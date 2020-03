Une explosion du passé! Regardez les débuts de la télévision des Foo Fighters en 1995

Depuis plus de deux décennies, Foo Fighters a forgé une carrière qui en a fait les favoris de nombreux et détesté par les autres, parce qu’il y a des perdus qui assurent que Dave Grohl il s’est accroché à la renommée qui lui a permis d’être le batteur de Nirvana. Cependant, il est vrai qu’il y avait une chanson qui les a catapultés à la gloire.

On parle de “Ceci est un appel”, l’une des premières chansons que Dave a composées et qui, après avoir reçu de bonnes critiques de ses connaissances, a commencé à la diffuser parmi plus de gens. Plus tard, ce morceau a connu un tel succès qu’il a même été diffusé à la radio de Los Angeles. Quelques mois après la sortie du single et d’une formation consolidée, Foo Fighters est apparu et a lancé un album éponyme, qui sera ensuite présenté à la télévision pour la première fois The Late Show avec David Letterman.

Là, ils ont joué “This is a Call” et, pour tous ceux qui sont nés dans les années 80 et ont un bon souvenir des débuts de Foo, il est possible que quand ils voient la vidéo suivante, ils se sentent … pour le moins, un peu vieux. Ou peut-être qu’ils ne se souviennent même pas de la chanson – parce que oui, cela nous est arrivé.

Dave avait l’air très différent de ce qu’il est maintenant

C’était juste un jour de 1995, quand Dave Grohl et la société a commencé à consolider un succès qui les ferait plus tard produire huit autres disques – en plus de son premier album. Aujourd’hui, ils sont l’un des groupes les plus importants au point de figurer dans les palmarès de popularité ou d’être les têtes d’affiche des festivals de musique, tel est le cas des Couronne de la capitale à partir de 2017.

Mais la chose intéressante à ce sujet est qu’avec toute cette contingence du coronavirus, Dave Grohl vient de confirmer que le prochain album de Foo Fighters est prêt et qu’il sonnera solide. Et dans une interview pour Kerrang!il a dit “Je suis vraiment excité que les gens l’entendent et j’ai hâte de monter sur scène pour y jouer. Il y a des chœurs sur cet album que 50 000 personnes chanteront à l’unisson, et qui uniront le cœur de tout le monde à cette époque. C’est de ça qu’il s’agit“

Voici la déclaration: