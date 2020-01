Une histoire de «The Supreme Record Company»

En 1928, les directeurs de Barnett Samuel And Sons avaient décidé que leur activité d’entreprise familiale, remontant à 1832, était terminée. Depuis qu’elle a été créée par Henry et Josiah Solomon à Sheffield, en 1832, l’entreprise est passée de son activité initiale de fabrication de poignées de porte en écaille de tortue, de poignées de couteau et de peignes à la fabrication et à la vente d’instruments de musique. En 1861, le beau-frère de Henry, né en Pologne, Barnett Samuel, a acheté le côté instrument de musique de l’entreprise, qu’il a rapidement développé, avec l’aide de son fils, Nelson, et de son neveu, Max. Barnett Samuel And Sons Ltd a été constituée en 1900, date à laquelle l’entreprise était bien établie comme l’un des principaux grossistes d’instruments de musique de Grande-Bretagne. De là, les graines de Decca Records ont été semées.

“Fabriquer des gramophones mais pas des disques, c’était comme fabriquer des rasoirs mais pas des lames”

Au moment où la Première Guerre mondiale a éclaté, Barnett Samuel a publié sa dernière innovation – le Decca Dulcephone, un lecteur de gramophone portable révolutionnaire. En peu de temps, Barnett Samuel était le plus grand grossiste et revendeur de disques de Londres.

Pensant que les ventes de disques de gramophone avaient atteint un sommet, les cousins ​​survivants de Samuel qui dirigeaient maintenant la société ont décidé que le moment était venu de les encaisser. Ils ont fait entrer la société à la Bourse de Londres et ont quitté le conseil d’administration. L’agent de change qui a supervisé la flottation était un ambitieux de 28 ans nommé Edward Lewis. La nouvelle société ouverte a été constituée sous le nom de Decca Gramophone Company et a fait ses premiers pas; L’émission initiale d’actions de Decca a été sursouscrite 20 fois. Pour le moment, cependant, Lewis est resté impassible – après tout, il a toujours juré de ne jamais se mêler au commerce.

«Je n’y ai pas prêté attention à l’époque», nota Lewis par la suite. “Et rappelez-vous de remarquer qu’une entreprise qui fabrique des gramophones mais pas des disques était un peu comme celle qui fabrique des rasoirs mais pas les lames consommables.”

En août de la même année, cependant, Lewis a eu vent que la Duophone Company, qui avait fabriqué le «disque incassable», était dans une situation désespérée. Il a suggéré que Decca rachète Duophone, qui avait récemment repris British Brunswick Ltd (Brunswick a publié les dossiers de son homologue américain – y compris ceux d’Al Jolson). Mais lorsque Decca a décidé contre le plan, Lewis a décidé de prendre les choses en main, formant Malden Holding Company Ltd pour reprendre l’usine Duophone à Kingston, près de Londres. Lewis a décidé de reprendre également la Decca Gramophone Company et, à cette fin, Malden, avec JA Balfour comme directeur général, a incorporé une nouvelle société – la Decca Record Company Ltd.

L’acquisition, selon eux, coûterait quelque chose dans la région de 660 000 £. Avec un fonds de roulement nécessaire d’environ un quart de million de livres supplémentaires, Lewis et Balfour savaient qu’ils devaient collecter 900 000 £. Mais, comme l’a rappelé Lewis, «Pour des raisons de sécurité et aussi parce qu’il semblait plus facile de lever un million que neuf cent mille, nous avons décidé de [share] émettre le chiffre plus grand. “

La nouvelle société a rapidement acquis un illustre conseil d’administration, présidé par Sir George Fowler, magistrat en chef de Kingston Upon Thames. Sir Sigismund Mendl et Sir Stanley Machin se sont joints aux administrateurs (dans le cas de Mendl, la décision a été prise entre Decca et Smith’s Crisps, mais il a été rebuté par ce dernier par sa femme, qui pensait qu’il n’y avait pas de marché pour les croustilles prêtes à frire: «Don ne sois pas si stupide, tes serviteurs font ce genre de chose »).

