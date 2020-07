Une entrevue avec Nile Rodgers

« Ils ne me connaissent peut-être pas de nom, mais ils ont sûrement entendu au moins une de mes chansons », est ce que dit Nile Rodgers dans le documentaire produit par la BBC du nom de sa guitare phare: The Hitmaker.

Si nous sommes honnêtes, beaucoup Nous pouvons localiser Nile Rodgers pour une chanson, un album Chic ou l’une des nombreuses collaborations qu’il a eues en tant qu’écrivain, musicien ou producteur avec David Bowie, Madonna, INXS, Duran Duran ou plus récemment avec Daft Punk. Et ce ne sont que quelques-uns des noms qui apparaissent et avec lesquels il a vendu plus de 100 millions de disques au cours de sa carrière … 100 millions!

Oups, pour dimensionner ce nombre, c’est comme si chacun des plus de 100 millions de Mexicains qui habitent ce pays, nous avions acheté un record par Nile Rodgers tout au long de notre vie. Sans exagérer. Cependant, l’héritage de Nile Rodgers va bien au-delà de la musique.

La légende vivante de Nile Rodgers

À 67 ans, Nile Rodgers a fait face à toutes sortes de traumatismes. Sa mère et son beau-père étaient dépendants de l’héroïne, ce qui l’a amené à vivre dans la rue pendant son adolescence. Ses propres dépendances à l’alcool et aux drogues ont provoqué huit arrêts cardiaques, et selon la légende, quand il ouvrit les yeux, ce fut pour voir le médecin remplir son acte de décès.

Mais ce n’est pas ce qui l’a poussé à s’éloigner des addictions, bien au contraire. Rodgers s’est éloigné de toutes les substances en 1994 après qu’un ami lui ait montré la vidéo de l’un de ses concerts qui s’est avéré être un véritable désastre. C’était en fait la fin et le début de tout.

Plus récemment, Nile Rodgers s’est remis d’un cancer de la prostate. À tout cela, nous devons ajouter un facteur contre lequel Rodgers (comme des millions de personnes dans le monde) doit lutter depuis des années: racisme et discrimination.

Le meurtre de George Floyd aux États-Unis nous a ouvert les yeux sur la normalisation des pratiques de violence contre les minorités, déclenchant ainsi une nouvelle discussion sur le racisme systémique avec lequel nous avons grandi (oui, partout dans le monde) et comment il se fait qu’au 21e siècle, ils continuent de tuer des millions de personnes.

Mais avant le Black Lives Matter, un mouvement de 2013 devenu international en 2020, il y avait le Black Panther Movement ou le Black Panther Movement par inadvertance avec lequel Nile Rodgers a commencé sa lutte pour l’équité.

Les Black Panthers, le pouvoir noir et les discours de Rodgers

«C’était pré-naturel et facile. Tu sais, c’est bizarre que les gens pensent qu’un jour vous êtes juste une personne normale et le lendemain, vous faites partie des Black Panthers. Et cela ne s’est pas produit du tout. J’étais présent dans les mouvements parce qu’on allait se battre pour le pouvoir noir, pour les droits des femmes, pour le mouvement gay, pour les émeutes de Stonewall, le mouvement Young Lords, le mouvement Latino, celui des peuples autochtones…

Les gens. Nous savions que tout cela se réunissait. Et je pense que Ceux qui ont réalisé que nous étions tous ensemble étaient les manifestants de la guerre du Vietnam parce que, pour la première fois, quelque chose s’est produit avec lequel tous les jeunes n’étaient pas d’accord et ont été contraints de participer contre leur volonté. Rejoindre le mouvement Black Panther était donc tout simplement naturel d’être de plus en plus éduqué quand il s’agissait d’être activiste.

J’ai été dans beaucoup, beaucoup d’autres mouvements, dans de nombreuses organisations. Mais quand j’ai eu 16 ou 17 ans, j’étais plutôt bon en arts martiaux. Il semblait que l’activisme, peu importe à quel point nous étions pacifiques, nous allions toujours être battus pour quelque chose qui allait toujours arriver. Cependant, nous pensons que grâce à la fin de la guerre du Vietnam, nous avons donné une démonstration de force et d’unité dans la mesure où les gens réfléchiraient à deux fois avant d’abuser des Noirs dans la communauté. »

C’est précisément cet esprit d’unité qui a fini par définir la vision de Nile Rodgers en tant que personne et en tant que musicien. À la fin des années 1970, il est devenu une figure clé de la scène new-yorkaise, et il l’a fait avec Chic et le mouvement de la fièvre disco, cette fièvre qui a conquis les pistes de danse avec des hymnes tels que « Le Freak », « Dance, Dance, Dance » ou « Good Times » et dont la base de basse finit par devenir une sorte de lien pour la naissance du hip hop.

