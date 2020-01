Une descente des plus grands

Chaque année, le Super Bowl annuel attire un public massif au pays et à l’étranger, se classant deuxième seulement après la finale de l’UEFA Champions League en tant qu’événement sportif annuel le plus regardé au monde. Mais ce n’est pas que du sport. Les meilleurs spectacles à la mi-temps du Super Bowl ont accueilli les performances envoûtantes des meilleures superstars du rock et de la pop au cours des trois dernières décennies.

Avec Bordeaux 5 pour ajouter leur nom à la liste, avec un spectacle de mi-temps très attendu, nous examinons les meilleurs spectacles de mi-temps du Super Bowl de tous les temps.

Les Rolling Stones (Détroit, 2006)

Satisfaction garantie avec le groupe légendaire déchirant également «Start Me Up» et «Rough Justice».

Prince (Miami Gardens, Floride, 2007)

Pluie torrentielle – plutôt que violette – menacée de pluie PrinceLa performance de mi-temps du Super Bowl XLI est un délavage. Aucun problème pour l’un des plus grands interprètes du monde, qui a ignoré les inquiétudes des organisateurs avec une question: “Pouvez-vous faire pleuvoir plus fort?”

Fouettant sa propre tempête sur une scène illuminée en forme de symbole, Prince a défié les éléments pour déclencher «Let’s Go Crazy», «Baby I’m A Star» et «Purple Rain», chuck Bob Dylan«All Along The Watchtower» et «Best Of You» de Foo Fighters pour faire bonne mesure. À l’issue de la finale, une fanfare complète avait pris la parole, Prince avait parcouru quatre guitares – dont l’une a subi des dégâts d’eau grâce à la force de la pluie – et 93 millions de personnes avaient assisté à une performance qui est toujours saluée comme une seule des meilleurs spectacles de mi-temps du Super Bowl.

Lady Gaga (Houston, 2017)

Présentant également des groupes de centaines de drones allumés dans le ciel au-dessus du stade NRG de Houston, Lady GagaL’ensemble de son album comprenait des morceaux de son album Joanne et une couverture passionnée de «This Land Is Your Land» de Woody Guthrie. La NFL le considère comme «l’événement musical le plus regardé de tous les temps», citant des chiffres d’écoute mondiaux de 150 millions.

Tom Petty & The Heartbreakers (Glendale, Arizona, 2008)

L’incomparable Tom Petty à pleine inclinaison, tranchant et brûlant à travers un ensemble de quatre chansons, y compris un désir “Free Fallin” “et un” Runnin “Down A Dream” suralimenté.

Katy Perry avec Lenny Kravitz & Missy Elliott (Glendale, Arizona, 2015)

Katy Perry est entrée au Guinness Book Of Records deux jours après son émission à la mi-temps du Super Bowl acclamée par la critique, qui a attiré un record de 118,5 millions de téléspectateurs – devenant ainsi la télévision nationale la plus regardée de l’histoire dans le processus.

Michael Jackson (Pasadena, 1993)

Un barnstormer qui a placé la barre pour tous ceux qui cherchent à rivaliser avec les meilleurs spectacles de mi-temps du Super Bowl: l’auto-style Roi de la Pop effectuant un mini-set impressionnant comprenant “Billie Jean”, “Black Or White” et “We Are The World”. Après cela, la NFL a activement poursuivi les meilleurs noms de la pop pour leurs émissions à la mi-temps.

Diana Ross (Tempe, Arizona, 1996)

Mélange électrisant de Mme Ross‘Les plus grands moments de The Supremes («Baby Love», «You Keep Me Hangin» On »), sa carrière solo (« Chain Reaction ») et plus encore.

Boyz II Men, The Temptations, Smokey Robinson, Martha & The Vandellas, Queen Latifah (San Diego, 1998)

Une extravagance Motown all-star, qui a culminé avec les artistes effectuant une finale époustouflante de «Dancing In The Street» avec le GSU Marching Band.

U2 (Nouvelle-Orléans, 2002)

En hommage aux personnes tuées dans les attentats terroristes du 11 septembre, U2 a réalisé un mini-set émotionnel bien choisi avec ‘Beautiful Day’, un hymne de paix ‘MLK’ et ‘Where The Streets Have No Name’.

Paul McCartney (Jacksonville, Floride, 2005)

Paul Mccartney sous une forme convenablement fabuleuse avec un mini-set bourré de hits de Beatles classiques et son propre thème de James Bond, «Live And Let Die».

Bruce Springsteen & The E Street Band (Tampa, Floride, 2009)

Sur mesure pour tuer les stades, Le patron et ses fidèles cohortes se déchaînent à travers un quatuor de classiques 100% américains, dont «Glory Days» et «Born To Run».

Madonna With MIA, Nicki Minaj, Cee Lo Green, LMFAO (Indianapolis, 2012)

Cette Madone spectaculaire, visualisé par la compagnie théâtrale Cirque Du Soleil et le chorégraphe Jamie King, a établi un nouveau record de spectateurs du Super Bowl, attirant 114 millions de téléspectateurs – réputés plus de personnes que ceux qui regardent le match lui-même.

Beyoncé, Destiny’s Child (La Nouvelle-Orléans, 2013)

Une performance très acclamée qui a suscité un intérêt majeur dans les médias sociaux, générant plus de 299 000 tweets par minute – à l’époque serait le deuxième moment le plus tweeté de l’histoire de Twitter.

Janet Jackson, Justin Timberlake, P Diddy, Kid Rock, Jessica Simpson et Nelly (Houston, Texas, 2004)

Pas nécessairement l’une des meilleures, mais sans doute l’émission de mi-temps la plus controversée (et donc la plus mémorable) à ce jour, cette extravagance texane est écrite dans l’histoire grâce à Justin Timberlake révélant par inadvertance le sein droit de Janet Jackson – qui était orné d’une étoile en métal. À juste titre, l’incident s’est produit lors d’une version culminante de «Rock Your Body».