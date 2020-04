Une entrevue avec Jim Root de Slipknot

Depuis des temps immémoriaux, il existe une énorme liste de musiciens qui sont devenus de véritables légendes. Soit parce qu’ils sont nés avec un énorme rugissement, ils sont des bêtes derrière la batterie, ils jouent de la basse comme de vrais prodiges ou ils déploient des solos assez épiques à la guitare. S’exprimant sur ce point, le métal a donné quelques-uns des meilleurs guitaristes qui aient jamais marché sur la terre et il existe de nombreux exemples. Mais de la dernière génération de musiciens chargés de jouer de la guitare, Jim Root a certainement une place très spéciale et bien méritée.

Nous le connaissons tous pour être l’un des meilleurs guitaristes d’aujourd’hui, car il a composé avec Slipknot et Stone Sour des riffs brutaux que tout fan de métal devrait apprendre Oui ou Oui. Et nous ne lui jetons pas de fleurs juste parce que nous aimons la façon dont il joue, en 2008, des médias comme Guitar World, Kerrang, Revolver et Rolling Stone l’ont classé comme le meilleur guitariste de l’année grâce à son énorme travail sur l’album All Hope Is Gone, où des chansons comme “Psychosocial” et “Dead Memories” apparaissent. Ce point est donc entièrement pris en charge.

Au milieu de tout ce que nous traversons, rester à la maison pendant que les mesures contre les coronavirus sont terminées, nous avons eu une énorme opportunité de parler à Jim sur les influences qui l’ont amené à devenir guitariste, son son particulier, les guitares qu’il utilise à la fois en studio et lors des concerts qu’il donne avec le groupe Iowa, le super groupe qu’il assemblerait, quelles sont les chansons qu’il aime le plus toucher et bien plus encore.

Beaucoup penseraient que quelqu’un comme Root qui joue d’énormes solos et riffs avec Slipknot derrière un masque super badass serait un gars dur, et la vérité est que lorsque nous parlons avec lui, nous réalisons le contraire, car il est une personne sensible et qui sait très bien quel est son but dans cette vie: faire de la musique qui vous passionne et continuer d’innover avec la guitare. Quelque chose que très peu de musiciens ont en tête de nos jours.

La vie avant de devenir une bête de guitare

Comme beaucoup d’entre nous qui ont toujours voulu apprendre à jouer des quatre cordes, Jim Root a une histoire assez spéciale, une romance qui semblait prédestinée. Tout a commencé à un âge précoce et grâce à ses parents, qui ont montré à certains guitaristes légendaires que la grande majorité qui veut accrocher cet instrument spectaculaire l’a probablement entendu. Cependant, le chemin de Root était un peu différent, comme un appel de la vie à se consacrer à la musique:

«J’ai toujours été fasciné par les guitaristes que je connaissais quand j’étais jeune, depuis que je m’en souvienne. Vous savez, certains que j’ai vus dans la collection de disques que mes parents avaient, mais petit à petit – et grâce à MTV – j’ai découvert ma propre voie. Pendant ces années, mes parents travaillaient presque tous les jours, alors j’ai passé beaucoup de temps à écouter des disques et à regarder la télévision. Avant de commencer à jouer et même d’avoir ma première guitare, je savais que je voulais me consacrer à cela, et d’une certaine manière, j’étais clair que ce serait ma vie. Plus tard à Noël, j’ai eu ma première guitare et j’ai dû chercher comment elle était jouée ».

Et déjà entré dans le sujet des influences, nous avons dû lui demander qui étaient les guitaristes et les groupes qui l’ont marqué. Bien sûr, il a nommé beaucoup de musiciens en métal et ils sont pratiquement un dessinateur quand il s’agit de suspendre une lyre,Bien que nous ayons été surpris que Jim écoute un peu tout, même Radiohead et Blur, pouvez-vous le croire?

“Vous savez, des grands comme Tony Iommi, Pete Twonshend, Frank Zappa, George Harrison. Quand j’ai enfin eu une guitare, j’ai voulu imiter des groupes comme Ratt, Mötley Crue, c’est à ce moment que j’ai commencé à sortir les morceaux à l’oreille et grâce à cela j’ai commencé à former des groupes avec des amis de l’école. Ils m’ont montré ‘Ride The Lightning’ de Metallica, et j’ai commencé à apprendre les morceaux de Megadeth, Anthrax. À ce jour, je continue de revenir à l’ancien même jusqu’à ce que j’écoute mes listes de lecture sur Spotify, je pense que la seule chose moderne que j’ai est Queens of the Stone Age et Them Crooked Vultures, des choses comme ça, même si peut-être personne ne s’attendrait à ce que j’aime Blur ou Radiohead, mais je les ai aussi là-bas et de temps en temps je les écoute ».

