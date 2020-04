Une entrevue avec Hayley Williams

Et qu’en est-il de ces années où nous étions heureux et nous ne le savions pas, quand nous écoutions des groupes qui nous faisaient crier d’émotion et nous pensions que “être emo n’était pas une mode, mais un style de vie”. Quelqu’un se souvient-il de cette étape où Mayday Parade, All Time Low, Plan Simple, Boys Like Girls, Le Maine et bien d’autres groupes, nous ont fait danser il y a plus de 10 ans? Bien sûr, comment puis-je oublier …

Mais il y a un groupe en particulier de cette niche qui a su s’adapter et s’adapter aux changements de l’industrie et des goûts des gens: Paramore. Et c’est qu’une combinaison du talent et du charme du leader et chanteur du groupe, Hayley Williams, ainsi que la créativité et la capacité musicale des frères Farro, ainsi que Taylor York ont ​​réussi à positionner ce groupe comme l’une des promesses les plus importantes du moment, au-delà de 2007.

Paramore est connu pour avoir subi plusieurs changements dans sa gamme – le plus notoire, le départ des frères Farro en 2010 – mais les fans du groupe et Hayley Williams sont restés fidèles à la surnommée “ Princess of Pop Punk ”. . Ce n’est pas pour rien qu’elle a été nommée par VH1 parmi les cent plus grandes femmes de la musique en 2012.

Mais bon, comme nous l’avons dit, Paramore nous a fait chanter et danser avec des jalons comme “Ain’t It Fun?”, “Still Into You”, “Hard Times”, “Brick My Boring Brick”, à l’époque avec “Misery Business” “(même si pendant un certain temps ils ont cessé de le toucher), et nous a également rendus sensibles avec des rolotas tels que «The Only Exception» et «We Are Broken».

On sait qu’à la fin de l’année dernière, Hayley Williams a annoncé qu’il allait sortir un album soloEt attention, cela ne signifie pas du tout la fin de Paramore, mais simplement une nouvelle étape de votre vie. Et cet album, quoi de neuf ou quoi? Eh bien, il y a quelques jours, il a finalement sorti son premier album solo, et sous le nom de Pétales pour armure I, a commencé ce nouveau projet.

Nous avons eu le plaisir et l’honneur de lui parler il y a quelques jours, et elle nous a raconté ce que cet album signifie pour elle, ainsi que ses inspirations et ses débuts de chanteuse. Pensiez-vous que Hayley Williams était une personne gentille et mignonne? Eh bien, ils n’avaient pas tort. Il convient de mentionner, et avant d’entrer pleinement dans cette interview, que Hayley s’est avérée être l’une des personnes les plus gentilles, les plus aimantes et les plus honnêtes avec lesquelles nous ayons eu la chance de discuter. Là, nous laissons cette information afin qu’ils en tombent encore plus amoureux. PLOP!

Le lancement de nouveaux enregistrements est toujours une tâche ardue. Il y a des mois, voire des années de travail derrière un album, alors… comment Hayley relève-t-elle ce nouveau défi? “Oh mon! J’ai l’impression d’être très excité et un peu nerveux en même temps. Je suppose que je suis prêt, je suis là et j’aime ça, c’est vraiment un peu gênant en ce moment mais ce n’est jamais une mauvaise chose, c’est toujours une opportunité, tu sais? Juste pour grandir. “

Comme nous l’avons dit précédemment, Hayley présente «Pétales pour l’armure’, Et il est curieux que ce soit un son complètement différent de ce à quoi nous étions« habitués »avec Paramore. Il a osé découvrir de nouveaux genres et sons, mais … et les paroles? D’où vous est venue l’inspiration pour écrire cet album? Il y a peu de temps, vous avez lancé un appel aux soins de santé mentale, et alors quel est le message derrière cet album?

“Le message derrière cet album, pour moi, est vraiment que … un message pour moi, mais j’espère que d’autres personnes en tireront aussi quelque chose. Il s’agit d’essayer de se rappeler de rester doux, car le monde est si dur et nous avons tendance à être tellement frappés par la vie que cela nous rend parfois insensibles. Et j’essaie de me souvenir d’être vulnérable, parce que pour moi, c’est ce qui me maintient connecté aux autres, c’est ce qui me maintient connecté, vous savez? Acceptez-vous et pensez aux choses que j’ai traversées ou aux choses que je ressens. La vie peut vraiment devenir difficile et je pense que parfois nous la laissons nous faire sentir mal et nous adoucir au point où vous pouvez utiliser toutes ces leçons et en tirer quelque chose de bon. »