La montée de Rodgers et le racisme imminent dans sa vie

Au-delà du succès, Nile Rodgers était toujours aux prises avec le racisme. L’exemple le plus clair a été vécu à Noël 1977 lorsque Grace Jones l’a invité à sa présentation en Studio 54, la boîte de nuit emblématique de Manhattan dont les chaînes lui ont interdit l’entrée.

Rodgers a fini par acheter deux bouteilles de champagne et sIl se rend dans son atelier pour plonger aux côtés de Bernard Edwards (l’autre moitié créative de Chic). Le rejet a donné lieu au fameux « Fuck Off » dirigé contre les maillons de chaîne du Studio 54, qui allait plus tard muter en « panique », les deux mots qui marqueraient « Le Freak », qui est, sans crainte de se tromper, l’une des chansons les plus distinctives d’une décennie entière.

On peut dire qu’à l’époque, la musique disco était celle de la protestation, de la rébellion, mais en même temps de l’union. Dans cinquante ans, Niel Rodgers se souvient dans une interview pour Sopitas.com du moment où il s’est rendu compte de ce qu’il avait créé avec sa musique:

«Oui, je me souviens du moment exact où je suis entré dans un club, j’étais avec ma petite amie. Nous sommes entrés dans un club et il y avait une chanson de Donna Summers intitulée « I Love to Love You Baby » en arrière-plan, et c’était un club qui était dans notre quartier où nous n’étions même pas allés auparavant.

Nous ne pouvions pas croire la foule. Elle était tellement diversifiée et avec différents types de personnes. Ce n’était pas comme dans le club de jazz où la foule n’était pas si diversifiée, mais ils étaient peu diversifiés, essentiellement en noir et blanc, c’était ça. Mais sur ce disque, c’était tout le monde. C’était incroyable«

Rodgers, Diana Ross et le mouvement LGBT +

La musique disco réunissait riches et pauvres, noirs et blancs. « Il fallait être en bois pour ne pas bouger », a déclaré Johnny Marr de The Smiths à l’époque, et c’est précisément le pouvoir de la musique qui a ouvert les portes pour que les gens soient ce qu’ils veulent être, quelque chose dans lequel Nile Rodgers a également participé à la création de la chanson «I’m Coming Out» de Diana Ross, qui est devenue l’hymne du mouvement LGBTTTI +.

«Le message n’est pas seulement un message. Il y a plusieurs significations à cela. Nous avions dit à Diana Ross que nous faisions un album à son sujet, car ce projet est essentiellement comme un documentaireComme un film ou un article de magazine, mais c’était un album de musique.

C’était notre documentaire sur la vie de Diana Ross, de notre point de vue, pas comme elle le pensait. Nous étions les gens qui faisaient un film sur la façon dont nous avons vu sa vie. Donc, quand je suis parti en tournée et que je suis allé dans des clubs sans sexe, il y avait au moins six, sept ou huit types de personnes qui sont allées aux toilettes avec moi.

J’étais juste au début de ma carrière. Diana Ross a été l’une de mes premières collaborations, donc je ne pouvais même pas m’exciter en disant: «Par Dieu, j’ai rencontré Diana Ross, elle est incroyable. Je ne pouvais pas agir comme un idiot. J’ai donc appelé mon partenaire Bernard au téléphone et lui ai demandé de m’aider écris la chanson « I Comming Out » comme titre.

Nous sommes restés toute la nuit et nous l’avons fait. Je me suis demandé si j’essayais de lui expliquer la situation et je dirais que ce serait comme si James Brown le disait à haute voix: «Je suis noir et je suis fier.» Autrement dit, en tant que puissant leader politique qui était James Brown. Ils ne l’ont pas défié. C’est ce qu’il pensait que c’était en tant qu’artiste, en tant que forme de divertissement, mais, quand nous avons fait la chanson, elle est devenue l’une des plus importantes du mouvement.

Ensuite, Au début, je n’écrivais pas sur Diana Ross, vous savez, en tant que leader de la communauté LGBT +. Elle n’était qu’une icône de cette communauté. C’est ainsi que nous l’écrivons. Et malheureusement, une personne très puissante dans l’industrie de la musique lui a dit que la chanson allait gâcher sa carrière parce qu’il disait essentiellement qu’il allait sortir du placard. Ce n’est pas vrai. Elle n’allait pas faire référence à cela, mais plutôt qu’elle sortait pour devenir une nouvelle personne.