Lancement de Decca Records

La Decca Record Company a commencé ses activités le 28 février 1929. À cette époque, la fabrication d’enregistrements haute fidélité en était à ses balbutiements. Dans les studios Decca des Chenil Galleries sur King’s Road à Londres, les performances ont été capturées par un seul microphone, caché aux musiciens par un écran montrant des scènes rurales. Mais au moment où la jeune maison de disques commençait à décoller, le krach boursier de Wall Street en 1929 a durement touché. “Toutes les tentatives ont été faites pour conserver les ressources”, a déclaré Lewis, “mais comme le chiffre d’affaires était totalement insuffisant, la fin semblait inévitable à moins que des changements drastiques ne se produisent.”

Lewis a rejoint le conseil et a présenté la proposition de réduire le prix des disques de Decca afin de gagner des parts de marché des concurrents HMV et Columbia. Lorsque ces deux ont fusionné pour former EMI en 1931, Decca a profité en sous-cotant leurs prix.

Avec une politique d’acquisition de talents avec un attrait de masse, Lewis a conduit Decca à travers les eaux tumultueuses dans les années 30, se vantant sur les publicités que le label avait “des artistes de premier plan – des prix plus bas”. Bien qu’un accord avec la société allemande Polyphonwerk ait donné à Decca un accès à un catalogue classique assez important, son objectif est resté sur le marché populaire – le convoité chef de file Jack Hylton a été une grande signature.

Decca américain

Lewis a sauté sur l’instabilité au sein de l’industrie du disque pour garantir les droits du Royaume-Uni sur le label américain Brunswick – un accord qui a amené Decca à de grands noms américains comme Al Jolson, Cab Calloway, The Mills Brothers, The Boswell Sisters and Bing Crosby. À son catalogue américain, Decca a ajouté une liste impressionnante de variétés locales, notamment George Formby, The Band Of The Grenadier Guards et Charles Hall – «le scie musicale ménestrel».

Toujours conscient de la nécessité de se développer, Lewis a entrepris d’établir une base commerciale aux États-Unis. Lorsque les accords de partenariat se sont avérés difficiles à obtenir, il a simplement choisi de créer lui-même une société américaine Decca. La nouvelle société s’est rapidement établie sur des principes similaires à la version britannique. Mais en même temps que l’instabilité économique provoquée par le crash de Wall Street commençait à s’estomper, un nouveau danger est apparu à l’horizon, sous la forme de l’Allemagne nazie.

L’effort de guerre

La guerre étant en attente, Lewis a choisi de vendre ses actions d’American Decca, en se concentrant uniquement sur le label britannique. En 1939, le nouveau Decca américain indépendant comptait pour plus d’un tiers de tous les disques vendus aux États-Unis et pressait bientôt quelque 135 000 disques par jour. Avec des artistes comme The Andrews Sisters, Bing Crosby et Billie Holliday, le label américain quitterait les années de guerre comme une entreprise très prospère et établie. Elle allait ensuite faire partie de l’une des plus grandes sociétés de divertissement au monde, après avoir acquis Universal-International en 1952, avant de faire partie de MCA en 1962, et, finalement, de Universal Music Group.

De retour en Grande-Bretagne, le label vieux de dix ans fonctionnait désormais de manière rentable, avec des actifs non négligeables disséminés dans Londres – des studios à West Hampstead, une usine de pressage de New Malden et des bureaux sur Brixton Road, près du terrain de cricket The Oval. Les années de guerre apporteraient de nouveaux défis – Lewis a perdu sa maison à cause d’une bombe en parachute, tandis que les bureaux et l’usine ont également été directement touchés par la Luftwaffe. Toujours innovateur, Decca a contourné les restrictions sur les approvisionnements en gomme laque (les disques étaient fabriqués à partir de la gomme laque à ce stade) en offrant aux clients une remise sur les nouveaux achats s’ils retournaient d’anciens disques indésirables, qui pourraient ensuite être recyclés.

