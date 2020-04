Une entrevue avec Chicano Batman

Formé en 2008, Chicano Batman est un groupe qui a décidé de trouver sa voie en fusionnant les origines et le présent de tous ses membres. Le groupe de Los Angeles prêche depuis 12 ans que s’il y a du talent, la fusion des sons et des cultures est parfaite pour la musique. Toujours avec un pied sur ses racines latines et l’autre caressant la musique du monde, Il semble que Chicano Batman ait enfin trouvé la formule secrète pour décoller et commencer à vivre avec les plus grands du monde: la recherche de la perfection.

En ce moment, Chicano Batman est à quelques jours de la sortie de son quatrième album studio Invisible People. Un album qui depuis qu’ils ont sorti le single “Color my life”, ils ont senti que ce serait un avec la même âme qui les caractérise, mais avec une nouvelle formule pour le faire. Il a senti l’arrivée d’un groupe prêt à devenir la prochaine sensation californienne. Plus tard, ils l’ont affirmé avec “Pink Elephant”.

Pour entrer pleinement dans cette histoire, nous avons eu l’occasion de parler avec Bardo Martinez, frontamn du groupe. À travers une visioconférence – qui parfois était bloquée, mais laissant beaucoup de bons rires – il nous a parlé en profondeur du travail et du sentiment derrière Invisible People.

Il nous a raconté comment le processus d’être son matériau le plus spécial était jusqu’à aujourd’hui, le travail derrière chaque note et chaque mot, et pourquoi cet album est toute sa vie.

«Nous avons commencé à faire de la musique en 2018. Nous avons commencé à répéter et à commencer avec des chansons sans paroles. Nous travaillions avec Miguel de ‘Skywalker’, le connaissez-vous? Artiste mexicain de R&B. Nous avons eu la chance de travailler avec lui. Sa musique est très moderne, très R&B, bien néo soul. Il a aimé une chanson de nous, ‘Black Lipstick’, et nous avons travaillé ensemble. Nous avons joué et il a chanté mes paroles et ce fut une très bonne expérience ».

«Plus tard, à la maison, je composais de la musique par moi-même. J’enregistrais différentes choses sur la cassette et je pensais à Miguel. Musique moderne, son moderne. Je pensais que je mettrais 20 pistes du même accord dessus pour le faire sonner comme un synthé des années 80. Je vais utiliser une boîte à rythmes Casio Tone.

«Vous recherchez un son plus moderne. Parce que nous avons les instruments … Nous avons ici un piano qui sonne comme Black Angels, j’ai plusieurs synthétiseurs qui ressemblent plus à Michael Jackson, vous me comprenez? Donc, Carlitos, le guitariste, avait aussi cela en tête. »

“” Nous devons quitter tous ces organes, nous allons utiliser ces instruments avec des rythmes plus dansants. ” Parfois, il y avait des choses comme: «Je veux utiliser ça» ou «vous devez utiliser l’autre et ça doit être comme ça». “Il ne doit pas en être ainsi.” Comme tout groupe avec ces batailles musicales, non? Esthétique. L’esthétique est très importante pour nous. Nous essayons toujours de trouver une ligne de distinction musicale ».

“C’était le train dans lequel nous sommes montés. Tout nouveau. Musique de danse, pur funk. Pour moi, avec ‘Pink Elephant’ par exemple, j’ai écouté un morceau qu’Eduardo (basse) a fait avec Gabriel (batterie) et il avait beaucoup de mouvements mais il y en avait un très spécial (il commence à fredonner la ligne de guitare principale de la chanson) ”.

“Et c’était tout. Je leur ai dit: “C’est celui-là.” De même pour «Pink Elephant», j’écrivais des paroles en studio et j’essayais de tout mener à bien dans une relation de «chanteur-compositeur», comme «Je vais couler dessus maintenant», “Je vais juste mettre tout comme ça dans l’instant”. Tu me comprends? C’était un processus très varié, très différent. “

«Nous voulions vraiment éliminer les barrières que nous avons toujours eues. Ou créez de nouvelles barrières. Tout devait être nouveau, nouveau, nouveau ».

Un groupe de onze ans avec trois disques à succès, ils fan rarement pour prendre leur musique dans une direction qu’ils n’ont jamais été auparavant. Et pour changer vos processus créatifs à la racine pour trouver quelque chose de différent. Mais c’est exactement ce qu’a fait Chicano Batman: travailler en dehors du concept d’âme psychédélique caractéristique de son son.

