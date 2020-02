Une entrevue avec Green Day

Quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à Green Day? Vous penserez probablement que c’est l’un des groupes les plus légendaires et les plus emblématiques de l’histoire – qu’on le veuille ou non – et est-il en train d’imaginer, y a-t-il quelque chose qui n’a pas déjà fait l’un des groupes précurseurs du «happy punk» (selon les experts)? Sachez que dans sa «bibliothèque de réalisations», ils ont vendu plus de 70 millions d’albums, une comédie musicale à Broadway, des collaborations avec d’autres grandes stars, des chansons classées comme les meilleures de l’histoire, c’est plus … ils ont même couvert le thème officiel des “Simpsons” pour le film 2007. Vous vous en souvenez?

Mais surtout, malgré plus de 30 ans de carrière, Green Day est toujours valable et plus puissant que jamais. Et pour le montrer, le groupe californien présente son treizième album studio intitulé ‘Père de tous les enculés‘, Un disque qui ne dure que 26 minutes, concentre le meilleur du groupe avec 10 chansons très solides. Préparez-vous à une bonne dose de distorsion mais cela vous fera danser savoureusement. Bien qu’il soit probablement l’un des albums les plus éclectiques du groupe, cela ressemble à une combinaison gagnante. (Eye avec “Stab You in The Heart”, c’est comme retourner aux racines du rock and roll pour prendre la danse).

Nous avons eu l’occasion de nous lancer à Oakland pour parler avec le groupe qui nous a donné ‘Dookie’, et oui, on sait que Billie Joe Armstrong ne ‘s’entend généralement pas avec la presse’, même dans certaines occasions, il a eu des controverses pour ce même situation, mais oh surprise … lui et Tré et Mike se sont comportés comme les géants qu’ils sont. Super sympa, charismatique, et a même eu le temps de plaisanter avec nous. “Alors, le nom de votre point de vente est Sopitas? C’est comme des «petites soupes»? Ahahah des trucs drôles là-bas!“Tel quel, haha.

C’est total que nous sommes entrés dans sa salle de répétition en Californie, et donc les vadrouilles sont qu’ils se sont même arrêtés pour nous saluer avant de commencer l’interview. C’est Green Day, bien sûr, on va même devenir un peu nerveux de leur parler, mais cette nervosité est devenue émotionnelle dès qu’ils ont commencé à nous parler avant de commencer. “Où es-tu allé ici? Qu’as-tu mangé? Quand êtes-vous arrivé en ville et quels endroits avez-vous visités?“, Mike nous a demandé pendant que son maquillage était un peu retouché.

Tellement bien, c’est parti. Commencez l’interview et quelque chose qui pourrait être très précieux pour entendre la voix vivante de Green Day est sa vision du rock à travers les années. Cette génération a été témoin d’une transformation exponentielle de la façon dont la musique est consommée, ainsi que de changements radicaux dans les tableaux de popularité en termes de genres.

Après des millions de disques vendus, plus de 30 ans d’activité et l’un des groupes les plus influents de tous les temps … pensez-vous toujours du rock comme vous le pensiez quand vous avez commencé? “Je pense que nous sommes très passionnés quand nous jouons, et je pense que c’est un sentiment qui nous fait bouger et enregistrer des albums. Donc je pense que oui, même maintenant nous nous sentons plus passionnés que jamais et c’est parce que nous sommes reconnaissants de pouvoir faire cela pendant tant d’années …“.

Et dire juste 30 ans sonne comme “ah ok, 30 ans”, mais disons que beaucoup ne sont même pas nés quand Billie frappait fort sur ‘Blue’ (la fameuse guitare que sa mère lui a donnée), alors … tu sais? Se souviendront-ils encore de leurs premiers essais? “Oui, bien sûr, nous nous souvenons … il a fallu un certain temps pour devenir le jour vert que nous sommes maintenant, vous savez? Cela ne s’est pas produit du jour au lendemain, nous avons beaucoup répété. Nous étions très enthousiastes à l’époque et maintenant “. Et bien sûr, comment ils ont commencé à faire du bruit partout, en répétant dans une immense salle à Oakland … pouvez-vous imaginer le moment où “Basket Case” est né et comment ça sonnait lors des premières répétitions?

