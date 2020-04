Une histoire de famille: 20 groupes de frères et sœurs qui basculent

Un groupe ou un duo musical peut se sentir comme une famille, mais les liens fraternels sont pour la vie. Après tout, qui d’autre pour soutenir votre barbotage musical alors la personne qui vous entend pratiquer dans la pièce voisine? Mais quand il s’agit de se produire ensemble et de tous les enchevêtrements financiers et caresses d’ego que cela implique, il n’est pas surprenant que les liens familiaux puissent être un peu tendus. Qu’ils se soutiennent les uns les autres ou qu’ils aient des échecs épiques, voici quelques-uns de nos groupes de frères et sœurs préférés qui ont forgé l’histoire de la musique ensemble.

Andrew Farriss, Jon Farriss et Tim Farriss: INXS

Avant de devenir les principales exportations musicales de l’Australie, INXS a commencé comme les Farriss Brothers, avec l’aîné Tim à la guitare principale, le frère moyen Andrew aux claviers et le plus jeune Jon à la batterie, aux côtés de ses camarades de classe Garry Gary Beers à la basse et Kirk Pengilly à la guitare rythmique, au saxophone et au chant de secours. Tim et Kirk avaient déjà joué ensemble en tant que groupe Guinness, tandis qu’Andrew et Michael faisaient partie de leur propre groupe, Dr Dolphin. Le tout s’est réuni en 1977 dans la banlieue côtière de Sydney et a fait ses armes en jouant le circuit des pubs bruyants de Perth avant de retourner à Sydney. Les deux frères de sang et de parenté partagée, le groupe est resté ensemble malgré leur succès fulgurant et après le décès tragique de Michael pendant plus de 35 ans.

Brian, Dennis et Carl Wilson: les Beach Boys

Ce qui a commencé comme un groupe familial composé des trois frères Wilson – Brian, Dennis et Carl – et du cousin Mike et de son ami Al Jardine est devenu l’un des groupes les plus fascinants de la musique populaire. Depuis leur formation à Hawthorne, en Californie, en 1961, le Les garçons de la plage a représenté le mythique «rêve américain», tout le soleil, les filles et les voitures avant de devenir l’un des groupes et groupes frères et sœurs les plus influents de l’histoire de la pop et du rock.

Jackie, Tito, Jermaine, Marlon et Michael Jackson: Jackson 5

Jackson 5 étaient peut-être les groupes de frères et sœurs les plus célèbres de tous les temps avant que Michael ne devienne l’une des plus grandes stars de la pop au monde. Pendant les années 70, ils étaient une machine à succès pour Motown et leur son funky et soul-pop a marqué un départ par rapport aux groupes de garçons et aux groupes de filles typiques de la décennie précédente. Déraillé par des carrières solo et une surexposition, les Jackson 5 étaient toujours plus sophistiqués musicalement que la pop bubble-gum dans laquelle ils étaient regroupés.

Barry, Robin et Maurice Gibb: Bee Gees

Les frères Gibb restent l’acteur le plus performant de naissance ou de race australienne de l’histoire de Billboard Hot 100, grâce à leurs tubes chargés d’harmonie et leur voix exquise. Brian Wilson les a appelés «la première famille d’harmonie de Grande-Bretagne» et ils ont été à la hauteur de ce nom. Bee Gees a passé les cinq décennies suivantes à se réinventer sans cesse, du groupe psychopopulaire des années 60 aux titans disco des années 70 et aux crooners contemporains dans les années 80, 90 et au-delà.

Mark et David Knopfler: Dire Straits

Après avoir fondé Dire Straits en 1977, Mark Knopfler et son frère cadet David sont devenus des légendes du rock britannique, à la pointe de la scène pub-rock avec leur tube de nuit devenu démo “ Sultans of Swing ”, mais ils n’ont jamais été tout à fait “ Brothers in Arms ”, avec Mark fournissant le plomb sur la guitare, le chant et l’écriture de chansons et son frère David à la guitare rythmique et aux chœurs, un frère devait être éclipsé par l’autre, mais leur rivalité était plus une combustion lente qu’une explosion ardente.

Duane et Gregg Allman: Allman Brothers

Duane Allman était un guitariste rock’n’roll révolutionnaire tandis que son jeune frère Gregg Allman était l’un des chanteurs les plus charismatiques de l’histoire du rock. Ensemble, ils ont formé le groupe pionnier de Southern Rock, le Allman Brothers Band en 1969. Alors que feu Duane était un musicien prodige de session, c’est en fait son frère cadet qui lui a enseigné ses premières leçons de guitare et les deux ne se sont séparés qu’une fois en raison de problèmes contractuels contraignants. Presque une exception à la règle, les frères et sœurs Allman avaient l’une des relations familiales et créatives les plus harmonieuses de l’histoire du rock.

