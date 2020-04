Une flaque de Mudd Frontman riposte à ses détracteurs après que la couverture de Nirvana soit devenue virale: «Les personnes toxiques sont une perte de temps»

PUDDLE OF MUDD chanteur Wes Scantlin a riposté à la critique après la version de couverture de son groupe d’un NIRVANA classique est devenu viral.

Pendant le weekend, Scantlin a publié un message sur les réseaux sociaux en réponse apparente à des conversations négatives sur Internet PUDDLE OF MUDDinterprétation de “À propos d’une fille”, le morceau de 1998 interprété à l’origine par NIRVANA.

Bien que PUDDLE OF MUDDperformances acoustiques du SiriusXM studios est en ligne depuis janvier, il n’a explosé que récemment Youtube, avec des détracteurs explosant Scantlinprend la touche off-key sur la chanson emblématique.

“J’aime la partie où il n’y a pas de chant”, a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a dit plus brutalement, ” Kurt Cobain… s’il était sodomisé avec un cactus. “

Dimanche (19 avril), Nous s a publié un message sur les réseaux sociaux, qualifiant les critiques de “toxiques”.

“Au-dessus des autres qui essaient de vous abattre … je suis à mon MEILLEUR MAINTENANT … et c’est tout ce qui compte”, écrit-il. “Je prie pour vous tous parce que nous nous en soucions. La jalousie est toxique, et les gens toxiques sont une perte de temps. Nous repartons avec rien d’autre qu’un SOURIRE”

Au moment de cette écriture, PUDDLE OF MUDDversion de “À propos d’une fille” a dépassé le million de vues sur Youtube avec plus de 18 000 aversions et seulement environ 2 700 j’aime.

Après une longue période au cours de laquelle Scantlin avait des problèmes presque continus avec la loi, l’alcool, les finances et d’autres problèmes, il est finalement devenu sobre.

PUDDLE OF MUDD a sorti son premier album en une décennie, “Bienvenue en Galvanie”, l’année dernière.