Une entrevue avec Black Pumas

Dans le monde de la musique, le temps et les modes de consommation n’ont permis que certains genres musicaux de durer dans le temps. On l’a vu avec la disparition du disque ou la disparition progressive du pop punk et d’autres genres avant les gigantesques courants de la musique contemporaine comme l’électronique et la k-pop. Sans être laissée pour compte, la soul est un genre qui a vu sa gloire dans les années 50/60 et qui peine à trouver sa place dans le monde des tronamesas et des logiciels de production.

Si nous creusons un peu plus, ce n’est pas comme s’il n’y avait pas de groupes et d’artistes qui jouent de la soul comme St. Paul & The Broken Bones. Mais ce dont nous sommes sûrs, c’est qu’il y a très, très peu de groupes qui le font comme Black Pumas. Pour faire travailler l’âme et tomber amoureux au milieu de 2020, vous devez avoir bien plus que du pur talent. Il faut aussi avoir de la chance. Heureusement pour Adrian Quesada, il avait eu les deux simultanément en 2017 lorsqu’il a trouvé son partenaire Eric Burton.

Quesada n’est pas étranger à la scène musicale d’Austin et des États-Unis contrairement à Eric. Il a déjà un Grammy dans son sac pour son travail de guitariste dans le groupe de funk-rock latin Grupo Fantasma. Pour sa part, jusqu’à l’année où Quesada l’a recruté pour l’aider dans son projet, il a passé son temps à flotter avec sa guitare à jouer partout où il était autorisé à gagner quelques dollars. Finalement, le destin les a réunis pour donner au monde l’âme contemporaine la plus émouvante que vous trouverez là-bas. Si vous ne croyez pas au destin, écoutez Black Pumas et lisez ce que Adrian Quesada nous a dit.

L’âme des Black Pumas revient

«Eric et moi nous sommes rencontrés parce que j’avais quelques chansons enregistrées mais toutes instrumentales, il n’y avait pas de voix. Je n’écris pas de paroles. J’ai demandé à plusieurs personnes une seule voix. Aux gens du monde entier. Los Angeles, New York, Londres. Je demandais: «Hé, tu ne connais pas un chanteur qui peut m’aider avec ces chansons? Pour écrire des paroles et pour écrire la chanson. »»

«Beaucoup de gens m’ont envoyé des audios et des vidéos disant que je vérifierais une telle personne. Et la vérité est que personne n’était vraiment spécial pour moi jusqu’à ce qu’un ami ici à Austin me dise: «il y a un chanteur nommé Eric et il écrit aussi des chansons. Mon ami m’a dit qu’il était le meilleur chanteur qu’il ait jamais eu en studio. C’est ainsi que je l’ai recherchée sur YouTube et l’ai trouvée ».

«D’abord, il est juste venu m’aider avec ces chansons. Celles que j’avais déjà. Nous l’avons fait pendant quelques mois. Nous nous réunissions environ deux fois par semaine en studio et il m’a aidé. C’est alors qu’il a commencé à m’enseigner ses propres chansons. Ceux qu’il avait écrits et que j’aimais beaucoup. J’ai aussi adoré comment il jouait de la guitare. À ce moment-là, nous avions déjà enregistré dix de mes chansons, mais quand j’ai commencé à écouter des chansons de lui, elles étaient parfaites pour celles que j’avais écrites. Et c’est là que nous avons commencé à parler de faire un groupe ensemble. Parce que la vérité n’a jamais été l’intention. Nous étions juste en train d’enregistrer pour faire quelque chose. »

«J’ai entendu ses chansons et je les ai adorées. Je lui ai dit de faire un groupe. Nous n’avions jamais joué les chansons en direct. C’était tout le produit de l’étude. Nous avons donc dit: “Nous devons jouer un mois tous les jeudis et que nos amis viennent voir comment nous allons.” C’est comme ça que nous avons commencé. “

Soit le destin, soit ce qu’ils veulent appeler, mais en quelque sorte Quesada et Burton ont réussi à faire de quelques sessions d’enregistrement une nomination aux Grammy Awards en seulement deux ans. Bien sûr, ce qui s’est passé dans l’étude ne peut pas être attribué au destin. Il suffit d’écouter son premier album éponyme pour savoir qu’il y a bien plus que de la chance dans Black Pumas. Gospel, funk-soul psychédélique et beaucoup de feeling sont ce que ces deux années du jeune groupe décrivent bien.

