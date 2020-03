Une entrevue avec She Wants Revenge

Dans chaque Vive Latino, nous avons la possibilité de passer par des scénarios pour voir un collage de groupes, qu’ils soient de nouveaux projets ou qu’ils jouent depuis des décennies. Dans ce mix, nous sommes dans cette édition avec Elle veut se venger, groupe qui est sorti en jouant à côté de Depeche Mode ou Echo & The Bunnymen, et il nous a donné une chanson emblématique du milieu de la première décennie de ce siècle:

Approchant chaque jour davantage de la vingt et unième édition de Latino en direct, nous avons eu l’occasion de parler avec une vieille connaissance du public mexicain, Justin warfield, chanteur et guitariste de Elle veut se venger. Voici ce qu’il nous a raconté sur son retour au Foro Sol.

– En parlant de Vive Latino et de sa présentation, cela marquera sa septième visite à Mexico, qu’attendez-vous de votre retour au Foro Sol?

Je ne sais pas … chaque fois que nous allons au Mexique, les gens sont très cool et ouverts d’esprit, ils n’ont pas peur de passer un bon moment et de s’exprimer, ils sont très chaleureux et enthousiastes, donc nous aimons jouer au Mexique, pouvoir jouer dans ce grand festival devant un large public, c’est passionnant.

– Et en parlant de votre public, que voulez-vous transmettre en tant que groupe avec des thèmes sombres ou sombres quand ils sont sur scène?

Honnêtement, je ne pense pas que notre esthétique soit sombre, nous avons beaucoup de musique mélodique vraiment dansante, nous ne sommes pas Bauhaus ou Sisters of Mercyet j’aime ce genre de musique. Quand nous avons commencé en tant que groupe, ils étaient une influence, mais aussi La jeunesse sonore, Le suicide et Pâte, donc pour dire la vérité, nous ne nous identifions pas à cela.

Mais je pense qu’en ce qui concerne le festival CruelWorld, qui vient d’annoncer la programmation, je pense que c’est important, car il y aura quatre générations de groupes des années 70 à nos jours, ils seront TR / ST et Drab Majesty, puis il y aura les bandes des deux mille premiers, comme Elle veut se venger, et sera Les forgerons et Personne disparues, jusqu’à la première vague, Bauhaus et Echo & The Bunnymen, à partir de la fin des années 70. C’est quatre générations de musique reliées d’une manière ou d’une autre par le style ou les vibrations ou l’esprit, c’est donc excitant.

– Vous avez récemment joué l’intégralité de This Is Forever, que retenez-vous de cette époque?

Le premier album était comme quand on rencontre quelqu’un et qu’on lui demande s’il veut sortir avec lui, le cortège. Le deuxième album est le lendemain, donc les histoires sont différentes. Les histoires sont différentes, les images sont différentes, dans le premier il y a un couteau et dans le second il y a des roses. Nous savions que nous voulions avoir un son différent, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’albums qui sonnent comme notre premier album, qui est intemporel, vous ne pouvez pas savoir s’il a été fait ou fait il y a quarante ans.

Dans la seconde, nous voulions plus de rythmes hip hop, de percussions progressives, nous sommes passés à quelque chose de moins intime, vers quelque chose de plus grand et de plus épique. Une partie de cela était de jouer pour un public plus large et de ressentir les chansons en quelque sorte en direct.

C’est un album étrange, car revenir sur lui lorsque nous jouons est un étrange mélange de choses incroyablement sombres et plus sombres que tout ce que nous avons fait auparavant. Les choses à propos de quitter le monde ou de prétendre le monde sont terminées, et des chansons drôles et dansantes, étranges, un disque influencé par Prince. De plus, il y a de belles choses mélodiques et tristes, comme “Rachel” et “This Is The End”, un album très étrange d’une manière formidable.

Les gens préfèrent toujours le premier, alors ils nous ont rencontrés et sont tombés amoureux du groupe. Pour moi, quand je l’écoute, à certains égards, je pense que c’est un album plus complet, mais les fans les plus intenses en discuteraient probablement et diraient qu’ils aiment le premier parce qu’ils nous ont découverts.

– Comment as-tu travaillé à l’époque sur les paroles des chansons?

La plupart du temps, les paroles viennent après que nous ayons la musique, et je vais au studio pour écrire les paroles tout en écoutant la musique, je me laisse donner une idée, pour me dire quelles devraient être les paroles. J’écoute et j’essaie de trouver, quand j’écoute un instrumental, une ligne me vient généralement de nulle part, et je sais donc comment le reste de la chanson se déroulera.

– Vous souvenez-vous d’une présentation lors d’un festival qui vous a inspiré?

Constamment, chaque fois que je vois quelque chose d’énorme qui m’inspire, je trouve l’inspiration tout le temps, dans les numéros live, les films, les livres et la vie. En ce moment, je pense que je dirais que lorsque nous avons commencé en tant que groupe, nous avons vu The Cure en direct et nous savions que nous faisions la bonne chose. Quand on a fait le premier album, ça nous a beaucoup inspiré Rousse blonde, donc oui, ça arrive tout le temps. Je vais dans des festivals et je vois des groupes complètement différents de nous, récemment j’ai vu Steve Lacy jouer et m’a inspiré mais la musique est radicalement différente.

– Que pouvez-vous nous dire de votre présentation pour Vive Latino? Préparez-vous quelque chose de spécial?

Nous jouerons des chansons que nous n’avons jamais jouées à Mexico. Nous n’avons pas de nouvelle musique ou un nouvel album, nous devons donc être le meilleur groupe et apporter quelque chose en plus parce que nous n’avons jamais joué dans un festival à Mexico. Nous apporterons quelque chose de bizarre, un côté b ou un thème profond, afin que ce ne soit pas le même groupe qu’ils ont vu la dernière fois.

– Ils jouent généralement des couvertures, comment choisissent-ils lesquels?

Nous jouons généralement des reprises avec lesquelles nous nous sentons connectés, personnellement et cela fait du bien au groupe.

Elle veut se venger sera présenté à Mexico le Dimanche 15 marsou, jour de clôture de la vingt et unième édition du Latino en direct.

Les billets sont ici!