On sait que les chansons de ce genre ont tendance à être courtes, alors … combien cela a dû être difficile de choisir les meilleures chansons pour un disque de seulement 26 minutes, non? Comment auront-ils choisi quels riffs et coupures sont restés dans cet album concret? “Eh bien, nous avons enregistré environ 16 chansons, et à l’origine, nous avions prévu de les mettre toutes sur l’album, mais nous avons pensé qu’avoir un album plus court serait plus puissant, alors nous avons choisi nos 10 favoris. Je pense que cela dépend de la façon dont les gens écoutent la musique maintenant, que ce soit pour de courtes périodes d’attention ou en streaming, comme vous voulez l’appeler. Mais je pense que c’est en partie comme se souvenir de disques comme ‘Insomniac’ ou ‘Dookie’, ce sont aussi des albums courts“.

Et avant un album si éclectique mais qui ne cesse d’avoir des riffs très solides avec sa bonne disto, quelle était votre intention? Parce qu’on pourrait penser que beaucoup de distorsion pour un album complet, et avec des chansons comme celle déjà mentionnée “Stab You In The Heart”, ils avaient en tête de revenir aux racines du rock & roll. C’était son inspiration? “Nous aimons toute la musique rock and roll et son histoire, du motown au glam rock des années 70 en passant par la nouvelle vague des années 80 et le punk. Il s’agit plus de saisir ces influences et de les mettre sur ce disque«Billie nous a dit avec une certaine émotion en parlant de ses influences et de ses goûts musicaux. Et c’est que même avec Elvis Costello ils ont touché …

Maintenant, vous souvenez-vous de l’Idi American Idiot? Vous rappelez-vous comment il est devenu un hymne anti-Trump depuis le moment de votre campagne électorale jusqu’à maintenant? De plus, en fait, Billie continue de lancer quelques mots contre le président des États-Unis avant de jouer cette chanson en direct.

Et étant donné cela, on pourrait penser que dans l’esprit de Billie Joe Armstrong et de la compagnie, le rock devrait avoir un message pour garder les gens éveillés ou connectés à la réalité, mais qu’en pensent-ils … oui mais non. “Je pense que c’est le contraire, je pense que parfois la musique devrait aussi servir d’évasion. Les réseaux sociaux et les médias nous rappellent «l’enfer» dans lequel nous vivons chaque jour. C’est donc le bon moment pour la musique «de vous emmener ailleurs» et de sentir votre âme parler pour vous », dit Billie.

Mais qu’en pensent les autres? “Je pense qu’en même temps le rock and roll peut vous ouvrir les yeux, surtout le matin lorsque vous vous réveillez et prenez une tasse de café, mettez un disque et bien … vous n’êtes pas complètement réveillé jusqu’à ce que vous vous balanciez un peu …. »Dit Tré avant d’être interrompu par Mike. “J’aime aussi la pop! J’aime Taylor Swift!“.

Maintenant, cher lecteur, quelqu’un ici a-t-il vu Instagram de Billie? Il est plein de vidéos d’enfants frappant la guitare avec des couvertures Green Day. On sait que le chanteur du groupe est déjà père depuis de nombreuses années (y compris le groupe de son fils, SWMRS, était sur le point de venir au CC19 mais a dû annuler en raison d’un accident de voiture), donc son sens paternel est géant . Que ressentez-vous lorsque vous voyez un enfant avec une guitare, ou pourquoi aimez-vous télécharger ces vidéos sur votre compte Instagram? “Je pense que ce sont des enfants très courageux qui prennent Instagram pour s’exprimer et je pense que c’est génial. Je pense que c’est très agréable pour les gens de prendre Green Day comme inspiration pour faire quelque chose comme ça“.

