Une idée capitale de Paul McCartney et Wings

Peu importe Paul McCartney et Wings a fait à la suite de «Mull Of Kintyre» était probablement dans l’ombre d’un des singles les plus vendus de tous les temps. Mais le catalogue Wings de la fin de la période de la fin des années 1970 contenait des joyaux plutôt sous-estimés. L’un d’eux entrait dans le Billboard Hot 100 le 9 septembre 1978.

«London Town» était la chanson titre de l’avant-dernier album de ce qui était, au moment de la sortie, le trio de base de Paul, sa femme Linda et son collaborateur de longue date Denny Laine. Le guitariste Jimmy McCulloch et le batteur Joe English ont joué sur le LP, mais ont quitté le groupe avant sa sortie. Néanmoins, London Town deviendrait platine aux États-Unis et en Hollande, et or au Royaume-Uni, en Allemagne et en France.

L’album est sorti le 31 mars 1978, juste après son single phare «With A Little Luck». C’est devenu un succès substantiel, nulle part plus qu’en Amérique, où il est passé au n ° 1. La suite «J’ai Si Enough ‘s’en sortait moins bien. Puis vint la chanson titre de Paul et Denny, une pièce décontractée, magnifiquement harmonisée et réfléchissante sur la capitale britannique («une pluie d’argent tombait sur le sol sale de la ville de Londres»).

Le single n’a atteint que le n ° 60 au Royaume-Uni, mais a fait ses débuts aux États-Unis au n ° 75. En une semaine de dix nouvelles entrées, il n’était que derrière les pierres qui roulent“Entrée n ° 70 avec” Beast of Burden “.” London T0wn “a grimpé régulièrement sur le compte à rebours Billboard pendant plusieurs semaines avant de culminer à n ° 39 en octobre. Mais l’album reste un joyau tardif dans le répertoire des ailes, avant leur dernier set (et également sous-évalué) de Back To The Egg l’année suivante.

«London Town» est sur l’album du même nom, qui peut être acheté ici.