Une fillette de 9 ans jette une puissante couverture de Queens of the Stone Age

Il y a quelques mois, nous vous avons parlé Nandi Bushell, une fille de neuf ans qui a surpris le monde en jouant une incroyable reprise de “In Bloom” de Nirvana à la batterie. Eh bien, il semble qu’il n’ait pas abandonné le rêve d’être derrière les tambours et de continuer à faire du rock, car maintenant il nous a laissé l’œil carré s’aventurer dans sa propre version de “No One Knows”, l’une des chansons les plus épiques du Reines de l’âge de pierre.

Ainsi que dans la version originale enregistrée pour les chansons pour les sourds de 2002, Little Nandi a frappé le fauteuil dur et savoureux, parce que ce n’était même pas un rouleau de la chanson entière. En outre C’est surprenant la capacité qu’il a à son jeune âge de jouer et de donner ces petits détails qui ont rendu cette chanson unique. Comme si cela ne suffisait pas, elle a également pris quelques expressions qui la rendent encore plus badass.

Vous pouvez voir ci-dessous la grande couverture de Queens of the Stone Age qui a aventuré Nandi:

Curieusement, “In Bloom” et “No One Knows”, lLes deux couvertures que cette fille a montrées sur les réseaux sociaux ont Dave Grohl à la batterieApparemment, cette fille est fan de la chanteuse et leader des Foo Fighters, et Ne doutez pas qu’à l’avenir, elle jouera avec le légendaire batteur sur scène.

Le groupe lui-même dirigé par Josh Homme a partagé la vidéo de la petite Nandi sur son compte Instagram, les reines de l’âge de pierre ont déclaré que sa version était incroyable. Nous ne savons pas s’il continuera de frapper fort le fauteuil, mais le petit a un avenir prometteur en frappant fort la batterie.