Une entrevue avec Iñigo Villamil

Bahidorá est sans aucun doute au meilleur moment de son histoire. Ce «rituel annuel», comme l’appelle son directeur Iñigo Villamil, a connu une métamorphose de huit ans pour pouvoir offrir l’une des expériences les plus personnelles et transformatrices du circuit des festivals au Mexique. Le Carnaval, comme on l’appelle également, est un espace de connexion dans lequel anciens et nouveaux amis se réunissent année après année pour vivre trois jours de fête infatigable où la pratique des valeurs est le principal moteur d’action.

Les valeurs étant l’axe directeur de la communauté qui a créé le district mondial de Bahidorá, il était presque naturel que l’une de ses principales priorités d’amélioration soit la durabilité. En partant de l’idée frustrée qu’il s’agissait d’un festival respectueux de l’environnement, Ce fut un processus persistant et obstiné qui les a amenés à se présenter dans cette huitième édition comme le premier et le seul festival écologiquement durable du pays.

Dans cette interview avec Iñigo Villamil, nous avons eu l’occasion de parler de ce qu’est l’expérience d’aller au Carnaval de Bahidorá et de sa pertinence sur la scène du festival. Ainsi que le processus incroyable grâce auquel ils ont pu être un festival sans émissions de carbone, l’intention de pénétrer les valeurs dans la société et d’être un exemple pour d’autres festivalset sur l’avenir de votre projet.

– Qu’attribuez-vous cette année après année Bahidorá devient plus grand et plus important sur la scène des festivals mexicains?

«Écoutez, je pense que c’est un festival très original dans son format et dans la relation que nous avons avec la communauté qui va. Nous avons une relation très étroite. Nous ne sommes pas, ce n’est pas une organisation aussi éloignée. Je ne considère pas cela comme un événement de consommation. En tant qu’événement, vous allez et consommez de la musique et partez. Cela me donne plus l’impression que c’est un événement participatif. Un événement dans lequel vous allez et il y a une communion avec tous les participants dans laquelle sont vécus des moments magiques résultant d’une intention ».

«Ce n’est pas un festival avec l’intention de gagner de l’argent. Il n’est pas né avec une intention autre que de rassembler les personnes que nous avons proches et de créer ces moments spéciaux de connexion et d’épanouissement. Je pense donc qu’en ce sens, c’est un festival très original. C’est aussi un événement que vous passerez trois jours, ce n’est rien. Vous allez vous garer et vivre l’expérience pendant trois jours. »

«Vous vous immergez dans l’expérience et cela a des qualités transformatrices. Je suis allé à d’autres festivals du style, qui ont la même intention et vous transforment. Ils vous font penser à une meilleure personne. Celui qui se connecte avec plus de gens, qui se connecte avec tous ceux qui vont et qui ouvre le cœur aux gens. Et tout cela combiné avec le style de musique que nous proposons, qui est une musique exceptionnelle, vous ne le trouverez dans aucun festival plus Las Estacas et tout cela est combiné pour vous toucher d’une manière ou d’une autre. »

-Bahidorá est un festival qui englobe de nombreux axes: musique, art, durabilité, sens de la communauté et diversité pour n’en nommer que quelques-uns. Quand pensez-vous que la combinaison de tous ces axes présentés à Bahidorá fusionne avec succès?

“Et bien … Je pense que c’est un thème très intuitif (rires) Nous faisons notre travail, nous avons créé une organisation qui consacre l’attention à toutes ces parties. Moi et l’équipe Nous avons été très diligents dans la création de manuels opérationnels, dans l’écriture de nos valeurs, dans la création de notre règlement intérieur, dans la création de la réglementation pour le public, en essayant de communiquer pourquoi nous sommes ici. “.

«La référence est ce que vous ressentez là-bas au festival. Et déjà plongé dans l’événement, beaucoup de choses m’arrivent à travers ma tête et mon cœur. Et ça m’inspire de me tourner vers voir des gens souriants et des gens heureux. C’est là que nous nous félicitons et voyons que la combinaison de tous ces axes fait leur effet. C’est une sorte de paramètre. »

– Comment s’est déroulé le processus d’être un festival envahissant et polluant pour l’environnement, pour être le premier et le seul festival au Mexique qui soit durable?