Nous savons que personne ne commence avec un instrument très cher –Comme les lyres que les musiciens que nous admirons ont–, et que Au début, nous jouons généralement comme Dieu nous donne de comprendre les chansons que nous aimons le plus (Parfois, ils ne sonnent même pas comme les versions originales). Mais malgré tout cela, vous apprenez et creusez sur la façon dont il doit être joué. Quelque chose comme ça est arrivé avec sa première guitare à Jim Root, qui n’était pas de la meilleure qualité mais avec elle il a appris toutes les astuces qu’il connaît maintenant:

«La première guitare que j’ai eue était une Memphis, une de ces copies bon marché de Les Paul de Gibson avec deux micros à bobine unique, ce qui est assez rare pour un tel instrument. Et comme il ne savait pas comment le toucher peu de temps après l’avoir utilisé, j’ai cassé une corde. Je ne savais pas comment l’accorder ni quoi en faire, au début je ne jouais que des notes parce que je n’avais pas développé d’oreille et joué car je comprenais des chansons que j’aimais comme “Smoke On The Water” et des choses comme ça. Quand j’ai eu de l’expérience, j’ai appris à jouer “Live Wire” de Mötley Crue ou quelque chose comme ça “.

De jouer d’une guitare bon marché à avoir son propre modèle

Pendant longtemps, Jim Root s’est associé à Fender pour créer une gamme complète de guitares basées sur celles qu’il joue et de différentes gammes. Grâce à cela, tous les fans qui veulent sonner avec lui ont la possibilité de le faire, Et peu importe le prix de la lyre que vous avez montée, car il a fait un effort pour que tout le monde ait le meilleur son sans emprunter à la tentative.

Quelque chose de curieux est que cette marque n’est pas spécialement la préférée de tous les metalheads car selon eux la guitare perd du punch, bien qu’il existe des légendes du genre comme Ritchie Blackmore, Yngwie Malmsteen et Dave Murray d’Iron Maiden qui les ont utilisés. Mais s’ils ne sont pas faits pour le métal, Qu’avez-vous trouvé dans ces instruments pour vous faire tomber amoureux et les préférer à d’autres types de guitares?

“Les guitares Fender sont super confortables pour moi car elles sont à petite échelle, vous avez la possibilité de les modifier à votre guise soit avec des micros soit en changeant la forme et la couleur de l’instrument, il y a plein de possibilités. J’adore aussi leurs modèles, comme la Telecaster, Jazzmaster et même la Strat, je pense que chacun a sa propre personnalité et je m’identifie beaucoup avec eux. Tout le monde veut accrocher des modèles plus métalliques, mais j’ai gardé ces guitares pour plus de confort, elles ont ce look classique que j’aime et avec elles vous pouvez jouer un peu de tout ».

Les modèles inspirés de lui qu’il a construit avec Fender sont nombreux, Mais il a récemment sorti une lyre qui a l’air vraiment impressionnante, la Jim Root Jazzmaster V4, qui a l’air spectaculaire et a beaucoup de choses que le guitariste aime. En fin de compte et malgré avoir beaucoup de guitares, il a dû assembler sa préférée et il nous a dit un peu ce qu’il avait en tête

“Je pense qu’avec ce modèle, je voulais avoir un peu de tout, tu sais? Le son de nombreuses guitares en une. J’adore la Telecaster, la Strat mais mon préféré sera toujours le Jazzmaster, donc c’était le plan avec la nouvelle guitare, d’avoir un équilibre entre tout, en pensant à la façon dont je l’utilise, que ce soit pour jouer avec Slipknot, pour composer en le studio ou juste pour prendre une couverture chez moi. Le Jazzmaster V4 a quelque chose de spécial, vous pouvez souffler avec un ampli avec lui ou jouer des choses beaucoup plus calmes … hahaha. Je l’aime tellement que ce pourrait être le seul que j’utilise pour la vie, ils peuvent enlever les autres mais ce bébé ne l’aime pas. »

Il y a presque un an, Jim Root avec Slipknot a sorti son dernier album studio, We Are Not Your Kind, un album où l’on peut écouter une version beaucoup plus mature du groupe sans perdre cet énorme son punchy qui les caractérise tellement. En particulier, les guitares sonnent de manière spectaculaire, d’autant plus que dans les 14 chansons, nous pouvons entendre des riffs et des solos qui vous époustouflent dès la première note.