Mais nous avions l’habitude de reproduire le sens de cette phrase, qui était un record en tant que cri de guerre de la communauté LGBT +. C’était une sorte de malentendu. Mais Diana Ross n’est pas du tout anti-gay. Pas même un peu. Il semblait être la personne la plus cool de l’histoire. C’est juste parce qu’elle pensait que nous écrivions la chanson à son sujet.

Elle a mal interprété le fait qu’il n’y a aucun documentaire légitime sur elle. ET chaque chanson n’est pas le reflet de sa vie comme si une chanson parlait de ses vêtements ou si une chanson parlait de ses yeux, vous savez. Je le sais car elle a dû passer un coup de fil pour me réclamer. Et, vous savez, ce n’est pas comme ça.

C’est comme quand j’ai fait une chanson intitulée ‘My Old Piano’ puis elle m’a demandé pourquoi je l’avais fait si elle ne jouait pas du piano, me montrant qu’elle ne comprenait pas tout.ou que c’était un type de chanson de type documentaire écrit littéralement dessus. Mais de toute façon, elle adorait la chanson, c’était fantastique.

C’était génial et tout cela est merveilleux. En fait, il y a environ deux jours, j’ai parlé avec Diana et David, environ une heure et demie, pour faire un nouveau spectacle. Donc, vous savez, nous sommes amis depuis«

Disco suce! et la liste des collaborations de Nile Rodgers

Biensûr que Le succès de Rodgers, Chic et disco ne passera pas inaperçu auprès des racistes qui qualifient rapidement le mouvement de «musique pour les noirs et les gays»«

Ainsi, en 1979, un animateur de radio « offensé » parce que Village People, Donna Summer ou Chic ont commencé à être plus populaires que les Rolling Stones ou Led Zeppelin, un mouvement appelé «The Disco Sucks!» A commencé. avec lequel il a invité ses auditeurs à appeler pour faire des demandes de chansons disco. En retour, il les a détruits sous l’effet de coups de feu, d’explosions, etc.

Comme tout geste haineux, el « Disco suce! » il s’est rapidement développé et a culminé avec la légendaire «Disco Demolition Night» au cours de laquelle 59 000 personnes se sont rassemblées au stade des White Sox de Chicago pour détruire des milliers d’albums disco… Le coup a été brutal pour Chic, alors que Bernard Edwards a pris sa retraite tandis que Nile Rodgers l’a absorbé et est parti.

Et si cela ne suffisait pas, Rodgers a commencé à travailler avec David Bowie dans la production de Let’s Dance en 1983. Il n’y a aucun intérêt pour le rock ou l’album, mais pour la musique, vous ne pensez pas?

N’importe qui pourrait avoir du ressentiment, mais Nile Rodgers le voit rétrospectivement et selon son autobiographie«Le succès ne dure pas, il ne peut pas durer, la musique doit continuer à bouger. Mais j’ai eu de la chance. Il y avait toujours quelque chose qui m’attendait au coin de la rue ». Après Bowie, Nile Rodgers serait en charge de la production Comme une Vierge de Madonna 1984, Notorius de Duran Duran 1986, a approché INXS et ce fut le moment où la liste des collaborations commença à s’allonger.

La lutte contre le cancer

En 2010, Rodgers a reçu un appel de son médecin pour l’informer qu’il souffrait d’un cancer de la prostate agressif. Votre réponse? «J’ai reçu l’appel un jeudi et j’ai eu un concert samedi. J’ai dit à mon médecin que Il allait prétendre qu’il n’avait pas reçu son appel et qu’il le composerait après ce concert. Il m’a crié dessus: Non Non, non, non, Nil! C’est vraiment sérieux! «

Et j’ai dit: « Allez, doc, si je ne t’avais pas répondu, Voudriez-vous vraiment essayer de me récupérer avant le week-end? Bien sûr que non. Nous parlerons donc lundi. «

Quelques jours avant notre entrevue, Nile Rodgers a vu son oncologue pour un examen de routine. Heureusement, les résultats indiquent qu’il suit sans cancer:

« Réellement Je ne donne aucun conseil sur quoi que ce soit, en particulier sur quelque chose comme le cancer parce que tout le monde est différent. Chacun doit y faire face à sa manière. Le seul type de conseil que je donne est celui qu’ils m’ont donné, qui est apprenez autant que vous le pouvez et prenez les décisions par vous-même.

Je n’ai pas parlé aux gens autour de moi de mes décisions. J’ai peut-être parlé aux gens de ce que je ressentais, mais je ne parlais pas de donner des conseils, car c’était ma propre décision, ma propre vie ou ma mort. Et je me sens coupable. «

Le combat contre Nile Rodgers se poursuit et il y a quelques semaines, a lancé le Fonds Youth To The Front avec lequel il fera don de millions de dollars combattre le racisme systémique, l’injustice et la discrimination vers les plus défavorisés.