Des voix les plus privilégiées du genre

Et en parlant d’évolution musicale – les deux Paramore à Hayley Williams– Avez-vous remarqué comment, dans ses premières années, Hayley a choisi de chanter des notes très hautes et de faire de la magie avec sa voix? C’est une soprano reconnue pour avoir atteint quatre octaves pleines avec sa voix, c’est quelque chose de très inhabituel, presque irréel. Mais dernièrement, nous n’entendons plus ces notes aiguës que nous entendons dans “Brick my Boring Brick”, mais des voix beaucoup plus sobres, tout comme dans son nouveau projet, cela est très probablement dû au thème de ses nouvelles chansons. Qu’en est-il de cette évolution, à la fois musicale et compositionnelle?

“L’évolution pour moi a commencé lorsque j’ai commencé à écrire avec Taylor, ce qui s’est produit il y a quelques albums. Évidemment, lorsque Josh et Zach ont quitté le groupe à l’origine, Taylor et moi avons dû commencer à écrire tous les enregistrements de Paramore nous-mêmes, et avant cette situation, Josh avait écrit beaucoup de musique. J’étais tellement étonné de ce que Taylor et moi avons fait lorsque nous avons écrit les chansons de notre album éponyme, que cela m’a donné une grande foi que peu importe ce qu’ils nous jetaient, nous pouvions relever ce défi.

Cela ne signifie pas que je me sens toujours en confiance, la plupart du temps je ne me sens pas en confiance en tant qu’auteur-compositeur, mais j’essaie de garder à l’esprit que je pourrai faire des choses dont je suis fier, même si je pense que je peux me moquer de moi. pareil. D’une manière ou d’une autre, je dois juste continuer à croire que: “Je ne sais pas comment cela va se produire, mais ça va se produire d’une manière ou d’une autre.”

La dernière fois que Paramore a écrit un album, nous avons écrit ‘After Laughter’, et Taylor était vraiment intéressé à incorporer de nombreux éléments qui étaient complètement nouveaux dans notre processus d’écriture de chansons, il voulait essayer de nombreux styles et genres pour correspondre. Je voulais fusionner avec notre musique, ce qui, auparavant, n’aurait pas eu de sens, alors j’ai à nouveau ouvert les yeux sur ce que nous sommes capables de faire et quel est le potentiel que nous avons si nous essayons. Si vous aimez quelque chose et que vous voulez le faire, faites-le simplement parce que vous ne savez jamais, non?

Quand j’ai commencé à écrire les chansons de ce nouvel album, j’ai gardé toutes ces leçons à l’esprit, tu sais? Je ne me sens peut-être pas comme un bon auteur-compositeur aujourd’hui, mais si je continue à pousser et à écrire, il y aura quelque chose dont je suis fier. Et puis le lendemain, je serai en mesure de penser: “ Wow, je ne sais pas comment faire, cela semble très inspirant, mais je ne sais pas comment faire quelque chose comme ça ”, mais si je reviens à mes expériences à travers la croissance et l’évolution de Paramore, je peux crois que je peux le faire une fois de plus.

La première chanson que j’ai écrite pour cet album s’appelait “Leave it alone” et je l’ai écrite avec Joey (Howard), qui est bassiste pour Paramore (depuis 2016), nous traversions tous les deux des choses très lourdes dans nos vies personnelles. J’avais vraiment du mal à l’idée de perdre un de mes grands-parents, j’avais très peur de ça, et nous avons commencé à écrire une chanson qui était très sombre pour moi, ça ne ressemblait à rien de ce que j’avais écrit auparavant pour Paramore ou tout autre album précédent et ça m’a fait peur, mais c’était tellement agréable … c’était presque comme, je ne sais pas si vous aimez les films d’horreur, je les aime vraiment, et c’était ce genre de peur où je savais que tout allait bien se passer, mais c’était juste de la tension et de l’anticipation que Il m’a vraiment fallu arriver à la fin et savoir où cela me mènerait.

Et j’ai suivi ce sentiment tout au long du processus d’écriture de chansons, comme quand j’ai écrit l’une de ces chansons, c’était un bon signe si je me sentais un peu nerveux, resté curieux, continuais d’expérimenter et sur des chansons comme “Cinnamon” C’est arrivé, où j’étais comme, ‘Oh mon Dieu, d’où est-ce que ça vient? Comme s’il ne savait même pas comment cela s’était produit. » C’est le sentiment que j’aspire à présent, être étonné de vous-même et croire que vous pouvez essayer de nouvelles choses même si c’est un peu effrayant, c’est le genre de mentalité derrière tous ces processus créatifs qui m’a fait avancer.

