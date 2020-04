Une fille comme moi: comment Rihanna a mis son son en mouvement

En regardant RihannaLa trajectoire de carrière de la plupart des gens mentionne son premier single de 2005, «Pon De Replay», ou son hit international de 2007 «Umbrella», comme point de départ. Mais c’est son deuxième album, A Girl Like Me, qui a mis l’avenir de Robyn Rihanna Fenty en mouvement.

le salle de danse «Chon» «Pon De Replay» a montré la capacité de l’icône de Bajan à combiner ses racines musicales natives avec un attrait commercial; mais au début de sa carrière, cela l’a souvent laissée injustement aux prises avec la critique. Pourtant, alors que «Umbrella» l’a trouvée atteindre de nouveaux sommets en tant que superstar devenue méchante, ses deux précédents albums ont souvent été négligés.

Écoutez A Girl Like Me sur Apple Music et Spotify.

A Girl Like Me a commencé avec un tube radiophonique échantillonné Cellule douceLa pochette synth-pop de 1981 de Gloria Jones«Soul nordique»Un amour entaché». ‘SOS’ – et son crochet “la la la” respectif – a atteint le n ° 1 du palmarès Billboard Hot 100 et Dance Songs. Cela fait suite au succès inattendu de ‘Pon De Replay’, poursuivant l’expérimentation du genre de Rihanna.

Plus que votre moyenne de 18 ans

Sorti le 10 avril 2006, A Girl Like Me a prouvé que la star de Def Jam et Jay Z protégé était plus que votre moyenne de 18 ans. Au moment de sa sortie, elle avait déjà adopté le surnom à un seul nom (un véritable signe de divadom), et elle aurait entaillé deux autres singles du Top 10 au dos de “SOS”.

Le premier de ceux-ci était “Unfaithful”, une ballade de piano sombre inspirée par Evanescence, qui commence par une ouverture de “l’histoire de ma vie” qui se manifeste dans un conte d’amour non partagé écrit par Ne-Yo et produit par Stargate. Le deuxième, «Break It Off», était un hit dancehall qui rappelait les riddims de son premier album, Music Of The Sun, et mettait en vedette Sean Paul. Le troisième single de A Girl Like Me, «We Ride», apporte l’esprit de la soul hip-hop centrée sur les années 90 au milieu des années 2000. Bien que la chanson n’ait pas remporté le même succès commercial que ses prédécesseurs immédiats, sa fan base irréductible la considère toujours comme un favori culte sous-estimé.

En dehors de ces singles, les auditeurs peuvent découvrir les indications les plus vraies du personnage musical émergent de Rihanna. Bien que son album de suivi amorcerait la Bonne fille est devenue mauvaise phase, des chansons comme «Selfish Girl» exposerait sa nature «par tous les moyens nécessaires». Cachée sous un arrangement reggae-pop pétillant, ‘Selfish Girl’ implique que Rihanna est prête à s’aventurer du côté obscur si cela signifie lui plaire. C’est la prémisse sous-jacente de A Girl Like Me. Si l’album ne va pas aussi loin que les fouets et les chaînes de “S&M”, c’est certainement un indicateur de ce qui allait arriver.

Poser le modèle de la domination culturelle

Alors que son prochain album, Good Girl Gone Bad, était simple dans son titre, A Girl Like Me fait la distinction entre la sexualité ouverte et la pop radio, comme en témoigne la balade rocksteady “Kisses Don’t Lie”. L’album établit un équilibre parfait entre les succès star-making qui propulseraient Rihanna à la célébrité et sa propre identité musicale inspirée par ses racines natives et son talent personnel. Pour chaque ballade pop et R&B du disque, il y a autant de pistes dancehall et soca.

Rihanna n’a pas été la première artiste à intégrer l’argot patois dans la musique pop. Tout le monde de Bob Marley aux rangs de Shabba et Sean Paul le faisait depuis des années. Mais Rihanna a certainement été l’une des premières femmes artistes solo à le faire à grande échelle, s’adressant à une génération entière dans le processus. De “ Dem Haters ” (avec ses compatriotes originaires de la Barbade Dwayne Husbands) à “ Crazy Little Thing Called Love ” (qui s’inspire de Marley, Barrington Levy et Dawn Penn), Rihanna porte fièrement ses influences sur sa manche et met en lumière les Caraïbes la musique.

A Girl Like Me a non seulement présenté au monde une force pop émergente avec laquelle il faut compter, mais un artiste sérieux au sujet de son métier, jetant les bases de sa domination culturelle complète dans un avenir proche.

Une fille comme moi peut être achetée ici.

Écoutez le meilleur de Rhianna sur Apple Music et Spotify.