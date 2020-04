Une entrevue avec Sub Urban

Que doit faire un jeune artiste aujourd’hui pour être la nouvelle sensation mondiale? La vérité pas beaucoup si vous y réfléchissez. Billie Eilish nous a appris que vous pouvez gagner six Grammys en faisant un disque dans votre petit home studio. Avant elle, Daft Punk l’a fait. Thomas Bangalter a écrit tous les devoirs dans sa chambre et la production de l’album était proche de zéro pesos. Aujourd’hui, un artiste émergent nommé Sub Urban suit ses traces.

Dire que la proposition d’un artiste est complètement différente – quelque chose que vous n’avez jamais entendu auparavant – peut ressembler à un cliché classique. Mais dans ce cas, c’est vrai. Les seules influences de Sub Urban sont celles qui surgissent dans son imagination. Certains comparent son étrange pop sombre à celle de Billie Eilish, et la référence est en quelque sorte compréhensible. Mais avec une petite inspection du son et des paroles de Sub Urban, vous pouvez voir que son projet n’a rien à voir avec tout ce que vous avez entendu auparavant.

De manière inattendue, son succès en tant qu’arista a émergé de la manière la plus digne de la génération Z. Bien que “Cradles”, sa chanson merveilleuse, ait eu un certain succès lorsqu’elle l’a publiée, c’est la plateforme TikTok qui l’a amenée à devenir son label de présentation. “Cradles” est devenu l’une des chansons les plus écoutées de l’histoire de la plateforme en quelques semaines, et en 6 mois, il a accumulé plus de 120 millions de vues sur YouTube et plus de 154 millions sur Spotify.

Nous avons eu l’occasion de parler au jeune de 20 ans pour parler un peu de son nouvel EP. Thrill Seaker, Ce qui vient briser tout paradigme musical avant lui, sur son avis sur les nouveaux réseaux sociaux et leur utilisation comme plateformes musicales et sur l’histoire du grand succès “Cradles”.

“Cet album … Eh bien, en fait c’est un EP, c’est très important pour moi parce que je le considère comme mon premier projet qui s’ajoute à ce que serait un album. J’enregistrais ces chansons depuis longtemps. D’avant “Berceaux”. J’en ai écrit beaucoup quand j’avais entre 16 et 18 ans et en général je parle de ma jeunesse. Je parle des problèmes de sortie de l’école et aussi des petits romans. C’est une collection de souvenirs ».

«C’est un exemple de la façon dont j’ai dû grandir. J’ai beaucoup plus de chansons provenant de cette ambiance générale, que je garde pour de futurs projets, mais Thrill Seaker est définitivement une bonne introduction à ma diversité, à mon son et à moi en tant que personne. »

En tant que nouvel artiste et ayant un son assez unique dans la scène pop traditionnelle, il a été comparé à plusieurs reprises à Billie Eilish. Les deux sons recherchent en quelque sorte les endroits sombres de la pop, et les deux sont de jeunes artistes qui appartiennent à la nouvelle génération de musiciens. Nous avons demandé à Sub Urban ce qu’il pense de cette comparaison.

“Je pense vraiment que les comparaisons peuvent nuire à de nombreux artistes. Les comparer n’a pas beaucoup de sens. Mais dans ce cas, je peux comprendre pourquoi elle est vraiment la première à explorer le côté plus sombre de la pop que populaire. Et je comprends parfaitement la comparaison car il n’y a pas beaucoup d’artistes qui font ça. Voilà la chose. Donc, si quelqu’un arrive avec une proposition similaire, quelque peu obscure mais aussi considérée comme pop, c’est comparable. »

“Mais aussi ce que je veux que les gens comprennent, c’est qu’à la fin vous devez arriver à un point de compréhension où vous voyez que ce sont des projets complètement différents, vous savez? C’est comme «je respecte votre art. Je pense vraiment que vous êtes très talentueux, mais je pense que notre musique est très différente en termes de genre et de son. » Son frère (FINNEAS) produit pour lui toute sa musique. Je le respecte beaucoup. Mais je n’ai jamais rien pris de leur musique et je serais vraiment surpris s’ils m’inspirent ».

Bref, je le respecte. L’opinion est que cela me fait me sentir très flatté car ils me comparent à un grand artiste. Je le vois dans de nombreux commentaires sur mes vidéos YouTube, mais je pense que les gens devraient s’ouvrir un peu plus en écoutant de la nouvelle musique et en pensant: “Peut-être que je suis simplement enclin à critiquer.” »

La musique change avec le temps et son industrie aussi. D’abord le Walkman puis Spotify. La question est, qu’est-ce qui vient ensuite? Le succès de «Cradles» sur TikTok pour beaucoup n’est que le début de la fusion entre réseaux sociaux et plateformes musicales. En tant qu’artiste émergent, nous avons demandé à Sub Urban s’il voyait TikTok comme une nouvelle plate-forme musicale disponible pour y lancer de la nouvelle musique.