Pourquoi sauter en solo tout à l’heure?

Et c’est qu’avec une telle voix, et avec tant d’histoires à raconter et tant de sentiments et de situations à partager … Pourquoi Hayley a-t-il décidé de devenir solo en tant qu’artiste solo en ce moment? Ceci, si l’on tient compte du fait qu’il a collaboré en solo avec différents groupes et artistes, tels que Zedd, Chvrches, Deftones, etc. Depuis quand as-tu voulu faire ce pas dans une carrière solo? Quel a été l’élément déclencheur pour le faire maintenant, pas avant ou après?

À propos, regardez cette vidéo JEWEL, dans laquelle Hayley chantait “Misery Business” très joyeusement, et elle a pris un fan sur scène pour chanter avec elle (comme d’habitude), mais oh surprise! qui les a également rejoints Lauren Mayberry de Chvrches pour rendre cette journée inoubliable pour de nombreux fans.

«Pour être honnête, présenter un projet solo n’a jamais été un réel souhait pour moi. C’est quelque chose que je n’ai jamais imaginé. Même aujourd’hui, quand je fais pour moi des promotions et des interviews qui ne concernent pas le groupe, mais plutôt ma propre musique qui sort sous mon nom, c’est un peu étrange.

C’est exactement ce que je fais en ce moment et c’est là que la vie m’a amené aujourd’hui et je suis très excité à ce sujet et pleinement préparé pour le défi. J’ai hâte de voir quel genre d’artiste je vais devenir. Je ne suis pas intéressé à être ce fameux gros truc, comme la fille qui a quitté le groupe et qui cherche quelque chose de nouveau à faire.

Ce fut vraiment un voyage incroyable pour apprendre à exprimer certaines des choses que j’ai traversées, apprendre comment je peux grandir en tant que musicien, et finalement je pense que cela me ramènera à faire un autre album avec Paramore, où j’espère avoir plus d’expérience et de nouvelles compétences pour ajouter et revenir à ce que fait Paramore.

Il m’a fallu jusqu’à 30 ans pour être prêt à écrire des chansons qui portent mon nom, et je suis vraiment fier d’eux, parfois mal à l’aise, mais je suis d’accord pour être mal à l’aise, vous savez? “

“En fin de compte, l’histoire de Paramore est l’une de mes histoires préférées.”

30 ans … 30 ans pour commencer à se donner du crédit, on dirait qu’elle est assez exigeante avec elle-même. Mais cette même exigence est ce qui lui a apporté tant de fruits et de récompenses, car on sait que derrière le succès, il y a une grande histoire d’efforts et de dévouement. Lorsque nous avons demandé cela à Hayley, elle a soupiré profondément comme si elle se souvenait de tout ce qui s’était passé à ses débuts. Et garçon, a-t-il une belle histoire à raconter …

“J’ai grandi dans une petite ville du Mississippi, j’y ai vécu jusqu’à mes onze ans, puis ma mère et moi nous sommes enfuis à Nashville. J’ai vécu de nombreux divorces dans ma vie et ma famille a traversé beaucoup de choses, donc trouver Nashville a été un grand moment pour ma mère et moi, c’était une saison importante dans nos vies. Quand j’avais douze ans, sur le point d’avoir treize ans, j’ai rejoint une école privée – j’ai essayé d’aller dans une école publique mais ça n’a pas fonctionné, je n’étais pas très cool – alors ma mère, qui est enseignante, m’a mise dans un ‘ homeschooling ‘et nous allions une fois par semaine pour nos cours. Tout le monde à l’école était très bizarre, comme s’ils étaient tous très différents et jouaient de la musique et ainsi de suite. Vous aviez des enfants super intelligents d’une part qui avançaient si vite qu’ils avaient besoin d’une école privée, et d’autre part, des enfants très créatifs qui ne pouvaient pas se concentrer sur une école publique et devaient être “ scolarisés à la maison ”.

Je pense que c’est là que j’ai appris à connaître cette partie. À l’époque, nous avons commencé à partager de la musique, j’ai beaucoup appris de groupes que je ne connaissais même pas, j’ai commencé à jouer de la guitare et nous avons commencé à écrire des chansons comme Paramore. J’étais si jeune, et ma voix, eh bien je pense que c’était vraiment trop crier (rires), j’ai eu cette idée que je voulais être un chanteur puissant. J’ai grandi en écoutant tout, du R&B au rock, je n’ai jamais vraiment discriminé en termes de musique. Alors quand j’ai commencé à écrire avec les garçons, tout ce que je voulais, c’était être un chanteur puissant et j’ai commencé à forcer ma voix.