Et en parlant de guitares, on sait que lorsque le groupe invite un fan à monter sur scène pour jouer avec eux … au final Billie lui donne presque toujours sa guitare. C’est déjà devenu une tradition du groupe, c’est déjà une partie attendue de leurs concerts. Et oui, bien sûr, ils l’ont fait au Corona Capital 2017 quand ils sont venus. (Ici, nous vous en parlons). Mais à quand remonte la première fois que cela s’est produit? “Je pense que la première fois que je l’ai fait, c’était à la Nouvelle-Orléans lors de la tournée Insomniac en 1995. Je me souviens que nous avions un public légèrement en retrait et j’ai juste donné ma guitare à un enfant pour jouer trois accords et tout a explosé d’énergie. . Donc c’était un peu pour briser cette barrière entre le groupe et le public“.

Est-ce que ceux qui sont allés au CC17 se souviennent de l’euphorie des fans avant que Green Day n’entre en scène? En fait, la scène était bondée dès les premières heures de la journée avec des centaines de fans du groupe. Et maintenant, en parlant du public, qu’est-ce que Billie, Tré et Mike aiment le plus dans le public mexicain? “Comment toutes les chansons chantent si fort que si c’était un club de football. Parfois, nous devons même arrêter de jouer parce que tout le monde continue de chanter, c’est vraiment incroyable“.

Et comme nous l’avons dit au début, le groupe a tout fait … ils se sont imposés comme un groupe de renommée mondiale, remplissant les stades, et leur héritage durera toujours, que reste-t-il encore à faire? «Plus de bonne musique. C’est ainsi que nous vivons nos vies, cherchant à faire de bonnes chansons, amusantes et authentiques. Vivez comme tout le monde mais bousculez notre chemin », a déclaré un Mike plutôt réfléchi, avant que Billie ne prenne la parole. “Je pense qu’il ne s’agit pas de “ réalisations ” parce que les “ réalisations ” consistent à garder les choses intéressantes, comme jouer dans la cour de quelqu’un ou avoir de bonnes idées où vous faites quelque chose que vous n’avez pas fait auparavant, comme jouer sur un toit, ou Crêpes au petit déjeuner ou quelque chose. Il s’agit plutôt de faire des choses amusantes et de faire des choses que vous n’avez jamais faites auparavant, et généralement il y a les idées les plus étranges que vous puissiez avoir, cela n’a rien à voir avec jouer sur une tournée mondiale, mais comment se connecter avec les fans dans un façon pure et amusante», A déclaré Billie Joe Armstrong lui-même. Et la vente aux enchères la plus cool pour compléter et comprendre tout cela, a fait Tré, déclarant que «Ce n’est pas une liste de seaux, c’est une liste de baise“.

Le temps de l’interview est terminé, donc avec la récente première de notre émission de radio Sopitas X Aire Libre à 105,3, nous nous permettons de demander à tout le monde un salut. “Hé, pourriez-vous dire à la caméra “Bonjour, nous sommes Green Day et écoutez-vous Sopitas by Outdoors?” Ils répondent gentiment oui et s’organisent pour diviser les mots. “Alors … ok, c’est parti. “Salut, nous sommes Green Day, et vous écoutez Sopitauuus de aiiureu librreee”. Prêt!“. “Non non” on vous dit que ce n’est pas le cas avec un peu de chagrin, que c’est “en plein air”, pas “en plein air”. Alors ils l’ont répété et cette fois c’était parfait.

Maintenant oui, les trois s’arrêtent et partent … mais pas Tré, il reste encore quelques secondes pour discuter avec nous: “Donc, les soupes en plein air, c’est comme «les petites soupes en plein air»? Il nous le dit pendant que nous rions tous les deux, et bien … Oh, il l’est!