“Ce fut une évolution pour arriver au son de” Invisible People “. C’était des mois et des mois. Nous voulions … Pas seulement musicalement. Il ne s’agissait pas seulement de faire de la nouvelle musique. Non, il s’agissait aussi de la relation entre nous tous. Parce que nous n’allions pas faire cet album comme avant. »

«Le processus musical a dû changer. Par exemple: “Vous, Carlos, jouez maintenant au clavier.” Et je dis cela parce qu’il est guitariste et c’est une personne très concentrée sur le fait d’être guitariste. Je parle des conversations que nous avons eues ».

Voir sur YouTube

«Cela est arrivé à travers les conversations, les batailles, les tentatives constantes. C’était une expérience, un processus très organique. Très bio ”.

Afin d’avoir des personnes invisibles entre leurs mains, ils ont dû passer 2 longues années. Le premier était un va-et-vient. Créez des concepts, consolidez des idées, définissez des orientations solides et enregistrez-les. La seconde était d’attendre le mix de l’album.

Mais pourquoi attendre si longtemps un mix audio? Tout simplement parce que Shawn Everet, l’un des meilleurs ingénieurs du mixage de Los Angeles et des États-Unis serait en charge de l’apporter. Quelle est la part de votre main dans Invisible People?

“Bro, je vais vous dire quelque chose. Je suis un grand fan de Julian Casablancas, et surtout de ses disques The Voidz. Et Shawn Everet était le producteur de ces disques! Ce fut une grande chose pour moi. Nous sommes entrés dans son studio et à l’intérieur il avait un timbre de The Voidz écrit comme “punk rock-star”. Et c’était comme wo wooooow! ». Pour moi, cet album sonne comme The Voidz.

«J’écoute ces disques tous les jours et là, j’ai mes chansons préférées. Et le rythme est similaire. Il a ça. Mais il a aussi beaucoup de choses différentes. Parce que nous donnons une pâte à Shawn. Toute cette musique sur une bande de deux pouces. Donc, d’un point de vue technique, tout a été enregistré sur une très grosse cassette. L’audio était très élevé, la qualité. Il lui a donc donné beaucoup de légèreté pour faire ce qu’elle voulait. “

“Et maintenant, ça sonne bien. Cela semble très très gros. C’est un son très hi-fi. Il a tout fait et tout changé. Nous l’avons comparé à du pain: nous lui avons donné la pâte, il l’a mise au four et comme le dit Gabriel, un pain très gonflé est sorti ».

Quand je suis tombé sur “Pink Elephant” dans la célèbre percée hebdomadaire, j’ai automatiquement pensé à un groupe de type Chicano Batman mais en le jetant sur quelque chose de plus contemporain. Au final et à une belle surprise si c’était eux. Là, j’ai réalisé qu’ils avaient trouvé un moyen de maintenir l’essence mais évoluaient en même temps.

Mais que reste-t-il et quels changements sur ce nouvel album? Le combat des egos est parti et l’amour pour faire quelque chose d’exceptionnel reste. C’est ainsi que le Bardo nous dit …

«Beaucoup de choses ont changé, mais nous sommes toujours les mêmes personnes. Je ne sais pas .. Comment puis-je vous le dire? Je pense que plus que dans tous nos albums précédents nous nous inscrivons dans nos rôles et notre travail. Pour moi, plus que dans les autres albums, je me suis davantage intéressé au rôle du chanteur. «Je vais me concentrer sur les paroles, que chaque note arrive et colle aussi parfaitement que possible. »“

«Que les chansons de cet album soient aussi grandes que possible. Quand les gens écoutent, ils disent que ce sont de bonnes chansons, qu’on ne peut pas les nier. C’était la chose la plus importante. Peu importe si j’ai écrit la musique, si j’ai fait la guitare ou le clavier. Pour moi, cela n’avait rien de substantiel. Pour moi, il s’agissait de faire de super chansons. Si Eduardo a apporté un indice, sacrément, nous allons l’utiliser ».

“Ce fut un test très facile. Et la preuve était: ça doit être bon. C’est tout. Peu importe qui l’a fait, comment cela s’est fait, cela n’a aucune substance. En réalité, “Invisible People” est toute notre vie. C’est notre carrière musicale. Ce qui nous apportera l’omelette à table ».

Voir sur YouTube

Dit par Carlos (guitariste) et maintenant par Bardo, Invisible People est devenu l’album préféré du groupe. Encore plus que son album salué et philosophique 2017 Freedom is Free. Mais comment se fait-il qu’un artiste définisse son projet préféré? Pour Bardo, tout tourne autour de la musique.

“Je pense que c’est finalement arrivé … Parce que j’aime la musique. Je peux l’assembler avec une chanson de The Voidz ou une chanson… par exemple Nous sommes sur les playlists Apple et «Ultimate Indie» sur Spotify, et c’est comme une Coupe du monde de musique. C’est «wooow» (rires).

«Il est avec Tame Impala, avec de nombreux artistes indépendants américains, et pour moi, il les donne. Tu sais Cela semble aussi lourd que le dernier album de Tame Impala ».

