Une entrevue avec Easy Life

Le concept de mélanger les genres et les cultures pour trouver un son unique n’est pas quelque chose de typique d’Easy Life. Cependant, il y a peu de groupes au monde qui réussissent à le faire impeccablement avec seulement deux mixtapes et un album. Trouver la musique d’Easy Life, comme son nom l’indique, c’est tomber sur une philosophie de vie. Celui dans lequel toute pensée négative se glisse dans votre esprit au rythme de son hip-hop indépendant avec des touches de jazz et de rap pop.

Le groupe londonien présente son premier album Junk Food, un album dans lequel ils captent toute la maturité sonore qu’ils ont commandée au cours des trois années de composition. Easy Life ne ressemble à aucun groupe que vous ayez rencontré. Étrangement, ils se comportent comme un groupe de 1985, utilisant un équipement analogique pour composer, libérant des singles avec des faces B, mais ressemblant à un groupe de 2020. Un groupe conscient des problèmes qui attendent leur génération, comme le changement climatique, un sujet qu’ils traitent dans leur chanson “Terre”.

Nous avons eu l’occasion de discuter avec le chanteur et compositeur d’Easy Life, Murray Matravers, via un lien vers sa maison à Londres pour pouvoir nous plonger dans l’imaginaire d’Easy Life, son son, sa philosophie et son court mais histoire prometteuse. Après avoir parlé un peu de combien il aimerait venir au Mexique pour déguster du bon mezcal, des tacos de rue et jouer ses grooves, il était temps de demander comment ils ont trouvé le son définitif d’Easy Life. Comment ils ont trouvé les forces de tous les membres et, par conséquent, le son avec lequel ils se sentent identifiés.

“Le son vient … Tout le monde dans le groupe a des passés différents. Nous étions formés par différents sons, différentes cultures, différentes idées. C’est donc vraiment un boom sonore quand on joue ensemble. C’est pourquoi je pense que nous en sommes venus à avoir un son si unique. Mais je pense aussi que c’est une façon de penser moderne. Lorsque nous sommes confrontés à des genres musicaux comme la pop, le rap, le jazz, vous êtes en quelque sorte dans ces scènes, mais heureusement dans le monde d’aujourd’hui, vous pouvez voler dans toutes les directions. »

“Chez Easy Life, c’est ce que nous faisons. Nous pensons qu’une chanson hip-hop avec des réverbérations pour guitare, des notes de jazz avec des instruments à vent et diverses choses qui ne devraient pas aller ensemble, est quelque chose que nous devons faire. »

Essayer de percer Easy Life, c’est perdre du temps. Si vous avez écouté votre musique, ou si vous êtes nouveau dans votre monde, vous constaterez que c’est un son fantaisiste à décrire. Non seulement son son est unique dans chaque chanson, mais il évolue également dans son propre projet. Il est plein d’éléments différents qui se réunissent organiquement pour créer une très bonne ambiance. Nous avons donc demandé à Murray s’il était facile pour eux de les assembler ou s’ils devaient creuser profondément pour les faire fonctionner.

“Je ne sais pas, mec. C’est intéressant ce que vous demandez. Tu sais quelque chose? C’est drôle que tu me demandes ça, car c’est la première fois que j’y pense. Ce qui se passe, c’est que lorsque nous essayons d’être créatifs, nous ne mettons pas d’obstacles. Nous n’avons jamais pensé que «cette chanson va sonner comme ça». Cela ressemble plus à faire des sons et à voir comment tout cela se termine à la fin. Il n’y a aucune limitation à cet égard. Je pense que la chose intéressante à propos de l’utilisation de la créativité ne dit jamais «nous allons faire le produit final comme ça». Il ne devrait pas y avoir de telles limitations ».

«Je pense qu’une fois que vous faites cela, vous ne pouvez rien faire de vraiment intéressant, nouveau ou frais. Je pense que la meilleure chose que vous puissiez avoir dans le monde créatif est le courage sonore de créer ce que vous voulez. Nous nous poussons vraiment toujours à faire quelque chose qui n’a jamais été entendu auparavant. C’est parfait pour nous, car pourquoi pas? Pourquoi ne pouvons-nous pas ou devrions-nous?

À leur grande surprise, La malbouffe a culminé au numéro 7 sur les tableaux de popularité du Royaume-Uni. Peut-être à cause de sa proposition, peut-être à cause de son ambiance, peut-être parce que c’est le son que des millions de Britanniques recherchaient sans le trouver. Nous avons demandé à Murray s’il espérait que cela arriverait à Easy Life.

“Non, frère! Nous n’attendons jamais quelque chose comme ça. Ni entrer dans les palmarès des albums, encore moins dans le top 10. Le parcours d’Easy Life a été une série de triomphes inattendus. Nous sommes très très excités. Quand nous avons commencé, jamais … Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà joué dans un groupe ou été artiste, mais tu ne peux pas le faire juste parce que tu veux du succès. Il ne s’agit pas d’être reconnu ou d’un album dans le top 10. Nous voulions juste passer du temps avec des amis et de la musique. Et je me sens tellement humble et tellement incroyable que les gens trouvent notre musique, la jouent et achètent notre album ».

“Je ne sais pas pourquoi nous sommes arrivés dans les classements d’album, ou ce qui est spécial à propos de notre album qui l’a fait, mais en tant qu’artiste, je me sens tellement dépassé et humble que les gens l’écoutent. Et je suis content, tu sais? Je ne sais pas. Nous écrivons juste de la musique de l’époque où nous vivons et si les gens peuvent résonner avec les paroles et le son, ça me fait vraiment plaisir. Je suis très reconnaissant”.

