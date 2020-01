Une entrevue avec Kamasi Washington

Pour: Salvador Medina Precious

Né à Los Angeles en 1981 et élevé dans une maison de musiciens, il a développé depuis son enfance la capacité qui coulait déjà dans son sang. Il est diplômé de la Académie de musique Alexander Hamilton High School À Beverlywood, il a fait des études en ethnomusicologie et est actuellement l’une des principales figures du jazz.

Grâce au jazz, Kamasi Washington Il nous emmène dans un voyage de spiritualité complète, des sons qui nous provoquent des sensations et des émotions qui nous donnent un instant cette tranquillité dont nous avons besoin et cette boule dans la gorge mais de satisfaction, cette dose de sérotonine qui nous pousse à aller de l’avant.

Avec une expression lumineuse et enveloppée dans une qualité humaine qui se perçoit depuis que vous la voyez, émanant la créativité de sa tenue caractéristique, de la chambre de son dressing avant sa présentation dans le Forum de voyage sur Bismarck de Guadalajara, nous avons eu l’occasion de lui parler et de découvrir ce qui se cache derrière toute la magie qui se dégage de son saxophone; sa carrière, son apprentissage et surtout les enseignements qu’il partageait avec ses paroles.

Et oui … après avoir triomphé sur de grandes scènes comme Glastonbury, Coachella, Fuji Rock ou Primavera Sound, il était temps de retourner au Mexique pour une mini-tournée qui comprenait des dates spéciales à la Plaza Condesa à Mexico et une autre au pays des Tapatías . “Je pense que le jazz arrive à un endroit où il atteint de nouvelles personnes, trouvant un foyer dans des endroits où il n’y en avait pas auparavant, pour moi c’est bon, je veux dire que la musique jazz représente cette idée de liberté et d’être dans le moment, c’est de la musique qui touche plus de gens, des gens avec cette notion d’ouverture et de liberté ».

Un genre avec lequel il a vécu et grandi dès son plus jeune âge, grâce à son père, un saxophoniste de renom qui a grandement influencé sa carrière. “J’étais super, quand j’étais enfant, j’avais toujours tous les instruments dans la maison, la musique était toujours présente, toutes les questions que j’avais, j’avais quelqu’un pour m’aider, parfois les parents ne comprenaient pas ce que cela voulait dire, mais mon père le comprenait, donc même quand j’étais très jeune, je sortais jouer la nuit et je n’avais pas de couvre-feu ou quelque chose comme ça. J’allais jouer dans des clubs et des bars même quand j’avais 13-14 ans, donc c’était bien pour moi d’avoir un père qui comprenait ce que j’essayais de faire«, Il nous a dit avec un ton total de gratitude envers son père et avec une émotion assez marquée sur son visage.

Le jazz est un genre qui a été maltraité au fil des ans, classé comme genre relégué uniquement pour un certain type de strate sociale, mais il a survécu à des musiciens comme Kamasi Washington et a réussi à être essentiellement dans certains autres genres , même comme une influence ou une source d’inspiration. “Ils dérivent absolument du même arbre, j’ai grandi en jouant toute cette musique et dans les coulisses, la réalité est qu’ils étaient toujours connectés, des musiciens de jazz jouaient dans des groupes de funk et des musiciens de R&B jouaient dans des groupes de jazz, donc ils sont toujours connectés“

Distingué pour avoir collaboré tout au long de sa carrière avec de grandes personnalités telles que Snoop Dog, Ibeyi, Thundercat, Flying Lotus, Kendrick Lamar, il se questionne et se souvient de ces moments épiques. “C’est ça, c’est partager et comprendre, parce que tout le monde fait de la musique d’une manière différente, la façon dont Flying Lotus fait de la musique est un peu différente de la façon dont je fouine ou je fais de la musique, et donc, tout le monde avec qui j’ai joué ou fait de la musique et J’ai vu comment ils font de la musique, ça me rend meilleur, à ma manière, ma partie préférée est la partie d’apprentissage, apprendre des autres“

De «The Epic», son premier disque, à «Heaven and Earth», son dernier album, Kamasi explique ce qu’il a vécu au cours de ce voyage et la différence entre l’un et l’autre, une évolution constante qui l’a fait grandir. en tant que musicien, compositeur et producteur. “Quand je faisais “The Epic”, je jouais avec beaucoup de gens différents en même temps (Harvey Mason, Stanley Clarke, Gerald Wilson) et les musiciens avec qui je jouais dans le groupe jouaient aussi avec différents artistes, donc c’était un moment où nous nous rejoignions, quand nous sommes arrivés au «ciel et à la terre», nous étions très proches, parce que nous tournions ensemble et c’était quelque chose de différent parce que «l’épopée» était comme se toucher et «le ciel et la terre» était comme tenir le coup L’un à l’autre“

Il semble que tout ce chemin aurait été difficile, cependant, il partage carrément que lorsque vous avancez dans la vie et que les choses changent, vous devez continuer d’avancer, rien n’est statique … c’est la partie la plus difficile, comprenez que dans la vie va toujours subir des changements et cet ajustement temporaire est la partie des choses les plus difficiles à accepter, mais en réalité, une fois que vous pouvez faire l’ajustement en vous-même, ce ne sera peut-être pas si difficile.

Kamasi Washington a été appelé le sauveur du jazz, et à cet égard il nous dit: «Je crois que chaque personne est le sauveur de lui-même, de sa propre musique, ce que je fais, c’est atteindre les gens, mais au final chacun doit avoir son propre voyage, je ne me vois pas comme un sauveur, je me vois seulement comme un Bon outil pour la musique, un bon composant pour le schéma global et je pense qu’ils sont tous une pièce d’un puzzle. Je pense que je suis une bonne pièce du puzzle, mais aucune pièce ne peut sauver tout le puzzle. “

La musique en général a été l’un des principaux moteurs d’inspiration pour l’humanité, ainsi que pour les personnes qui, à travers elle, nous apportent de nouvelles idées, sensations et émotions, mais … quelle perception l’un des représentants d’un genre aura-t-elle d’elle? aussi difficile et ambitieux que le jazz? “Je pense que la musique nous relie, être inspiré par quelqu’un, c’est avoir une connexion avec eux, je pense que la musique est un outil très puissant pour partager les pensées et les expériences que vous avez, tout en partageant votre musique, en partageant vos expériences, j’aime écouter de la musique des autres parce que je sentais que je comprenais une partie de qui ils étaient. »

Kamasi Washington est toujours très clair sur ses idées et laisse libre cours aux messages transmis à travers sa musique. Wow, nous avons besoin de plus de musiciens comme lui …