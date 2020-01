Une entrevue avec Francisca Valenzuela

Bien que Francisca Valenzuela soit enroulée dans un projet intitulé Life depuis 2014, 2019 a été une grande année pour elle. Il a participé à Lollapalooza Chile, étant l’un des actes les plus acclamés par les critiques de musique; Elle a fait un grand spectacle et un déploiement à la fin des Jeux panaméricains et était chef d’orchestre dans le programme Bios. Des vies qui ont marqué la vôtre de NatGeo, décrivant la vie du célèbre groupe Café Tacvba. Cependant, 2020 marque le retour officiel de Francisca dans sa vie d’écrivaine, de compositrice et de musicienne. 2020 est l’année de la renaissance de l’instrumentiste chilienne, en grande partie, grâce à son nouvel album La forteresse.

Nous avons eu la chance d’interviewer Francisca et d’explorer son travail le plus récent, qui en fin de compte est elle-même. Nous explorons “Floating”, son dernier single, le film vidéo qui l’accompagne, son processus créatif et même un peu de ce qui l’a fait attendre le bon moment pour faire un nouvel album. La Fortaleza est l’exemple parfait de synchronisation musicale. Cette musique est faite pour que le cœur raconte ses expériences. Et ce moment est le meilleur ami d’un artiste patient. Ici, nous quittons l’interview:

-De tous vos précédents singles, “Floating” est la première ballade romantique. Pouvez-vous me parler d’elle?

«En effet, parmi les singles que j’ai sortis, c’est le seul qui soit romantique, romantique. Les autres ont eu un autre sentiment. ‘Take me’ est une chanson plus vigoureuse et plus agréable. “Ce n’est pas pour vous” parle autrement de “Flottant”, d’une relation toxique. “Hero” parle d’autonomisation individuelle. Mais dans le cas de «Fotando», dépeignez ce moment de tomber amoureux, de vous donner à quelqu’un et de vous sentir à l’aise. Quand quelqu’un vous aime, il vous accepte et vous accueille tel que vous êtes ».

«C’est une chanson presque cinématographique. Lorsque vous vous donnez, tombez amoureux, presque obsédé par une personne et une relation. C’est comme cette romance, mais pas une fantaisie, mais cette banale, les pieds sur terre. ».

-Vos vidéos sont toujours très artistiques et communicatives. La vidéo “Floating” est très romantique, une histoire d’amour. Mais en plus de cela, que vouliez-vous communiquer dans la vidéo?

«Je voulais faire quelque chose qui était esthétique et bien stylisé, mais aussi quelque chose de divertissant, pop. J’entends par là une vidéo performative, chantant devant la caméra. Intime, proche et naturel aussi. Pas si théâtral. Je voulais interagir avec la caméra de manière très spontanée. Mon idée était de faire cette vidéo qui représenterait ce moment où vous pensez à quelqu’un et entrez dans cet état d’intonation qui interrompt tout. »

-Votre style de chant est extrêmement particulier. L’ordre de vos couplets est très intéressant, car votre musique est 100% pop, mais je ne peux m’empêcher de penser que vous rappez d’une manière ou d’une autre … Est-ce que cela a à voir avec vos influences américaines? Les genres influents du rap ou du hip-hop sont-ils dans votre vie?

«Quelle observation intéressante! Je pense qu’il se peut que d’une part je suis une personne qui a beaucoup d’influence éclectique. Je suis très fan de la musique pop et hip-hop et R&B. Surtout à partir des années 90. Comme tout ce qui m’a beaucoup influencé. D’un autre côté, la musique folk et la musique de compositeur-interprète, qui doit être très verborrhéique, m’ont également beaucoup influencé. Je pense que plus que d’être fan de vouloir quelque chose de plus rappé ou non, Je pense que pour le meilleur ou pour le pire j’essaie de mettre beaucoup de mots dans chaque phrase“.

«Je pense aussi que mon coup de cœur vient plus avec les paroles. Je me considère plutôt comme un auteur et un parolier, puis un musicien et un chanteur. Vraiment. Je crois que la façon de chanter est venue par défaut. Je ne me sentais pas toujours comme un chanteur. C’est un processus que je continue d’améliorer. C’est-à-dire; Je crois que mes forces ont à voir avec d’autres choses. Et mon identité artistique aussi. Et certains d’entre eux font partie de l’écriture, de la narration et du texte“.