Une série de sorties Music While You Work 10 ”a été déployée dans les usines et les bureaux pour remonter le moral de l’effort de guerre, tandis que les liens avec les alliés britanniques ont ouvert de nouvelles sources de musique classique de l’URSS et une liste fantastique d’artistes sous l’empreinte Brunswick. , qui comprenait Fred Astaire, Bing Crosby, Judy Garland, Duke Ellington et The Ink Spots.

L’entreprise a également apporté une contribution inattendue à l’effort de guerre. Harvey Schwartz a dirigé les activités d’ingénierie radio et télévision de Decca à Londres. Lui et Lewis ont été les pionniers du développement d’un système connu sous le nom de The Navigator, qui utilisait des signaux radio à des fins de navigation. L’Amirauté a finalement déployé le Navigator comme moyen de localiser et de déminer les mines avant le débarquement. Les excellentes équipes de recherche et développement de Decca ont fourni un certain nombre d’autres armes technologiques, ce qui a conduit les studios de West Hampstead à maintenir une garde armée.

Technologie d’enregistrement pionnière

En retour, le besoin de l’effort de guerre d’enregistrer et de couper des fréquences inhabituellement élevées dans les enregistrements, afin d’aider les équipages de train à identifier les sous-marins ennemis, a repoussé les limites de ce qui pouvait être reproduit. Cela a conduit à des progrès dans la production de disques haute fidélité qui auraient sinon pris des années à se développer. L’ingénieur du son, Arthur Haddy, a reconnu les avantages que cette nouvelle technologie pouvait apporter au processus d’enregistrement et de découpe de disque. L’enregistrement sur toute la plage de fréquences (FFRR) a été mis en service commercial pour la première fois en 1944.

Les années d’après-guerre seraient une période de boom pour Decca. Après la guerre, Lewis a créé la Decca Navigator Company Ltd, dotée du système de navigation le plus précis et le plus fiable au monde; dans les années 70, quelque 30 000 navires et 8 000 avions utilisaient le système. Le lancement, en 1947, du radiogramme Decola a poursuivi la tradition initiale de la société: innover avec les équipements d’écoute à domicile, avec son capteur léger et son stylet elliptique offrant un son superbe dans les maisons des gens – mais seulement après avoir dépensé plus de 200 £. Néanmoins, Decca Records devenait rapidement synonyme d’enregistrement et de reproduction sonore haute fidélité.

La fin des années 40 et le début des années 50 ont vu des développements remarquables dans le domaine du disque, notamment l’introduction en 1948 de disques vinyle de 33 1/3 tr / min à longue durée de vie, qui ont remplacé les disques standard de la gomme-laque à 78 tr / min. Associant une technologie de longue durée à sa technologie innovante FFRR, le Decca Sound a été établi comme synonyme d’enregistrement de qualité.

Des progrès ont également été réalisés par Haddy dans le domaine de l’enregistrement multicanal, ainsi que de l’expérimentation de plus en plus de microphones, utilisés dans des formations inhabituelles. Un jeune ingénieur du nom de Roy Wallace a créé un système pour utiliser une variété de microphones boulonnés sur une forme en T, ce qui a donné à Haddy la description «d’un arbre de Noël sanglant». Cette configuration «arborescente» a ensuite été soumise à un mélangeur d’entrée à deux canaux, créant ce que Haddy a appelé le son «binaural». À la fin des années 50, Decca avait déployé le son stéréophonique à pleine fréquence (FFSS) et, avec John Culshaw maintenant à la tête des avancées techniques, Haddy et ses ingénieurs ont ouvert la voie à l’amélioration du processus d’enregistrement à Decca. Des magnétophones multipistes plus silencieux étaient pris en charge par les systèmes Dolby Noise Reduction. Ces techniques de grande sonorité étaient largement réservées au public classique, et Decca Records est resté depuis un leader du marché dans le monde classique.

