Une levée de fonds à Austin pour aider les entreprises touchées par l’annulation de SXSW

La collecte de fonds «Banding Together ATX» vise à indemniser les entreprises, les artistes et les professionnels touchés par l’annulation de SXSW 2020.

Dans le sillage de l’annulation de SXSW concernant les problèmes de coronavirus (COVID-19), les sponsors commerciaux ont lancé une initiative de collecte de fonds pour aider les entreprises, les employés et les artistes d’Austin à compenser la perte de revenus et la promotion.

Le SXSW 2019 a eu un impact estimé à 355,9 millions de dollars sur l’économie d’Austin, et naturellement, les entreprises locales, les artistes et les travailleurs des services, pour n’en nommer que quelques-uns, ont été touchés financièrement par la décision de supprimer l’édition de cette année. Le coup économique aurait été amplifié par la nature de dernière minute de l’annulation, qui est intervenue après que de nombreux préparatifs et travaux connexes avaient déjà été effectués.

Maintenant, la plateforme de réservation d’artistes Prism.fm s’est associée à Heard Presents, une société de promotion d’événements, pour «Banding Together ATX». Un certain nombre d’entreprises d’Austin ont également coparrainé l’effort de bienfaisance, qui facilitera les spectacles et les vitrines pour «faire dix jours glorieux de musique, d’art, de culture et de technologie à travers notre ville», offrant ainsi aux individus une rémunération et offrant aux entreprises un chance de compenser une partie de leurs revenus perdus.

Ces vitrines de remplacement sont en cours de planification, et toute personne «dont le sang est subventionné par SXSW» peut contacter les sponsors de Banding Together pour obtenir de l’aide. Les donateurs se verront «accorder un accès prioritaire» aux émissions résultant de la collecte de fonds.

Le SXSW 2020 devait avoir lieu entre le 13 et le 22 mars, mais les annulations d’entreprises – telles que Netflix, Apple, Twitter, Facebook et les trois grandes maisons de disques – ont été amplifiées par les préoccupations croissantes des participants. La situation a incité les responsables de la ville à abandonner l’événement pour la première fois en 34 ans d’histoire.

Au cours des semaines précédentes, les organisateurs du SXSW avaient insisté pour que le rassemblement de 10 jours se poursuive comme prévu. Certes, l’annonce officielle de l’annulation de SXSW a retenti quelque chose d’un ton de défi, plaçant le poids de la décision sur «la ville d’Austin» et réitérant qu’Austin Public Health ne croit pas que l’annulation améliorera la sécurité des résidents d’Austin .

Au moment de la rédaction de cette pièce, Banding Together ATX avait collecté environ 8 000 $ sur GoFundMe.