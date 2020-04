Une fuite révèle qu’Apple pourrait apporter des fonctionnalités GarageBand à Logic Pro X

Une capture d’écran divulguée peut avoir involontairement révélé une nouvelle mise à jour du logiciel Logic Pro X d’Apple.

La capture d’écran est apparue sur Reddit après qu’un utilisateur aux yeux d’aigle ait repéré une mise à jour de la page Web des produits éducatifs d’Apple. La capture d’écran semble montrer une version de Logic Pro X qui inclut des fonctionnalités dans GarageBand.

Apple a depuis remplacé l’image sur ses serveurs – mais Internet Archive confirme la fuite.

GarageBand et Logic Pro X sont des postes de travail audio numériques adaptés à différentes données démographiques. GarageBand est gratuit et inclus sur macOS et iOS avec une interface facile à utiliser. Logic Pro est davantage destiné aux professionnels de la musique, coûte 199 $ et ne fonctionne que sur macOS.

GarageBand et Logic Pro communiquent déjà bien. Vous pouvez démarrer un projet dans GarageBand sur votre téléphone et l’importer dans Logic Pro X ultérieurement. Cependant, l’expérience n’est pas transparente, ce à quoi Apple pourrait s’attaquer dans cette mise à jour.

L’exportation d’un fichier Logic Pro vers GarageBand transforme l’ensemble du projet en un fichier audio stéréo. GarageBand iOS propose des outils pour faire de la musique via des tapotements d’écran – qui sont absents dans Logic Pro ou GarageBand desktop.

La capture d’écran divulguée montre les boucles Live GarageBand et les effets XY dans Logic Pro X.

Live Loops couche des boucles audio ou MIDI dans une grille de cellules pour faciliter la création de musique basée sur des motifs. Logic Pro recevra peut-être bientôt une mise à jour qui inclut ces fonctionnalités GarageBand uniquement pour iOS. Cela apporterait plus de parité de fonctionnalités entre GarageBand et Logic Pro pour les utilisateurs mobiles.

L’amélioration du flux de travail entre les deux outils est une mise à niveau massive. Cela signifie qu’Apple comprend à quel point l’accès mobile est important pour ses créateurs de musique. Les principaux concurrents d’Apple dans les DAW ne disposent pas non plus d’applications mobiles pour la création musicale.

Apple n’a pas commenté la capture d’écran divulguée. Il est probablement sûr de dire que d’autres fonctionnalités GarageBand exclusives à iOS pourraient bientôt faire leur chemin vers Logic Pro. Cela peut également signifier qu’une version mobile de Logic Pro arrivera bientôt sur iPadOS.

A propos de l’auteur