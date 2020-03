Une entrevue avec Rodrigo et Gabriela

Au Mexique, nous nous sommes toujours vantés d’avoir des milliers d’artistes talentueux, mais nous n’avons jamais dimensionné tout ce qu’ils ont réalisé en fonction de l’effort et du dévouement des années. Il y a environ 20 ans Rodrigo et Gabriela, deux jeunes ont quitté le Mexique avec leurs guitares ainsi que des valises pleines d’espoir et désireuses de se faire un nom dans la musique, après et après beaucoup de travail et en explorant divers sons et expressions, Ils reviennent une fois de plus dans notre pays pour nous montrer que la lyre et le talent ont beaucoup de pouvoir.

Avant le showazo épique qui sera sûrement donné dans l’édition 2020 de Vive Latino nous avons eu la chance de parler avec Rodrigo de son dernier album, Mettavolution, l’engagement qui consiste à enregistrer des reprises, le meilleur endroit au monde pour jouer, gagner un Grammy et les enseignements qu’ils ont dû transmettre pour arriver là où ils sont, deviennent des artistes connus dans le monde entier.

L’année dernière, le groupe a présenté le travail le plus ambitieux de toute sa carrière, Mettavolution, qu’ils ont planifié longtemps à l’avance et qui ont abouti à un album extrêmement intéressant dans lequel ils ont décidé d’expérimenter différents sons et techniques d’enregistrement, résultant en l’album le plus rock de leur discographie. SDans le processus de création et d’enregistrement, Rodrigo nous en a parlé un peu et nous a même dit quel était son rôle préféré dans ce matériau:

Cela nous a pris beaucoup de temps parce que nous avons fait plusieurs tests, le processus a duré quatre ans mais au moins deux, nous essayions de faire quelque chose de différent, mais cela ne ressemblait vraiment pas à ce que nous avions fait avant de commencer à écrire Mettavolution, qui était presque presque quand nous étions tous parce que Nous n’avions pas sorti de nouvel album mais ils ont aussi compris que nous attendions le bon moment pour sortir ce projet. Cet album est très lyrique, il semble que ce soient des chansons – et en elles-mêmes – parce que nous les avons d’abord composées en tant que telles et ensuite nous les avons transformées en une version instrumentale combinée avec des éléments électriques tels que des guitares et des synthétiseurs, quelque chose que nous n’avions jamais fait. C’était quelque chose de différent mais nous étions heureux pour la première fois avec toutes les chansons. »

“Il y a des émotions différentes sur cet album, mais je pense que celle que j’ai le plus aimé était” Krotona Days “, quand je l’ai entendu, j’ai pensé” quelle blague “parce que c’est là que l’intervention de guitares électriques mélangées avec l’acoustique déjà connue a été clairement entendue. J’ai adoré le résultat sonore et l’enregistrement avec cette chanson. »

Ce n’est une surprise pour personne que Rodrigo et Gabriela aiment jouer les reprises de nombreux groupes célèbres., et ils ont versionné beaucoup d’artistes de Metallica, Slayer, Testament et Overkill à d’autres comme Led Zeppelin. Dans ce nouvel album, ils ont décidé d’inclure leur propre version de “Echoes“- Oui, la célèbre chanson d’une demi-heure de Pink Floyd -, bien sûr c’était un défi car il est complètement joué avec deux guitares rien de plus:

«Dans chaque reprise que nous faisons, nous essayons de respecter les mélodies telles qu’elles sont parce que nous ne voyons aucun cas les changer si les rolas sont incroyables. Au début, nous voulions mettre des sons électroniques, puis de nombreuses guitares, mais nous avions beaucoup de temps mais nous avons décidé de l’enregistrer de manière très simple. Nous avons commencé à retirer des arrangements parce que la réaction que vous avez lorsque vous voulez obtenir une chanson aussi compliquée que «Echoes» est de mettre beaucoup de choses pour couvrir tout ce que Pink Floyd a fait dans l’enregistrement original, mais nous prenons de plus en plus de choses pour que de cette façon, ce serait plus minimaliste et clair, reconnaissable, étant une chanson instrumentale et difficile, nous ne voulions plus la compliquer parce que nous ne jouons pas de jazz non plus. La vague devait rendre quelque chose de plus accessible pour nous et cela a également gardé l’essence. La partie au milieu de la chanson est une méga confiture que David Gilmour et Richard Wright sont lancés mais nous lui avons aussi mis de notre récolte et nous sommes satisfaits du résultat ” .

Et le Grammy est arrivé …

Sans aucun doute, l’un des moments les plus importants de sa carrière a été de remporter le Grammy Award du meilleur album instrumental contemporain cette année., une catégorie très proche, bien que derrière un honneur comme celui-ci, il y a beaucoup de choses derrière. Sur cette énorme réalisation, Rodrigo nous a dit que bien qu’ils soient satisfaits de la nomination, ils préféraient l’oublier un moment et être surpris en ce moment, et finalement ils l’ont eu:

«C’était incroyable parce que depuis qu’ils nous ont nominés, cela s’est avéré être une grande surprise, nous avons sorti trois ou quatre albums et nous n’avons eu aucune nomination. Nous n’avons jamais vraiment à l’esprit de faire des choses pour gagner un Grammy, bien que pour un musicien, en particulier les Anglo et en dehors des catégories latines, c’est quelque chose que vous ne pensez pas parce qu’il est un salaud. Depuis qu’ils ont annoncé les nominés, c’était merveilleux de voir la quantité d’amour et d’amour que nous avons reçue de tout le monde, amis, fans, famille, et à partir de là, tout est devenu joli. Ils ont été des mois d’attente, nous sommes partis en tournée, nous avons travaillé en studio et nous avons essayé de ne pas y penser et nous l’avons fait. Mes amis m’ont demandé si j’étais nerveux mais je ne me souvenais pas de la vérité, j’étais heureux et reconnaissant pour la nomination. »

«Nous voulions le gagner, mais ce n’était pas une vague qui m’a emporté non plus. Nous devions être à Los Angeles une semaine avant pour faire la presse nécessaire et les événements connexes, mais le jour du spectacle, nous mourions de nerfs, c’était quelque chose de très fort et en tant que musicien quand ils vous le donnent, vous sentez que vous avez tout accompli, c’est un prix pour le effort de tant d’années de dévouement et nous a fait voir à quel point la musique et le travail honnête sont importants pour pouvoir inspirer les gens. Voir tout le monde heureux vivre ce moment avec nous nous remplit d’excitation, le prix est tout ce qui n’est pas vu, va au-delà, toutes les barrières qui se brisent pour atteindre ce moment. C’est très différent que cela nous arrive en tant que Mexicains de toucher une personne qui est née à New York ou dans une autre ville, qui a ce modèle de rôle qu’ils savent normal, c’est que chaque année, ils ont une chance d’être dans un endroit comme ça ”

Peut-être que la renommée de Rodrigo et Gabriela a grandi à mesure qu’ils sont devenus célèbres dans d’autres parties du monde, jouant dans des festivals vraiment importants tels que Glastonburet. Avec juste ses guitares ils ont réussi à se rendre dans des endroits du monde que très peu d’artistes – en particulier les Mexicains – ont réussi, au coin le moins attendu de la planète, C’est pourquoi, sur la base de leur expérience, nous leur demandons quel est le meilleur pays dans lequel ils ont joué:

«Il est difficile de gagner une seule place car il y a de bons concerts, pas particulièrement parce que les gens sont super, mais vous vous connectez plus ou l’inverse, mais je peux vous dire qu’en France, les gens de la première fois que nous y avons joué comprenaient très bien bien ce que nous faisons et les concerts que nous avons donnés ont la particularité d’avoir beaucoup d’énergie. Comparé à d’autres pays, il y a beaucoup de jeunes là-bas, ce qui donne une ambiance différente aux spectacles. Au Japon, c’est aussi incroyable, les musiciens qui ont la chance de jouer partout dans le monde savent que dans ce pays il y en a deux, qui adore y aller ou qui le déteste, mais dans notre cas, nous l’aimons parce que les gens sont super bien rangés et ils prêtent à interagir avec eux ».

Après tant d’années à jouer et à enregistrer ensemble, il semble que la source d’inspiration pourrait se détériorer, cependant, et grâce à tout ce qui a dû se passer avec les choses qui vivent au jour le jour Ils ont trouvé un moteur créatif qui, transporté dans leur lyre et transformé en riffs, crée un son vraiment unique:

«Nous trouvons l’inspiration dans les expériences personnelles que nous vivons au quotidien, c’est notre façon de nous exprimer. Il y a des moments de l’année où nous ne devons pas composer mais interpréter et vice versa mais nous avons toujours des choses à dire, et nous pensons qu’il vaut mieux le faire, à travers une lyre et toutes les notes qui en sortent ».

Comme nous l’avons dit auparavant, pendant près de deux décennies Rodrigo et Gabriela ont dû vivre beaucoup de choses, de quitter leur pays et d’apprendre à vivre de leurs chansons pour revenir en tant que vrais artistes qui atteignent tous leurs objectifs. S’ils devaient définir leur carrière avec un seul mot, Rodrigo est très conscient que cela devrait être lié à cet énorme apprentissage qu’ils ont acquis au fil des ans:

«Je pense que ce serait quelque chose qui a à voir avec l’enseignement, comme une école. Notre carrière a été notre école de vie car elle nous a fait quitter le Mexique et en même temps nous sommes devenus musiciens à notre manière, car nous n’avions pas de formation classique ou d’exemple dans la famille qui nous emmènerait sur le chemin musical. Quand nous sommes partis, il était très rare que la famille comprenne ce que nous défendions, donc cela a été un enseignement, notre meilleur professeur sur le plan personnel et nous a donné une grande satisfaction comme le Grammy. Je dirais que je pourrais quelque chose comme l’apprentissage ou l’enseignant, l’un de ces deux. »

Rendez-vous à Vive Latino!

N’oubliez pas que Rodrigo et Gabriela prendront la scène de la scène indienne de Vive Latino 2020 le 15 mars de 19 h 40 à 20 h 30.. Si vous voulez vérifier pourquoi ils le cassent partout dans le monde et comprendre comment ils rendent le public fou avec seulement quelques guitares, gardez un œil sur eux. Vous pouvez acheter vos billets en cliquant sur PAR ICI Mettez les piles parce que l’oncle Sopitas sera bientôt beau avec les billets. Wink wink.