.

Hooker ’N Heat peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de Canned Heat sur Spotify.