«Ça a été quelque chose d’incroyable. Quand nous avons commencé ces chansons, nous ne les connaissions pas… eh bien, je savais qu’elles étaient quelque chose de spécial. Je me souviens avoir dit à Eric: «c’est quelque chose de spécial. Il faut le faire. Vous devez toucher! » Mais si vous m’aviez dit en 2017 que nous allions être nominés si vite pour un Grammy, j’aurais ri. La vérité que je ne pouvais pas imaginer. Et je savais que lorsque nous avons commencé à jouer, nous n’avions jamais joué ensemble. Je ne savais pas à quoi ressemblait Eric en tant que leader d’un groupe. »

“Moi je ne savais pas. Je savais seulement ce que c’était à partir de vidéos YouTube de lui jouant de la guitare dans des cafés et de petits endroits. Je ne l’ai jamais vu comme ça dans un rôle de type Freddy Mercury ou James Brown. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait en live et c’était une surprise. Tout avec Black Pumas s’est fait sans réfléchir. Cela ne fait que se produire. Tout ce qui nous arrive est une surprise. »

Les écouter, c’est aussi. Entendre la voix d’Eric pour la première fois est une surprise des plus gratifiantes. Écouter leur âme enregistrée avec une telle finesse et un tel soin qu’ils parviennent à sonner juste entre leurs racines des années 50 et cet endroit moderne qui vous fait savoir que vous écoutez un groupe contemporain. Savez-vous pour qui tout est aussi une surprise? Pour Adrian. Comme nous, le producteur et guitariste n’a jamais imaginé tout le talent qu’Eric Burton a caché derrière une légère timidité et sa guitare.

«Je n’aurais jamais imaginé qu’Eric allait être si bon. De plus, je ne l’avais jamais vu sans guitare. Quand nous avons commencé à jouer, nous avons commencé pendant environ deux mois dans un endroit appelé C-Boy’s et pour chaque semaine, je me souviens que j’avais de plus en plus confiance sans la guitare. Il a commencé à retirer la guitare et elle était de mieux en mieux. Pour le deuxième mois, il y avait déjà des lignes pour entrer dans le lieu et tout. Tout était toujours vendu et des labels venaient nous voir. Tout s’est passé très vite et la vérité est que la bonne chose que tout se passe si vite, c’est que nous n’avons pas le temps d’avoir peur ou d’y penser trop. En ce moment, nous ne jouons pas beaucoup, cela nous a donné le temps de parler entre nous de ce qui se passe dans nos vies. »

Tout au long de sa carrière, Adrian a retrouvé le plaisir de sa vie au sein du studio. Son goût pour produire et jouer de la guitare l’a amené à jouer aux côtés de génies comme Prince. Cependant, son aventure avec Black Pumas a une fois de plus suscité son amour pour le live. Ces deux années de redécouverte de lui-même en tant que musicien, d’évolution de son acte, et de voir comment peu à peu le monde se rend au glissement de sa guitare et de la voix de Burton l’ont fait réfléchir à deux fois.