À la pointe de la musique populaire

Au milieu des années 50, un autre type de révolution se produisait sur le marché de la musique populaire et, encore une fois, Decca était à l’avant-garde. Il possédait un catalogue de labels spécialisés dans la musique pop, dont Londres, RCA, Brunswick et Coral.

Son label Brunswick a connu un succès retentissant en 1954 avec «Rock Around The Clock» de Bill Haley & His Comets. L’avènement du rock’n’roll a changé l’industrie du disque pour toujours, en voyant les ventes de disques à une fusée de public adolescent au cours des prochaines décennies. Decca Records a rapidement recruté Tommy Steele, le meilleur rock’n’roller de Grande-Bretagne, qui est allé au n ° 1 avec sa version de “ Singing The Blues ”, puis Lonnie Donegan, dont “ Rock Island Line ” a été un Top 10 en 1956 .

Donegan était un musicien de jazz qui a été le fer de lance de l’engouement du skiff qui balayait la Grande-Bretagne. Skiffle combinait des éléments de jazz et de blues, mais pouvait être joué sur des instruments faits maison, tels que la basse et le washboard. L’engouement pour le skiffle a vu naître des centaines de nouveaux groupes en Grande-Bretagne, dont l’effet à long terme allait se manifester avec l’explosion des groupes de beat britanniques en 1963-64, dont presque tous ont eu leur première expérience de jeu en groupe grâce à skiffle.

Mais alors que beaucoup de ces jeunes adoraient jouer au skiffle, leur véritable passion était le rock’n’roll. Et même si des artistes locaux comme Tommy Steele et Billy Fury offraient une chance de voir les étoiles dans la chair, c’était toujours en Amérique que les adolescents regardaient. Le label américain Decca de Londres avait la crème de la crème, sous licence des meilleurs labels indépendants américains comme Échecs, Sun, Specialty et Tamla. Ce sont Decca Records et ses filiales qui ont présenté aux futures stars britanniques Chuck Berry, Johnny Cash, Eddie Cochran, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis et Bo Diddley.

Le label qui a rejeté les Beatles…

Le jour du Nouvel An 1962, un ancien groupe de skiffle de Liverpool a auditionné pour Decca. Ce Decca a refusé les Beatles après cette audition dans le folklore pop, mais ils n’étaient pas seuls. Presque toutes les maisons de disques du Royaume-Uni – y compris EMI, où elles trouveront finalement la gloire – ont fait de même. À l’époque, Decca avait le choix entre Les Beatles et Brian Poole And The Tremeloes, choisissant ces derniers au moins en partie parce qu’ils viennent de Londres, et donc facilitant la vie à tous les niveaux. En outre, le nord industriel était encore considéré essentiellement comme une friche culturelle en Angleterre à ce moment-là, donc la décision de l’homme R&A Dick Rowe de ne pas signer leRingo Beatles n’était guère contre la marée.

À l’aube des années 60, le marché de la pop était en pleine mutation. En raison d’un certain nombre de problèmes (dont beaucoup étaient comportementaux), le rock’n’roll était sur le déclin et le marché de la musique devenait de plus en plus difficile à prévoir. Et puis à la fin de 1962, Decca a frappé l’or. Produit par le franc-tireur Joe Meek dans son studio au-dessus d’une boutique de bagages sur Holloway Road à Londres, Telstar était une explosion du futur, un instrument inspiré par la course à l’espace, rempli de sons d’un autre monde créés par Meek dans son studio expérimental fait maison. Les Tornados l’ont propulsé en tête des charts britanniques. Mais les choses ne s’arrêtaient pas là. Le single a remporté un tel succès qu’il a non seulement dépassé le classement du Royaume-Uni, mais a également atteint le premier rang aux États-Unis, ce qui n’avait jamais été réalisé deux fois auparavant par un acte britannique (et seulement à ce moment-là comme une merveille). Bientôt, le boom du rythme britannique qui a mûri l’engouement britannique pour le skiffle allait briser le marché américain – et mondial – grand ouvert.