“Alors cJe pense que je suis né pour écrire rythmiquement avec beaucoup de paroles et cela devient un défi d’écrire différemment. Il y a des chansons qui doivent avoir moins de paroles, qui sont plus espacées ou qui ont une mélodie différente. Je suis toujours à la recherche de moyens pour sortir de ma zone de confort et écrire ou écrire en étant moi-même mais aussi en utilisant ou en apprenant d’autres outils. »

-Ensuite, est-ce que la partie de l’écriture est celle que tu préfères?

«La partie de l’écriture. Je crois que oui. Je veux dire, vraiment Maintenant peut-être que j’aime aussi beaucoup la part d’imaginer chaque chanson et chaque monde qu’il va vivre. Autrement dit, maintenant que je réalise les vidéos, j’aime aussi beaucoup cette partie. J’aime vraiment penser au processus. Considérez l’album et les chansons comme quelque chose de 360. La musique, la composition, la scène en direct, les vidéos. Comme quoi J’aime vraiment conceptualiser et faire cette descente sur les différents fronts. »

“Mais je crois que le point d’origine de la composition ou de la musique est venu du texte. Depuis l’écriture. Comme dit le proverbe: “Trois accords et une vérité”. Comme je le ressens avec la guitare ou le piano et c’est comme exprimer, canaliser, catharsis. À l’origine, tout vient de là. »

–La Fortaleza est votre premier disque depuis Tajo Open de 2014. Il vous a fallu six ans pour sortir un nouvel album. Pourquoi maintenant et que s’est-il passé à ce moment?

«Il s’est passé tellement de choses… D’une part, j’ai commencé à faire d’autres choses. J’ai construit Ruidosa qui est un festival et une plateforme, par contre j’ai commencé à composer pour d’autres personnes. J’ai développé d’autres domaines de travail. Mais aussi, Je pense que j’ai pris du temps. J’ai traversé une dépression et c’était compliqué. Je ne voulais pas vraiment composer et être sur scène. J’ai eu du mal à sortir de là et à vouloir recommencer avec la musique. Et comme tous les gens du monde qui passent, ce fut un voyage. »

«Je pense que pendant ces années, bien que j’étais actif et que je jouais un peu au Chili et que je travaille sur d’autres projets, je pense que la condamnation et la remise nécessaires n’ont pu être prononcées à ce moment-là. Aujourd’hui, je peux le faire. Je me sens super aligné avec mon projet. Inspiré Désireux de créer et d’être sur scène et de tout donner pour être un musicien qui demande aussi beaucoup. Et rien, la vie est entre les deux, mais maintenant, l’album arrive et les vidéos arrivent, en tournée et beaucoup de contenu qui vont démarrer la machine avec beaucoup de force et avec beaucoup d’émotion, beaucoup d’art, beaucoup d’expression et beaucoup projet ».

-Vous avez déjà les singles: “Take me”, “It’s Not About You”, “Hero” et “Floating”. Tous sont musicalement un peu différents. Il y a des changements de rythmes, des mélodies changeantes dans chacun, mais qu’est-ce que ces chansons et tout ce que nous entendons dans La Fortaleza ont en commun?

«Je pense qu’ils ont en commun qu’ils sont des chansons honnêtes et sincères et qu’ils sont actifs. Qu’ils viennent d’une personne qui vit sa vie et traverse quelque chose. Je pense aussi que ce sont des chansons qui ont toujours un peu de réflexion et d’humour. J’ai toujours dit que c’était dent popNon? Comme il a une bouchée et je crois aussi que je suis quelqu’un qui est artistiquement et musicalement super éclectique. »

«J’aime vraiment jouer du piano et composer dans un groupe mais dans le cas de« héros »par exemple, j’ai composé sur une base rythmique et armé cette progression et ce rythme, puis j’ai mis une flûte dessus. J’aime explorer avec d’autres outils. Et les chansons de la forteresse, je pense que ce qu’elles ont en commun est juste que ils parlent de la forteresse. De la force individuelle de chacun et de la force collective. De la communauté et de l’être social que nous sommes. Et aussi la force d’être vulnérable émotionnellement. Caractéristique que nous l’avons souvent séparé du concept de force ».