En fait, je me suis battu avec ma voix pendant un certain temps parce que j’ai écrit des parties très hautes qui au final ont fini par me mettre en colère en les chantant, tu sais? Mais c’était une excellente éducation. Je pense que la scène musicale dans laquelle nous avons grandi – qui avait ses parties pas si cool – nous avons pu créer notre propre club, il y avait tellement de liberté pour me découvrir personnellement, en tant que chanteur et compositeur.

Je pense que si je commençais à écouter les premiers disques de Paramore maintenant, je saurais exactement à qui j’essayais de ressembler, ou même où j’imitais un autre artiste. Au lieu de cela, si j’écoute les derniers albums que j’ai envie de m’écouter moi-même, je peux entendre la croissance personnelle que j’ai réalisée jusqu’à présent.

Ce fut un voyage très cool, j’ai toujours eu de la chance pour ça. Au final, l’histoire de Paramore est l’une de mes histoires préférées. ».

Quand il a joué avec John Mayer

La voix de Hayley est sérieuse, a été reconnue par tout le monde artistique, depuis Taylor Swiften haut John MayerCe dernier l’a même appelée “The Great Orange Hope”, faisant allusion à ses cheveux orange et précisément à la grandeur de sa voix. Combien ici savaient que vers 2008, cet auteur-compositeur-interprète renommé et à succès est monté sur scène pour jouer “When It Rains” avec Paramore?

«Cette fois, c’était incroyable! Je m’en souviens bien. Nous avons joué, nous avons ouvert, c’était comme un spectacle très étrange. Nous étions en tournée et nous allions être dans la même ville que John Mayer, je me souviens qu’il a vraiment aimé notre album à partir de ce moment (‘Riot!’), Et il nous a demandé d’ouvrir quelques concerts pour lui, et nous avons dit: “Bien sûr , nous y serons! », il est monté sur scène et a chanté« When It Rains »avec nous et a joué de la guitare.

C’était très amusant, car évidemment nous ne ressemblons en rien à John Mayer quand nous jouions, mais j’ai joué toutes sortes de musique et j’ai grandi sur la scène musicale en jouant. Je pense qu’il nous a présenté à beaucoup de gens que nous n’aurions jamais rencontrés autrement. Il nous a vraiment soutenu; Il était très bon avec les garçons et avec moi ».

Mexique

Et maintenant … s’il y a un pays digne de faire de Hayley Williams une religion, c’est bien le Mexique. Nous jetons donc la balle telle quelle: “Hey Hayley, tu sais que tes fans les plus fidèles sont au Mexique, non? (rires) Qu’aimez-vous le plus chez eux (cof cof, us)? », nous lui demandons, Et oui, peu d’artistes ont le privilège d’être aussi aimés dans notre pays que Hayley.

“Oh mon Dieu, les spectacles au Mexique sont fous! Le concert que nous avons fait pour «After Laughter» était l’un des meilleurs spectacles que nous ayons joué sur toute cette tournée. C’était très bruyant! Je pense que c’était l’une des plus grandes émissions que nous ayons eues en termes de nombre de personnes présentes, je vous le dis vraiment, c’était très amusant et très sauvage. Je l’aime vraiment, je n’oublierai jamais de jouer “Hard Times” ce soir-là, étiez-vous là? quelle était la soirée dansanteIl a commenté avec une émotion accablante. Sérieusement

«J’ai vu comment ce grand triomphe, vous savez, comment ressentir une victoire, surtout parce qu’à ce moment-là, je traversais personnellement un moment difficile, mais j’ai eu des moments – comme cette nuit – où nous avons tous pu lever la main et dire:« rien ne vous en foutez pas et amusez-vous ensemble, c’était très puissant. J’ai hâte que nous jouions à nouveau au Mexique!

Nous recevons également tellement de messages de fans au Mexique qui sont si doux et gentils, je sais que nous n’y allons pas souvent, mais je veux m’assurer que tout le monde sait à quel point nous apprécions le soutien que nous recevons de nos fans mexicains, cela signifie beaucoup pour nous. »

Et voici comment nous terminons notre conversation avec Hayley Williams. Bien sûr, nous aurions aimé prolonger davantage mais le temps a été quelque peu réduit. Pourtant, elle était la personne la plus amicale et la plus polie du monde. Bravo pour elle! Être vigilant pour voir les prochaines surprises que cela nous réserve.