«La première année où nous avons fait Bahidorá, et je pense que nous le disons d’une manière ou d’une autre dans le documentaire« Sustainable Bahidorá », cela venait d’une intention correcte et nous voulions créer un festival qui promouvait la valeur de la durabilité. Seulement à cette époque, nous ne savions pas comment. Lorsque le festival a eu lieu, nous avons réalisé que nous avions cette partie complètement hors de contrôle. Mais l’intention était là. Ensuite, nous avons rapidement identifié le type de choses que nous ne pouvions plus autoriser et nous nous sommes alliés à «Impact 0». Nous recherchons un allié car c’est quelque chose qui demande non seulement beaucoup d’efforts mais aussi l’effort de professionnels ».

«Ensuite, nous avons créé cette alliance. Ils étaient également nouveaux dans ce domaine, car voyons, Ce thème est nouveau non seulement au Mexique mais dans le monde. Les festivals durables essaient simplement de comprendre et de définir leurs stratégies. Aussi en Europe et aux États-Unis. Nous les avons donc intégrés à l’équipe et leur avons donné une totale liberté d’approche de toutes les personnes de l’équipe et petit à petit ils formulaient le programme jusqu’à intégrer la norme internationale des événements durables, qui est l’ISO. Cette ISO est déjà appliquée et ils l’appliquent depuis quatre ans en cherchant à influencer absolument tous les aspects. Mais à ce jour, il y en a qui sont très compliqués et même impossibles. »

«Je vous donne un exemple: Nous compensons toute l’empreinte carbone émise lors du festival. Y compris les vols d’artistes et autres. Mais nous aimerions réduire notre empreinte sur le site en utilisant biodisel. Centrales électriques utilisant le biodisel. Ce qui se passe c’est que Le biodisel est très rare au Mexique. Nous ne pouvons pas en avoir assez pour nourrir le festival. Il n’y a toujours pas de marché, c’est trop cher. C’est un exemple de quelque chose qui nous est impossible à réaliser. Mais nous avons fait de grands progrès et chaque année, le festival est plus exemplaire à cet égard et nous sommes très fiers d’être un fer de lance et de donner un exemple qui, espérons-le, pourra imprégner d’autres festivals. »

– D’autres festivals vous ont-ils approché pour reproduire vos pratiques de développement durable?

“Sans doute. Bien que ce ne soit pas directement, ils ont approché ‘Impact 0’. Ils sont indépendants mais grâce à Bahidorá, ils ont appris et amélioré leur pratique. Mais sans aucun doute. Et pas seulement des festivals mais aussi des sponsors. Corona a et a eu plusieurs événements et eux-mêmes, puisque nous les avons exigés, parce que nous ne leur avons pas laissé le choix, que les verres du festival étaient compostables, ils ont incorporé ces verres à tous leurs festivals ».

«Ensuite, ces types de pratiques s’imprègnent et nous espérons qu’elles deviendront une norme dans l’industrie et qu’elles deviendront une obligation. Il y a même des efforts de nos collègues pour en faire une loi. Que les événements au-dessus d’un certain nombre de personnes ont une obligation légale de répondre aux exigences de certaines normes de durabilité. »

-Cette huitième édition arrivera comme le point de maturité le plus élevé du festival. Vous vous sentez un festival solide dans tous les aspects qui l’entourent. Vous sentez-vous à l’aise là où vous êtes ou avez-vous de nouveaux projets en tête pour grandir, changer, transformer?

“Eh bien, nous ne savons vraiment pas ce qui nous attend dans le futur, mais L’intention est de consolider ce festival à Las Estacas et de consolider de nouveaux festivals. Nous conduisons également Akamba près de Guadalajara, ce qui apporte à peu près la même intention: nous mettons l’art, il a son programme de durabilité, et l’intention derrière cela est très similaire. Nous serions ravis d’explorer un autre territoire pour continuer à le faire et pour emmener cette expérience dans des endroits où elle n’existe pas. »

«Au sens de Bahidorá, l’espace nous limite dans le sens de la taille. Nous n’avons pas l’intention de grandir davantage, mais nous continuons à améliorer l’expérience et à la transformer en ce que je pense est déjà quelque chose pour beaucoup d’entre nous: un rituel annuel que nous ne manquons pas pour rien. Où nous rencontrons de vieux amis et c’est notre fête. »