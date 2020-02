Une entrevue avec les Toucans de Tijuana

Nous ne sommes qu’à deux semaines de vivre la vingt et unième édition du Festival ibéro-américain de la culture musicale, ou pour le Latin Vive 2020, que, comme chaque année, ils nous proposent une sélection de groupes et d’artistes allant du rock, de l’électronique, du ska, Pop et même rap, un peu de tout ce que vous pouvez écouter pendant ces jours de fête et beaucoup de musique. Cependant, cette année, en plus de grands noms comme Guns N ’Roses ou The Cardigans, il y en a un de plus qui pourrait être à la hauteur de ces monstres internationaux, Les Toucans de Tijuana.

Oui, on ne plaisante pas, Eh bien, ils sont dans l’industrie musicale mexicaine depuis des années et grâce à de vrais rolones comme “La Chona” ils ont eu la chance de jouer dans tous les coins de notre pays et la grande majorité des États-Unis. Avant sa présentation comme l’une des lettres fortes de Vive Latino Nous avons eu la chance de parler avec le groupe de l’ouverture à différents genres sur les grandes scènes du monde, “La Chona” et tout ce que nous pouvons attendre de leur spectacle au festival.

Comme nous l’avons vu avec d’autres groupes tels que Los Tigres del Norte, Los Ángeles Azules, Bronco et Intocable, Vive Latino est synonyme d’un espace où la diversité musicale existe vraiment. L’édition 2020 du festival ne fait pas exception, car au-delà de nous montrer des actes inédits sur l’affiche comme 31 Minutes ou Kyary Pamyu Pamyu, Ils ont décidé de faire confiance au talent national et aux sons originaux de notre pays.

Et quelle meilleure façon de le faire qu’avec Los Tucanes de Tijuana, un groupe qui depuis des années coupe de la pierre et fait son chemin partout pour devenir une véritable icône de la fête, le dévoilement et l’éruption qui est respecté au Mexique. Quand ils ont commencé cette énorme aventure dans le désormais lointain 1987, les endroits où ils ont joué n’étaient que pour les groupes nordiques, et grâce au travail qu’ils ont fait, ils ont réussi à jouer sur des stations de radio de toutes sortes et à faire en sorte que leur musique atteigne tout le monde les couches sociales:

«Il nous a fallu beaucoup de travail pour arriver ici, il nous a fallu de nombreuses années pour occuper ce poste. À l’heure actuelle, nous avons gagné cette place et c’est une vraie fierté qu’ils nous considèrent dans tous ces festivals de grande importance pour pouvoir exposer le genre et représenter le Mexique, que tout le monde connaît la musique régionale mexicaine ».

Biensûr que Nous n’avons pas manqué l’occasion de demander aux Tijuana Tucans comment c’était —De sa tranchée– vivez l’expérience de jouer dans l’un des festivals où chaque groupe de tout genre rêve de jouer, Coachella, où malgré la barrière de la langue et de la culture, ils ont fait danser tous ceux qui étaient avec eux sur ce spectacle:

«Nous savions que c’est le festival de musique le plus important de tous les États-Unis et aussi internationalement l’un des meilleurs. Là, ils jouent des groupes de partout dans le monde et c’était plus compliqué parce que presque tout le monde chante en anglais et le public est évidemment majoritairement américain, mais nous étions très heureux d’être le premier groupe nordique à mettre le pied sur la scène Coachella, il y avait beaucoup de Latins qui Il était là, mais voir des Latinos et des Américains danser, chanter et brandir le drapeau du Mexique était une vraie fierté, une grande émotion. C’est une grande satisfaction d’ouvrir cette porte afin que beaucoup de musique de notre genre puisse également jouer dans ces scénarios ».

Si quelque chose est devenu clair pour nous, c’est qu’au sein du festival à Indio, en Californie, en plus de présenter les meilleurs artistes du moment à travers le monde, beaucoup de célébrités se réunissent pour vivre cette expérience énorme. Bien sûr, le groupe a vécu cela de près, avec des musiciens, des actrices, des mannequins et des gens qui apprécient la grande fête qu’ils ont organisée lorsqu’ils sont sur scène:

“Nous avons vu de nombreuses célébrités danser en coulisses au rythme de nos chansons comme Luis Gerardo Méndez du‘ Club de Cuervos ’très excité. Il y avait aussi plusieurs DJ qui nous ont même amenés sur leur playlist préférée du festival et bien sûr, c’est excitant quand vous quittez la scène et que vous êtes approché par les grands médias que bien qu’ils ne soient pas du même genre devaient nous féliciter, cela nous remplit de grande fierté ».