Contrairement à Creature Habits, sa première bande de mixage de 2018, Junk Food se sent comme une vie facile beaucoup plus risquée. Avec beaucoup plus de confiance pour explorer ces endroits où ils ont entrevu le génie dans des chansons comme “Pockets” et “Lust”. Son son est plus risqué, il est donc intéressant de savoir ce que Matravers pense de son évolution.

Oui! oui définitivement. C’est assez naturel. Les habitudes des créatures sont la première chose que nous écrivons. A cette époque, nous essayions de découvrir ce qu’était Easy LifeTu sais Nous n’avons jamais rien fait auparavant. Et je pense que depuis, nous jouons ensemble et tournons depuis environ trois ans. Je pense donc que nous sommes devenus meilleurs. ”

«Nous avons beaucoup pratiqué. Quand les gens des concerts sont venus vers nous et ont dit qu’ils aiment ce que nous faisons, qui nous a donné beaucoup de confiance pour explorer davantage notre son. Si vous écoutez les endroits où va notre musique, je pense que cela reflète le fait que nous sommes excités et que nous la vivons en profondeur ».

Depuis 2017, Easy Life connaît une maturité d’apprentissage et une courbe artistique impressionnantes. Celui qui doit également émerger d’un point de vue créatif. D’une métamorphose dans la façon de faire votre musique à ce jour, nous vous demandons donc si vous êtes constamment à la recherche d’une manière différente de créer ou tout simplement de vous laisser porter en studio.

«C’est vraiment un peu des deux. Quand nous faisons de la musique, nous n’avons jamais une idée préalable de ce que nous voulons faire. Nous laissons plutôt la musique nous emmener là où elle veut être. C’est assez cliché, mais je pense aussi que c’est assez vrai. Quant aux nouvelles façons de créer de la musique, je fais beaucoup de choses sur mon ordinateur. Je pense que c’est aussi l’essentiel. J’y fais beaucoup de beats, je crée des modèles et des choses qui me viennent à l’esprit et à chaque fois j’essaye d’en faire plus pour que plus tard je puisse jouer avec ces idées et élargir mon univers créatif ».

«Je reviens aussi toujours à mon ancien équipement analogique. À mon ancien synthétiseur et à d’autres équipements que je suis également ravi d’utiliser. Tout cela est excitant de s’y perdre. Nous cherchons toujours comment améliorer le prochain EP ou le prochain album. »

Dans son son, et en partie ce qui le rend unique, c’est que Vous pouvez voir l’exploration et la combinaison de différents mondes, de différentes cultures et à certains égards des dualités qui sont bonnes si vous savez comment y faire face. Deux de ces mondes opposés se rencontrent dans le monde analogique et numérique. Deux mondes qu’ils explorent et utilisent pour créer ce qui leur fait du bien.

«La vérité est que parfois, c’est un peu compliqué en raison des limites de l’utilisation d’un équipement similaire. Pour commencer, il est très coûteux et peut prendre du temps à utiliser. Contrairement au monde numérique, qui est beaucoup plus rapide. Mais oui, je pense que c’est beaucoup pour rejoindre les genres et rejoindre les frontières. Nous le faisons aussi avec le monde analogique et numérique ».

La musique étant un outil de communication de masse incroyablement puissant, il est intéressant de se plonger dans le monde de ce qu’un artiste veut communiquer à travers un projet. Que ce soit une chanson ou un album en général, toujours, ou presque toujours, il y a un message ou une idée derrière. De quoi parle la malbouffe?

“C’est assez intéressant. Junk Food, en tant que titre, nous pensons à la façon dont les gens consomment de la musique aujourd’hui. Cela a beaucoup à voir avec la malbouffe. Vous le ramassez et le jetez. Ça ne dure pas. Historiquement, vous alliez au magasin et achetiez un CD. Et c’est un bon investissement. Ce n’est pas quelque chose qui devrait être considéré comme quelque chose de simple. Aujourd’hui, la musique est presque devenue une machine à distribuer. Dans quelque chose de jetable ”.

“Ce que nous entendons par notre musique, eh bien … Nous n’essayons vraiment pas de dire quoi que ce soit. Nous n’écrivons que des chansons individuelles qui expliquent notre amour pour les petites choses simples ».

Parlant de petites choses simples, Easy Life est un nom qui vous emmène directement dans ces endroits. C’est facile. Nous avons mentionné ci-dessus qu’essayer de percer le son Easy Life est une perte de temps, mais nous pensons également que si cela doit être décrit, Easy Life est un moyen précis de le faire. Il semble que son nom soit aussi une philosophie de vie marquée par ses instruments. Une vie facile, qu’est-ce que c’est, à quoi devrait-elle ressembler et que signifie ce style de vie?

“C’est étrange. Je pense que d’une manière ou d’une autre, nous recherchons tous une vie facile. Mais est-ce vraiment souhaitable? Parce que j’ai toujours trouvé que si tout devient facile et heureux, il n’y a aucun désir de passer à l’étape suivante. Et je me demande pourquoi tout le monde veut une vie facile? Les meilleures choses de la vie demandent beaucoup de travail. Ils ne viennent jamais facilement. C’est un concept intéressant. »

“C’est un niveau de raisonnement. Mais aussi à propos de notre son, je pense que ça va très bien avec le nom Easy Life. J’ai l’impression que ça peut aussi être la bande originale d’une vie simple. Si un jour les choses ne vont pas bien, ou si vous êtes dans une situation difficile, je pense que vous pouvez mettre notre musique et cela vous mènera à un meilleur endroit dans votre tête. Nous avons des chansons heureuses et des chansons plus tristes, mais d’une manière ou d’une autre, cela peut vous faire sentir que tout est plus facile que vous ne le pensiez. L’idée d’Easy Life est que lorsque vous nous écoutez, tout se sent plus facilement ».