… A finalement signé The Rolling Stones

Aux côtés d’EMI, Decca était la plus grande maison de disques du Royaume-Uni. Mais avec la signature des Beatles et, dans leur sillage, d’autres numéros de Merseybeat tels que Cilla Black et Gerry And The Pacemakers, EMI semblait dominer le marché de la pop. Si un numéro de Mersey n’était pas en tête du classement, alors l’autre meilleur vendeur d’EMI, Cliff Richard And The Shadows, marquait les succès. Ironiquement, ce serait grâce aux Beatles que Decca a riposté, après George Harrison a recommandé que Mike Smith de Decca signe un groupe local appelé Les pierres qui roulent. Et comme si cela ne suffisait pas, Lennon et McCartney a fait don d’une chanson au groupe de rythmes et blues de Londres, “I Wanna Be Your Man” allant au n ° 12 dans les charts britanniques et relançant la carrière des Stones.

Alors que les groupes britanniques amassaient leur force d’invasion, l’empreinte américaine de Decca à Londres a continué de fournir au Royaume-Uni des smashs aux États-Unis, y compris ceux de l’écurie de «l’Américain Joe Meek», Phil Spector, dont «Be My Baby», de The Ronettes et «Da Do Ron Ron» de The Crystals.

Pendant ce temps, Decca Records a continué de rivaliser avec EMI pour la crème de la culture locale, la récolte Rod Stewart, Steve Marriott, Lulu, Tom Jones, Joe Cocker, Le blues moody et Van Morrison’s Them. C’était vraiment un âge d’or pour Decca et le monde de la pop en général, avec des disques volant des étagères dans un tourbillon sans fin. Dès que la durée de vie d’un disque a commencé à diminuer, une offre encore plus brillante a pris d’assaut les ondes – et les magasins de disques -.

Musique enrichissante

Bien sûr, le public acheteur de disques n’était pas encore complètement dominé par les jeunes, et Decca pourrait encore remporter un succès considérable avec The Bachelors, Jim Reeves ou Val Doonican, tandis que l’album de la bande originale de The Sound Of Music était en tête des palmarès des albums britanniques. pour un total de 70 semaines sans précédent au total entre 1965 et 1968. Il deviendrait le deuxième album le plus vendu de toute la décennie. Et alors que les Beatles atteignaient de nouveaux sommets avec leur single “Strawberry Fields Forever” / “Penny Lane”, Englebert Humperdink de Decca les maintenait hors de la première place avec “Release Me”.

Mais pour l’essentiel, l’histoire de Decca – et, en fait, l’industrie du disque dans son ensemble – dans les années 60 était celle d’une compétitivité transatlantique qui a enrichi la musique (et les coffres) de tous les acteurs. Lancement de Brunswick The Who et Decca a fait ressortir Petits visages. En retour, leur activité de licence a connu un grand succès avec Les frères justes et The Byrds, avant de se lancer sur le marché américain du R&B avec des actes comme Otis Redding et James Brown.

Suivre le rythme

Pour suivre l’évolution des temps, Decca Records a lancé son label progressif Deram en 1966 pour présenter les enregistrements pop réalisés en utilisant «Deramic Sound» (Decca Panoramic Sound), qui a permis aux ingénieurs de créer un champ stéréo plus dynamique, en plaçant des instruments individuels dans leur propre l’espace dans l’image stéréo. Les actes violés par l’étiquette comprennent David Bowie (Decca est sorti son premier album), Cat Stevens, The Move et Procol Harum. Les Moody Blues, Amen Corner et The Flowerpot Men ont eu du succès sur le label, mais au milieu des années 70, Deram était de moins en moins utilisé.