«Ce que j’ai toujours aimé le plus, c’est d’être en studio. Je suis d’abord producteur puis guitariste. J’ai toujours aimé étudier mais la vérité est que Avec Black Pumas, j’ai commencé à jouer beaucoup en live, à être en tournée avec Eric, et j’ai commencé à aimer jouer plus en live. J’aime! Et il semble que je n’ai jamais fait de la musique cette âme, mais la vérité est que j’ai fait de la musique plus ou moins comme ça. De la même idée. Et ce qui a rendu cela très spécial, c’est Eric. »

«Il a toujours une énergie spéciale lorsqu’il entre dans une pièce, un endroit. Une énergie de spectacle contagieuse. Cela vous relie et vous influence beaucoup. Pour moi, le studio est le meilleur, mais avec Black Pumas jouer dans des spectacles est incroyable. J’étais déjà un peu fatigué de jouer en live. J’étais à peine en tournée quand cela a commencé. Mais en ce moment, j’aime tout ce qui se passe. En ce moment, malheureusement, nous avons plusieurs spectacles annulés. Mais vu le côté positif, nous avons plus de temps à consacrer à l’étude ».

Nouvel album!

Il est étrange qu’un groupe émergent comme Black Pumas doive annuler toutes ses tournées. Il n’y a pas de meilleur moment pour eux que de jouer dans le monde entier pour se faire connaître. Mais comme la moitié du monde, ils ont dû arrêter complètement leurs activités. Heureusement, cette petite paix qui vient de la quarantaine a servi à la fois à Adrian et à Eric pour écrire et tout préparer pour leur deuxième album studio.

«En ce moment, nous écrivons beaucoup. Nous étions très près de commencer à enregistrer un nouvel album, mais ils nous ont avertis que nous étions en quarantaine. Que nous ne pouvons plus quitter la maison. Nous allions commencer l’enregistrement cette semaine. Parce qu’avant, avec toutes les dates de tournée, on n’a jamais le temps. C’est toujours de rentrer à la maison pendant quatre ou cinq jours. Et vous utilisez ce temps pour laver les vêtements et saluer votre femme et vous partez. Et enfin, à l’heure, nous avons le temps. La seule bonne chose à ce sujet est que nous avons le temps. Eric écrit de nombreuses nouvelles chansons, moi aussi. Et quand nous le pourrons, nous allons enregistrer le nouvel album ».

«Nous ne l’avons pas fini et écrit parfaitement, mais nous avons déjà plusieurs idées et c’est ainsi que nous terminons la première aussi. Beaucoup d’idées viennent en studio, en ce moment. C’est ce jour-là, ensemble, que les meilleures idées émergent. C’est que nous n’écrivons pas tout complet. On écrit des choses et avec ça on va au studio et on fait comme ça. Tout est très organique. “

«Le processus créatif est très varié. Parfois, je trouve quelque chose d’instrument, je commence à jouer ce que je fais et Eric commence à chanter. Il prend deux ou trois prises d’improvisation, faisant ce qu’il ressent. Je le laisse jouer plusieurs fois et il improvise. Il est très bon pour ça. De là, nous obtenons des idées. Quand il dit quelque chose d’intéressant ou un son. Alors il commence à écrire. Parfois, il vient aussi avec des chansons écrites et avec la guitare, et en studio nous l’arrangons avec tout le groupe. Nous avons plusieurs façons de faire notre musique. “

Avec tous les éléments en place, plein de connaissances données par deux années incroyables, les deux se préparent à faire un album qui peint pour être encore meilleur que Black Pumas. Un album qui portera les mêmes fruits que son style organique et improvisé, mais accompagné de l’expérience de travailler ensemble depuis longtemps. Sans aucun doute, un album dont nous avons besoin pour arriver le plus tôt possible et pour confirmer qu’ils sont bien plus qu’un simple accident temporaire parfait.

«Quand nous avons fait Black Pumas, nous commencions à peine à nous regrouper en équipe. Mais maintenant, nous jouons depuis deux ans et tout change. Maintenant que nous savons comment le groupe joue, maintenant cela va influencer la façon dont nous faisons le nouvel album. La bonne chose est que nous pouvons continuer avec la même formule ou nous pouvons la changer. Nous n’avons pas encore commencé l’enregistrement, donc je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Nous connaissons déjà nos forces et nos faiblesses. Je sais ce que fait bien Eric et il sait ce que je fais bien. J’imagine que cet album sortira un peu plus vite. Cette collaboration sera plus facile, car la première nous ne nous connaissions même pas bien. »