Oui Bien sûr. TikTok est un moyen incroyable d’atteindre les jeunes avec de la nouvelle musique. Parce que je le considère comme une plateforme très démocratique. Il ne s’agit pas seulement de ce qui a tendance. Écoutez la musique à partir de là. Il a beaucoup de classe. La musique qui devient populaire sur TikTok est généralement une très bonne musique. »

«J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de gens qui ne tardent pas à s’attribuer le mérite de devenir gros sur TikTok. Mais en réalité, ce sont les gens qui choisissent la musique qu’ils aiment. Qu’elles soient faites pour eux ou non. Ils choisissent une chanson avec un rythme et une basse agressifs ou une chanson avec une ambiance plus froide. “

“Je pense qu’il existe une formule pour cela. Pour faire une chanson qui est très cool TikTok. Mais j’ai écrit “Cradles” quand j’avais 17 ans. C’était avant que TikTok ne soit une grosse chose. Je n’ai jamais imaginé qu’il avait la partition, les basses basses ou la production déformée pour être parfait dans ce monde. Je trouve assez ironique d’avoir fait quelque chose à l’époque que beaucoup de gens veulent faire aujourd’hui. Pour les plateformes qui se développent aujourd’hui ».

«Je suis très honoré que sur une plateforme qui fonctionne très démocratiquement, ma chanson soit l’une des plus grandes qui ait émergé là-bas. Parce que ce sont les gens qui choisissent et écoutent la musique là-bas. Quand j’ai fait “Cradles” jamais de ma vie, je ne pouvais imaginer quelque chose comme ça “.

Comment savoir qu’une simple progression de notes peut être le prochain succès mondial? C’est ce qui est arrivé à Jimi Page lorsqu’il a composé l’introduction de “Stairway To Heaven”. Cela est également arrivé à Sub Urban quand il jouait sur son piano en imitant l’une de ses anciennes chansons. Qu’est-ce qui vous a amené à penser que ces notes deviendraient si grosses? Nous lui avons demandé de plonger dans l’histoire de “Cradles” pour le découvrir.

“C’est drôle parce que j’ai écrit la chanson sur mon piano qui est chez mes parents. C’est un petit piano numérique. Je jouais vraiment, essayant de créer quelque chose de nouveau. En fait j’essayais d’imiter ma chanson “Broken”. C’était ma première chanson, c’était une collaboration que j’ai mise sous un autre nom de scène mais il ne l’a pas montée. Ce n’était tout simplement pas populaire à l’époque. Le fait est que “Broken” commence par une mélodie de piano avec un petit archet. C’était une mélodie assez déformée. Cela a fonctionné la première fois parce qu’à l’époque je ne savais pas ce qu’était une super chanson. »

«Pour moi, un million ou deux millions, c’est quelque chose d’incroyable, et 15 mille reproductions sur Soundcloud. J’ai donc pensé qu’il y avait là une formule. Mais je ne savais pas que cela créerait du succès. J’ai pris les notes que j’ai écrites au piano, j’ai mis en production, un arpège basique, j’ai déformé un peu la mélodie, j’ai appliqué un petit slip et j’ai immédiatement pensé: «cela pourrait être un succès. Et ce style peut fonctionner comme un ensemble qui peut garder cette obscurité. “

«J’ai utilisé le monde de l’électronique dans plusieurs de mes productions. Et la plupart des chansons qui me font vibrer dans ce genre ont une goutte. J’ai donc voulu faire une section instrumentale qui avait une combinaison unique de gouttes et j’ai frappé le clou sur la tête. La vérité est que lorsque nous l’avons lancé, ce n’était pas un succès immédiat. C’était mieux que “Broken”, oui, ce qui m’a beaucoup surpris. Mais ce n’est que lorsqu’il a rompu avec TikTok qu’il a commencé à faire mieux. De là, nous avons fait la vidéo et tout a explosé. Les gens pouvaient mettre un visage sur la musique et c’est là que Sub Urban est sorti. “

Avec son style de musique et ses paroles, il brise les stéréotypes sur le rôle des jeunes dans l’industrie musicale. Tout au long de l’histoire, les jeunes artistes ont été contraints de regarder / s’habiller dans un certain style, de parler d’amour, de danser, de faire de la musique commerciale qui, espérons-le, se vendra à des millions d’exemplaires. Mais Sub Urban n’est rien de ce qui précède.

«Je n’ai jamais eu l’intention d’être un modèle ou de briser tout stéréotype pour les jeunes artistes. L’âge est toujours un facteur de progression, mais tout ce qui m’intéressait vraiment, c’est de faire de la musique qui n’existe pas vraiment dans le monde traditionnel, une musique que j’écouterais vraiment si ce n’était pas moi qui le faisais. Et ironiquement, je ne savais pas que j’arriverais un jour sur le marché traditionnel, je faisais juste des chansons pour moi. »