Alors que le soleil se couchait dans les années 60, le paysage s’était incommensurablement modifié par rapport à celui qui s’était ouvert avec une telle innocence. Les artistes et les labels étaient à couteaux tirés – Decca et The Rolling Stones avaient un stand-off célèbre sur la couverture de ce dernier de 1968 Banquet de mendiants album (les Stones avaient choisi des illustrations de toilettes publiques graffitis). Les Pierres et Decca se sont séparés à l’aube de la nouvelle décennie.

Après avoir laissé David Bowie et Genèse glisser entre leurs doigts, Decca a quand même remporté d’énormes succès avec The Moody Blues, Caravane, Dix ans après et la fraternité des hommes. Ses secteurs classiques et faciles à écouter depuis longtemps, cependant, étaient fabuleusement dynamiques, tandis que la série World Of… économique du label gardait le stock de Decca Records dans la rue, introduisant une nouvelle génération aux merveilles de son catalogue enviable.

Les années 60 et 70 ont amené la montée d’un nouveau type de maison de disques, avec de nouveaux indépendants tels que Virgin de Richard Branson et Island de Chris Blackwell capables d’offrir le genre de parenté avec de jeunes artistes expérimentaux que les grandes organisations ne pouvaient pas égaler. En 1979, un demi-siècle après la création de l’entreprise, Edward Lewis a vendu l’écluse, le stock et le barillet Decca au conglomérat néerlandais PolyGram. Presque immédiatement après avoir effectué le transfert final de l’entreprise, Lewis est décédé, le 29 janvier 1980, à l’âge de 79 ans.

Le nouveau propriétaire soutenu par Siemens a commencé à décharger les actifs au coup par coup – à commencer par Navigator, ce système de la Seconde Guerre mondiale qui avait été déployé avant le jour J. Ensuite, l’usine de pressage de New Malden et les studios de West Hampstead.

Dominant la musique classique

Mais alors que Decca a largement cessé d’exister en tant que label pop à la fin des années 80 (après avoir profité de succès avec Bananarama, Bronski Beat, The Communards et Fine Young Cannibals), en tant que label classique, il a continué à prospérer – et à innover. C’était sous la forme improbable de la chanson de la BBC sur sa couverture de la Coupe du Monde de la FIFA 1990 en Italie qui a ouvert un large public de crossovers classiques.

Ayant choisi pour son générique d’ouverture l’enregistrement de Luciano Pavarotti chantant un air de Turandot de Puccini, la performance remarquable du ténor a été égalée par l’équipe de football d’Angleterre sur le terrain. «Nessun Dorma» est devenu synonyme de la renaissance du football anglais après deux décennies troublées et, à ce titre, a apporté l’opéra aux masses. Lorsque l’enregistrement de Decca de la performance de concert d’ouverture de ce tournoi par The Three Tenors (Pavarotti, Plácido Domingo et José Carreras) a été publié, il est devenu l’album classique le plus vendu de tous les temps, ouvrant la voie aux artistes classiques de crossover de Russell Watson à Andrea Bocelli.

Decca a dominé ce marché – et continue de le faire. À leur liste déjà illustre – y compris Katherine Jenkins, Nicola Benedetti et Alfie Boe – en 2018, ils ont ajouté la star classique la plus rapide dans la mémoire récente, Sheku Kanneh-Mason, lui assurant une scène mondiale avec des performances lors du mariage de haut niveau entre le prince Harry et Meghan Markle, et assurer un attrait croisé avec des couvertures de «No Woman, No Cry» de Bob Marley et “Hallelujah” de Leonard Cohen.

Cela fait maintenant 90 ans qu’Edward Lewis a réuni des disques et des gramophones pour créer la société Decca. Les cousins ​​Samuel n’auraient pas pu se tromper plus que les ventes record avaient atteint un sommet. Parfois, il faut un visionnaire prêt à prendre un coup de pied sur son instinct pour créer quelque chose de remarquable. Edward Lewis a fait exactement cela.