Ray et Dave Davies: The Kinks

Né dans une famille de six filles, les deux frères Davies, Ray et son jeune frère Dave se sont rapprochés et ont grandi en jouant de la guitare. En 1964, ils ont formé The Kinks et a aidé à diriger l’invasion britannique. Mais tout n’était pas dory hunky au cours de leur trentaine d’années ensemble. Comme vous pouvez le voir sur cette liste, la rivalité entre frères et sœurs ne peut être qu’un des moteurs de la création musicale.

Angus et Malcolm Young: AC / DC

Angus Young n’avait que 18 ans quand lui et son frère de 20 ans, Malcolm ont formé le groupe de hard rock australien AC / DC en 1973, avec Angus à la guitare solo et Malcolm à la guitare rythmique. Mais les deux n’étaient pas les seuls musiciens de la famille. Leur frère aîné George a joué dans l’un des groupes à succès des années 60 en Australie, The Easybeats et le frère aîné Alex, jouant de la basse au Grapefruit, basé au Royaume-Uni. Malgré de nombreux changements de line-up au fil des ans, les deux frères étaient les principaux pivots du groupe.

John et Tom Fogerty: CCR

Avant de conquérir l’Amérique puis le monde, Tom et John Fogerty de Creedence Clearwater Revival a d’abord joué dans un groupe appelé les Blue Velvets alors que John était encore au lycée. Alors que son frère aîné Tom était le leader et le chanteur d’origine du groupe, mais au moment où ils s’appelaient CCR, son petit frère John était le seul chanteur et auteur-compositeur. Le groupe a brillé jusqu’à la chute des frères en 1972, mais personne ne peut nier l’alchimie rock’n’roll forgée par les deux frères et sœurs.

Mark et Bob Mothersbaugh, Gerald et Bob Casale: Devo

Il est remarquable qu’un duo de frères et sœurs puisse le faire fonctionner en musique, sans parler de deux, mais c’est exactement le cas avec la bande de frères de Devo. Au tout début du groupe, Mark Mothersbaugh et Gerald Casale ont recruté leurs frères Bob et Jim Mothersbaugh et Bob Casale pour poursuivre leurs expérimentations art-pop avec succès.

Eddie et Alex Van Halen: Van Halen

Avec David Lee Roth et Michael Anthony, les frères Eddie et Alex Van Halen ont formé le groupe emblématique de hard rock, Van Halen. Ensemble, ils ont créé la formidable combinaison du réseau surhumain d’Eddie et d’Alex qui ont rythmé les plus grands hymnes rock des 30 dernières années. Leur lien fraternel a survécu à de multiples itérations du groupe et la combustion du hard rock a ensuite éclaté dans les années 80.

Neil et Tim Finn: Split Enz, Crowded House

Contrairement à la plupart des groupes de frères et sœurs, les rockeurs kiwis Neil et Tim Finn n’ont pas commencé leur carrière musicale ensemble. Neil n’était qu’un adolescent lorsque son Tim a fait ses débuts à la télévision avec son groupe Split Enz. Il rejoindra finalement son frère en tant que co-leader avant la séparation du groupe en 1984 et Tim partit en solo. Deux ans plus tard, dans un rôle de frère inversé, Neil était la vedette du rock avec son nouveau groupe Maison bondée, parcourant les classements avec “Ne rêvez pas que ce soit fini”. Lorsque les deux se sont reconnectés sur de nouveaux contenus des années plus tard, Tim a plaisanté en disant que parce que ses chansons finiraient sur un album de Crowded House, il devrait rejoindre le groupe, et Neil l’a repris, ce qui a donné le record Woodface.

Richard et Karen Carpenter: Charpentiers

Entre les talents de studio de Richard Carpenter et la voix séduisante de sa sœur Karen, Charpentiers étaient l’un des groupes musicaux et groupes frères et sœurs américains les plus vendus de tous les temps. Alors que leur famille nourrissait à l’origine les talents de Richard, ce serait Karen qui décrocherait un contrat d’enregistrement à l’âge de 16 ans. Richard continuerait d’être la force musicale principale, mais c’est la voix de Karen qui a vraiment distingué le duo.

Ann et Nancy Wilson: Coeur

Similaire à Devo, Cœur se vantait également d’une paire de frères et sœurs. Alors que Heart à un moment donné avait les sœurs Ann et Nancy Wilson et leurs compagnons de bande et paramours Mike et Roger Fisher, le groupe a depuis changé de composition au cours des quatre dernières décennies, Ann et Nancy restant le noyau créatif du groupe. En tant que premières dames du rock classique, les sœurs ont navigué dans les eaux inconstantes de chaque décennie et changent de groupe, se tenant fermement l’une pour l’autre et continuant à vendre plus de 30 millions d’albums dans le monde.

