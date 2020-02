Une constante culturelle: l’inspiration de Yoko Ono

Elle conserve une telle curiosité énergique sur le monde de l’art, il est difficile de croire que, dans les années terrestres, pour ainsi dire, Yoko Ono en est à sa neuvième décennie sur la planète. Née à Tokyo le 18 février 1933, l’artiste japonaise s’est conduite avec grande dignité et résilience en tant que figure culturelle de premier plan pendant plus d’un demi-siècle.

Après la réunion John Lennon alors qu’il était peut-être l’une des quatre personnes les plus célèbres au monde, elle a gardé son nom dans nos cœurs autant que le sien, au cours des décennies qui ont suivi son décès. En 2016, à la veille de son anniversaire, elle a remporté le prix Inspiration aux NME Awards à Londres, qui lui a été remis par Thurston Moore de Sonic Youth.

Yoko était également la femme qui a encouragé Lennon à s’exprimer d’une manière qui ne pouvait tout simplement pas être contenue dans les paramètres de la musique pop conventionnelle. Ono est devenu de plus en plus au premier plan Les Beatles, et les années 60, ont pris fin et ont été les égaux de John dans leur campagne sans relâche pour la paix et la compréhension dans un monde troublé.

Il a souvent été commodément oublié que lorsque le monde a perdu un héros, Yoko a perdu un partenaire et une âme sœur. Leur relation était assez forte pour se remettre d’une période difficile dans les années 1970 et devenir plus solide que jamais au cours de leurs dernières années ensemble. À tel point, en fait, qu’il y a certaines compositions de Lennon sur leur amour qui restent difficiles à écouter, y compris la confessionnelle “Woman” et la déchirante “Grow Old With Me”.

Dans les années qui ont suivi, elle est en quelque sorte restée ce que John l’appelait autrefois, «l’artiste inconnue la plus célèbre du monde», de renommée mondiale mais pas toujours considérée selon ses mérites. Sa participation désintéressée à de bonnes causes et aux observations annuelles de l’anniversaire du décès de John – et, plus heureusement, de son anniversaire – lui font un immense crédit.

Sa sélection en tant que commissaire du festival Meltdown, très prestigieux et réputé, sur la rive sud de Londres en 2013, a récemment été l’un des signes avant-coureurs du fait que Yoko Ono reçoit enfin le respect qu’elle mérite.

Les derniers travaux en cours de Yoko Ono et John Lennon sur l’album Double Fantasy Stripped Down peuvent être achetés ici.