“Il a cette qualité et cette ambiance. La musique est belle et c’est comme venir à Disneyland et ouvrir des portes et entrer dans des pièces incroyables. Pour moi, les chansons de Chicano Batman ont déjà atteint cette qualité. Nous avons déjà atteint un point où la qualité est déjà là et vous pouvez la donner à n’importe qui. Et nous sommes les mêmes personnes. C’était le but. Faites de la musique qui frappera la mère de tout le monde. »

“Et je ne le dis pas de manière négative. Je le dis avec amour. Le respect musical en tant qu’artistes est ce que nous voulons. Et je pense que nous le faisons sur cet album et c’est pourquoi c’est mon préféré. “

Chaque groupe et chaque artiste a un projet d’une grande valeur symbolique et d’un niveau professionnel qui les identifie le mieux pour ce qu’ils sont. Ce projet qui parle en quelque sorte précisément de ce qu’ils sont en tant que créateurs d’art et des raisons pour lesquelles ils le font. Invisible People est-il le projet artistique le plus important et le plus représentatif de Chicano Batman?

“(Rires) Bien sûr que oui, frère! C’est très … Ecoutez, tout a à voir avec la production. Les intentions. Lorsque vous commencez à écrire une chanson, vous avez des intentions. Et on ne sait jamais si ces intentions vont atteindre le public. C’est ça le travail d’artiste. Comment faire en sorte que vos intentions profondes viennent de l’expérience auprès du public? Mais tout dépend de la qualité de la musique, des paroles et de la qualité de la mise en stéréo. »

«Vous voyez cela dans les films quand vous entendez qu’ils jouent de la musique à la radio. Et vous voyez sur les réseaux sociaux et vous voyez que tout le monde écoute cette musique et qu’elle frappe parce qu’elle frappe. La première fois que j’ai enseigné la musique à mes amis, ils étaient stupéfaits. Avec la gifle au visage. Et quand j’ai vu qu’ils l’ont ressenti comme je l’ai ressenti la première fois, j’ai dit: «J’ai fini. J’ai fini mon travail. »».

«Nous, nous quatre, comme Chicano Batman, avons travaillé toute une année avec cet album. Je suis allé à New York dix jours pour enregistrer les voix. J’ai enregistré beaucoup de musique ».

«Et quand je suis rentré chez moi, il manquait encore quelques chansons et je suis allé au studio. De 12h à 3h du matin. J’ai commencé à changer de piste. Certains que nous avions il y a longtemps mais que je sentais ne cadraient pas. Et bien, au final j’ai tout aimé, on a adoré ».

“Ce que je dis, c’est que nous travaillons cette musique jusqu’au bout. Jusqu’à la fin. On ne l’arrête jamais. Jusqu’au maître. J’ai écouté les maîtres et j’ai dit: «Merde, ça ne vous dit rien. Ça ne me dit rien’. Et encore, au travail, au combat. J’ai beaucoup de courage et avec cet album, je ressens beaucoup de confiance ».

Imprégné de la façon dont Chicano Batman en est venu à avoir le projet le plus important de sa carrière, celui avec un son de classe mondiale, celui qui a fait que chaque membre du groupe l’aimait complètement, il semble qu’ils aient trouvé le fil noir de la façon de travailler désormais. Celui qui leur a même laissé des chansons à revendre prêts pour un nouvel album bientôt.

“C’est vrai, mon frère. Mais cela changera toujours. Voilà la bonne chose. En tant que groupe, nous avons la possibilité de nous parler directement. Toute amitié est à un très bon point où nous pouvons faire ce que nous voulons. Quand nous sommes entrés en studio pour enregistrer … Eh bien, Nous avons des choses déjà enregistrées, mon frère. Les choses sont prêtes! ”.

Là-bas dans Invisible People, il y a une chanson intitulée “Moment of Joy”. Selon Carlos, il parle de profiter des petites choses de la vie, alors nous avons demandé à Bardo quelles sont ces petites choses qu’il aime et quelle est cette chanson pour lui.

“En ce moment, je fais mon exercice quotidien! (rires) Une heure par jour, essayant de maintenir le physique lorsque ce scénario se présente, je vais casser cette gaine. Mais je veux aussi vous dire que lorsque j’écris une lettre, j’essaie toujours de me concentrer sur … J’adore les artistes comme John Lennon et de nombreux auteurs-compositeurs-interprètes qui parlent de leur propre point de vue. “

“Qu’ils parlent de leur propre façon d’exercer, de ressentir. Donc pour moi, il a toujours été très important de refléter exactement ce que je ressens. Et je le fais par la poésie, par les paroles. Et “Moment of Joy” en est un autre exemple, de ma philosophie “.