Parlant de la diversité des scénarios sur lesquels ils ont marché, comme Coachella et maintenant Vive Latino 2020, Los Tucanes de Tijuana est un groupe qui est né dans les racines de la région mexicaine, mais qu’au fil des années et grâce aux différentes influences que chacun des membres apporte, se sont ouverts pour écouter d’autres musiques. À tel point qu’avec la carrière qu’ils ont, ils veulent se permettre de collaborer avec beaucoup d’artistes:

«Il y a quelques années, nous avons collaboré avec Moderatto et joué une de nos chansons, cette combinaison live sonnait très bien. La vérité est que nous aimons beaucoup le rock mais nous aimerions pouvoir faire quelque chose avec un groupe mexicain comme Maná serait très bien même si nous ne sommes pas proches des possibilités, nous pourrions faire quelque chose avec des artistes comme Marc Anthony, Shakira, Thalía, Christian Castro à Pitbull, Avec n’importe qui, nous sommes disposés à travailler et nous espérons pouvoir le faire à l’avenir. Ils ne rejettent pas que plus tard un disque de collaborations sort ».

Sans doute la chanson la plus emblématique de la course des Tucanes est “La Chona”, puisque cela sonne n’importe où nous donne envie de saisir et de danser avec la première personne qui est à proximité, Bien qu’au-delà d’être un vrai rôle pour déplacer le bateau, derrière lui, il y a une histoire assez intéressante qu’ils nous ont racontée:

«Cette chanson est née il y a 25 ans et la femme qui nous inspire est d’Ensenada, en Basse-Californie. Nous sommes allés comme tous les nouveaux groupes de l’époque pour laisser nos chansons dans l’espoir qu’ils les mettent, donc quand nous sommes arrivés, le programmeur Tomás Acevedo avait un espace appelé ‘The Time of the Compadres’ et il nous a demandé de composer un Rola sa femme, profitant du fait qu’elle était très célèbre dans son programme. Je me souviens qu’en l’air, il a dit que sa femme ne pouvait pas se tenir debout, qu’il était allé aux danses et avait acheté une bouteille, dansé et dansé.

«Cet homme a raconté l’histoire de sa femme comme s’il était un personnage et les gens qui l’ont écouté l’ont marqué pour savoir comment La Chona s’était comporté cette semaine-là, alors nous sommes partis de là. Pour gagner cette opportunité que nos chansons jouaient à la radio, nous l’avons fait et vraiment la composition était très rapide, presque en cinq minutes. C’est un des sujets que nous avons le moins pris pour composer car, tout comme cet homme nous disait ce que faisait sa femme, nous composions, il est sorti très vite. Il a fallu beaucoup de temps pour se faire connaître, mais finalement c’est devenu notre hymne national. »

Même si vous n’y croyez pas, ce bandota est conscient du phénomène viral qu’ils sont récemment devenus avec Le Chona Challenge, la parodie du Drake’s In My Feelings Challenge. Et au-delà, je peux vous déranger, ils sont conscients que grâce à cela et aux plateformes numériques une toute nouvelle génération les connaît Et ils pensent même qu’ils sont nouveaux:

«Oui, bien sûr, nous l’avons vu, il y en avait un qui l’a vraiment poussé à relever le défi. Nous ne sommes pas tellement dans les réseaux sociaux mais nous lisons la grande majorité des fans et certains sont très jeunes, ils ne sont même pas nés lorsque nous avons sorti “La Chona” et ils ne font que le découvrir. Maintenant, grâce au boom de cette vague virale, nous avons dû la réécrire comme la version originale pour la télécharger sur les plateformes numériques. C’est incroyable le chemin parcouru par cette chanson et ce que nous avons réalisé en grande partie grâce à elle, maintenant les gens font même leurs propres remixes avec. »

Pour finir et avec le battage médiatique au maximum, Ils nous ont dit ce que nous pouvons attendre de leur spectacle dans Vive Latino et ce que cela représente pour eux de jouer devant un public que bien qu’il ne soit pas celui qui va normalement à ses concerts, sans aucun doute – ou du moins nous voulons le croire – une de ses chansons est connue:

«Cela nous remplit de joie, de fierté et de culot car évidemment nous savons que Vive Latino est un festival important où le rock est le plus joué, pop, ska, électronique et toute cette vague, puis grâce à cela Il ouvre déjà un espace à la musique régionale mexicaine nous donne m. Nous sommes très heureux d’y arriver, ce sera une présentation très nordique et s’ils nous ont invités c’est parce qu’ils veulent écouter Los Tucanes, nous ne ferons rien que nous n’avons pas l’habitude de faire ou qui ne fait pas partie de notre émission. On va se pencher un peu plus sur les chansons déplacées mais c’est le public qui est en charge, s’il demande un run ou un romantique avec plaisir on va lui plaire, c’est pour faire savoir au public du festival ce qu’est la musique nordique ».

Donc vous savez, si vous voulez danser “La Chona”, “El Tucanazo” et bien d’autres jalons, Vous ne pouvez pas manquer l’énorme danse que les Tijuana Tucans assembleront le dimanche 15 mars prochain sur la scène de la scène indienne.