Puisque nous sommes assez curieux, Et en profitant de l’occasion, nous avons demandé à Jim de nous dire quel équipement il avait utilisé pour enregistrer cet album et comment il avait fait en sorte que sa guitare sonne si puissant mais sans perdre en définition.. (REGARDEZ ICI LES FANS DE SLIPKNOT, PRENEZ NOTE ET ALLEZ BRISER LE PORC SI VOUS VOULEZ SONNER COMME LUI)

«J’ai des armes secrètes à l’intérieur du studio, comme les amplis Bogner Uberschall et Friedman Brown Eye que j’utilise depuis de nombreuses années. Un Jazzmaster avec de nouveaux micros et des pédales de distorsion classiques, bien que je préfère les sortir directement de l’ampli, c’est ce que j’ai utilisé pour la partie rythmique, des pédales plus légères sur des chansons comme ‘Birth of the Cruel’ et j’ai décidé d’inclure plus de sons atmosphériques comme Memory Homme d’Electro-Harmonix, d’autres de MXR. Pour l’instant, je ne me souviens pas exactement de ce que j’ai utilisé, mais c’était essentiellement ça, beaucoup de distorsion. ”

En savoir un peu plus sur l’homme derrière le masque

Depuis des temps immémoriaux, nous avons vu un tas de super groupes composés de musiciens d’un groupe de groupes légendaires. Les exemples sont nombreux, mais Profitant du fait que nous avions Jim, nous voulions lui demander quel serait son groupe idéal (avec des musiciens morts ou vivants) et la composition qu’il a composée semble certainement très intéressante.

Enfer, c’est très difficile. Mmmm oui, c’est compliqué, je ne sais pas. Peut-être que Bran Daillor de Mastodon à la batterie, Chris Squire de Yes à la basse, Josh Homme de Queens Of The Stone Age en tant que guitariste et chanteur, ou probablement Magnus Pelander de Witchcraft, ont une voix incroyable. Je ne sais pas, c’est très difficile quand il y a beaucoup de musiciens qui sont géniaux, sur les claviers je mettrais le dernier qui a joué avec The Mars Volta. Je pense que ce serait très intéressant d’entendre cette combinaison, je ne sais pas si nous jouerions du métal ou quelque chose de plus calme, tout pourrait arriver ».

Beaucoup ne le remarquent peut-être pas, mais il y a des artistes qui réfléchissent beaucoup à la façon dont le public s’en souvient. Soit à cause de l’énorme capacité dont ils disposaient pour jouer de leur instrument, des présentations impressionnantes qu’ils ont données en direct ou peut-être à cause de l’attitude avec laquelle ils ont pris la vie des musiciens. Mais Jim Root est très clair sur la façon dont il aimerait que l’histoire de la musique se souvienne de lui:

«Quand je suis sur scène, j’oublie tout le reste, je me concentre uniquement sur moi-même et je ne fais pas attention à ce qui se passe autour de moi, même si étant le centre d’attention de beaucoup de gens lors d’un concert, j’ai parfois l’impression de ressembler à un idiot, hahaha. J’adore regarder des vidéos YouTube de ces grands guitaristes comme Ritchie Blackmore, Pete Townshend, David Gilmour et plus avec leurs instruments emblématiques et faire des choses folles, bien que voir Gilmour le faire soit très rare. Ce que je vais faire, c’est que je voudrais que le public se souvienne de moi et me respecte en tant que musicien qui a toujours essayé de garder une longueur d’avance, en tant que légende et guitariste authentique, peut-être qu’à l’avenir inspirera beaucoup de jeunes avec mes riffs, même si je pense qu’il y en a un ou l’autre qui a même ma guitare ».

Pendant près de 25 ans à jouer avec Slipknot, Jim a dans son arsenal beaucoup de chansons qui nous ont fait devancer dès le moment où elles sonnent jusqu’à assembler un moshpit –Même dans nos maisons. Poser une question à un musicien ayant une longue carrière est généralement difficile, mais nous devions savoir quelle chanson il aimait le plus jouer et à notre grande surprise, il n’est guère fan des morceaux de lyre déformés.

“Cela va sembler étrange de le dire, mais je pense que j’aime vraiment” Unsainted “, car il contient beaucoup d’éléments que je n’aurais peut-être jamais osé faire sans l’expérience que j’ai acquise au fil du temps. Cela semblera un peu modeste, mais j’ai l’impression que cela ressemble à Queen mélangé à une ambiance de speed metal. Je pense que c’est ce que j’aimais le plus dans l’enregistrement du dernier album, qui, tout comme sur scène, je me sentais libre de faire beaucoup de choses. Mais en parlant des chansons de toute notre discographie, je peux dire que j’aime jouer celles qui sont plus environnementales, comme «New Abortion» ou «Surfacing», celles qui ne sont pas si coincées »

Pour terminer cette conversation avec Jim Root, qui était principalement sur les guitares et sa relation générale avec eux, Il nous a dit quel serait le mot idéal pour décrire l’un des instruments les plus connus au monde., mais que personne n’a commencé à mesurer l’importance de cela dans nos vies. Et la réponse était assez émotionnelle et vraie parce que les guitaristes sont de vrais magiciens des six cordes:

“Mon Dieu, cette question est très bonne même si je me sens coincé, hahaha. Mais je dois dire que c’est magique, c’est magique de l’avoir entre les mains, d’avoir l’opportunité de créer des mélodies et de compléter des chansons avec. C’est l’un des instruments les plus faciles à apprendre mais le plus compliqué à maîtriser, donc je pense que c’est de la magie pure qui sort de ces accords. »