Une épidémie de coronavirus force l’annulation du concert de testament, d’exode et d’ange de la mort en Italie

Le concert du 25 février à Milan, Italie avec TESTAMENT, EXODE et ANGE DE LA MORT a été annulée en raison d’une épidémie à propagation rapide du nouveau coronavirus.

Les trois groupes, actuellement en tournée en Europe dans le cadre de “La baie contre-attaque 2020” tournée, se produira à Zurich, en Suisse, le lundi 24 février et à Barcelone, en Espagne, le jeudi 27 février.

Plusieurs villes et villages du nord de l’Italie étaient en lock-out lundi alors que les autorités se battaient pour contenir le virus.

Plus de 200 cas de virus ont été confirmés en Italie, où le nombre de morts est passé à cinq. Il a été interdit aux gens de quitter les zones infectées et la police a été condamnée à infliger une amende à toute personne surprise entrant ou sortant de certaines villes.

La plupart des cas se trouvent dans la région nord de la Lombardie, dont la capitale est Milan.

Les autorités n’ont pas encore retrouvé le premier porteur du virus dans le pays. “Nous ne pouvons toujours pas identifier le patient zéro, il est donc difficile de prévoir de nouveaux cas possibles”, Angelo Borrelli, chef de l’agence de protection civile du pays, a déclaré lors d’une conférence de presse.

Il y a maintenant 79 339 cas de virus, nommé COVID-19, dans 30 pays et 2 619 décès, selon les derniers chiffres du Organisation mondiale de la santé.



Nous sommes désolés d’annoncer que le spectacle de Milan, en Italie, a été ANNULÉ en raison d’une épidémie de coronavirus. Mais le spectacle doit continuer! Ce soir, nous sommes à Zurich, en Suisse! Rendez-vous dans la fosse!