Ron et Russell Mael: Sparks

Les frères Ron et Russell Mael ont prouvé que le talent est plus qu’un simple atout, il court dans la famille. Depuis son entrée en scène avec leur marque de pop maximaliste au début des années 70, le groupe basé à Los Angeles Des étincelles a rapidement trouvé la renommée à l’étranger et continue d’être l’un des groupes les plus polyvalents de la pop, couvrant toute la gamme du glam rock à la synth-pop et tout le reste, au cours de quatre décennies et de 23 albums. Ils sont restés en grande partie un acte culte, mais leur influence est incommensurable. Alors que la composition du groupe a changé au fil des ans, les deux frères industrieux sont un élément constant, se rencontrant quotidiennement pour défier le statu quo pop.

Noel et Liam Gallagher: Oasis

Les frères Gallagher ont construit leur carrière en faisant de leur rivalité une sorte de sport de spectateurs. Même au plus fort d’Oasis, les deux échangeaient des barbes à la télévision en direct, pendant les représentations et parfois les conflits devenaient physiques. Alors que certains groupes se disputent les redevances et les crédits d’écriture de chansons, les Gallaghers se sont demandé si «le rock’n’roll concerne la musique ou une vie sauvage, authentique et spontanée». Les deux ont finalement abandonné en 2009 après avoir vendu plus de 70 millions de disques dans le monde pour lancer leurs propres projets. S’il a fallu un enfer pour que les Aigles se réunissent, nous ne pouvons que deviner quelle intervention divine il faudrait pour rassembler Oasis.

Don et Phil Everly: Everly Brothers

Don et Phil Everly ont peut-être eu une parfaite harmonie sur scène, mais hors scène, c’était une autre histoire. Depuis l’âge de 8 et 6 ans, les frères ont été appelés à se produire ensemble pour l’émission de radio de leur famille à la fin des années 40. À la fin des années 50, le duo est devenu célèbre scène rock’n’roll précoce a décollé avec des succès aux États-Unis et au Royaume-Uni. Connus pour leur rock country avec une guitare à cordes d’acier, les frères l’ont tenue assez longtemps pour inspirer toute une génération d’artistes avant de vraiment l’appeler quitte en 1973. Comme Phil l’a dit pendant cette période, «Nous n’avons jamais eu qu’un seul argument . Cela dure depuis 25 ans ».

Kevin Jonas, Joe Jonas et Nick Jonas: Jonas Brothers

Au milieu des années 2000, le groupe de frères et sœurs devenu ados était incontournable, grâce à leur exposition sur Disney Channel. Un film de concert en 3D, quatre albums studio et des tournées de stade ont rapidement suivi avant que le groupe ne se sépare en 2013. Alors que deux des trois frères ont connu une carrière solo réussie, le trio fraternel est revenu avec leur album de retour pour le plus grand plaisir des fans – maintenant adultes – qui hurlent partout.

Louis et George Johnson: les frères Johnson

Louis Johnson et son frère aîné George ont grandi à Los Angeles à l’époque musicale de la ville des années 50 et 60. Ils ont commencé à jouer au lycée avec leur frère Tommy et leur cousin Alex Weird avant d’atterrir avec le groupe de Billy Preston de 1971 à 1973 et plus tard Quincy Jones. Peu de temps après, le duo s’est formé Les frères Johnson et se sont mérité les surnoms «Lightning Licks» pour le style de guitare lisse de George et «Thunder Thumbs» pour la basse slap signature de Louis. Après plusieurs séries de succès, ce groupe de frères et sœurs le plus génial s’est séparé en 1982 pour poursuivre des projets solo, se réunissant en 1984 et 1988 pour des albums studio.

Don et Harold Reid: les frères Statler

En tant que moitié du célèbre quatuor de comté-gospel, Les frères Statler, Harold et Don Reid ont eu une expérience plus saine sur la route et n’ont pas subi les mêmes épreuves et tribulations que les actes de rock du jour et d’autres groupes de frères et sœurs. Nés et élevés dans la vallée de Shenandoah, ils ont fait carrière en prenant les harmonies gospel de l’église et en les mettant sur la musique country sur laquelle ils étaient accrochés. Don, son frère et leurs deux amis ont commencé à chanter quand ils étaient adolescents avant d’être célèbres en 1964 par Johnny Cash et ont ensuite produit quatre décennies de tubes.

Avec trop de groupes de frères et sœurs à compter, voici quelques-uns de nos groupes préférés qui se vantent de frères et sœurs: Os Mutantes, Devo, Haim, Pointer Sisters, Angus et Julia Stone, Styx, The Jesus and Mary Chain, The National, Kings Of Leon, UB40 , The Black Crowes, Hanson, Tegan et Sara et Radiohead.

Découvrez plus sur l’histoire des groupes familiaux.