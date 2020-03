Une masterclass country du détroit de George

Pas trop de fois par an, un album déborde de cours apparemment sans effort que vous savez que vous écoutez un maître au travail. Détroit de George a eu cet effet sur son public adoré depuis des décennies, mais alors qu’il arrive à sa 30e sortie en studio, Honky Tonk Time Machine, il y a plus que jamais le sentiment qu’il représente un artisanat discret et old-school qui est devenu de plus en plus en danger.

Cela fait trois ans et demi que le charmeur texan n’a pas exercé sa magie subtile sur une nouvelle collection de chansons lorsque Cold Beer Conversation n’est devenu que son 26e album country n ° 1. Ceci d’un homme qui recueille des statistiques de numéros de téléphone sur ses réalisations stellaires, et qui a 60 célèbres – c’est six oh – n ° 1 en son nom dans toutes les configurations de graphiques.

Strait n’a pas eu tendance à écrire ses propres tubes, ce qui est compréhensible lorsque vous pouvez faire appel à la crème de la communauté de compositeurs de Nashville. En effet, nous avons perdu un de ce nombre, Sanger D «Whitey» Shafer, en janvier 2019, il a coécrit deux des cartes téléphoniques des années 80 de George, «Does Fort Worth Cross Your Mind» et «All My Ex’s Live In Texas». Mais Honky Tonk Time Machine est important en accueillant une grande partie de la composition de Strait, sur huit des 13 inclusions, toutes avec son fils George, Jr (alias Bubba), et le confident de longue date Dean Dillon.

Un nouveau classique du détroit

Il n’y a pas la moindre dilution dans le contrôle de la qualité ici, la barre est toujours aussi élevée pour les chansons qui conviennent parfaitement à ce riche baryton. ‘Código’, sorti en single début décembre 2018, était un lever de rideau délibérément léger et un éloge de la tequila premium dans laquelle le chanteur se trouve être un investisseur.

“God And Country Music” était une affaire tout à fait plus lourde et, on ose suggérer, un nouveau classique de Strait, sa mélodie et son sentiment affinés à la perfection par l’équipe A de Luke Laird, Barry Dean et Lori McKenna. Le savant mariage lyrique du spirituel et du profane, avec ses références à Johnny Cash et “I Saw The Light”, est irrésistible.

Tout aussi irrésistible est le morceau qui, avant la sortie de l’album, était déjà en train de façonner le retour de Strait sur les ondes du pays pendant la journée. ‘Every Little Honky Tonk Bar’, une des créations de cette formidable firme de Strait, Strait and Dillon, est exactement le genre d’air de fête qui en fait moins qui ressemble vraiment à un voyage dans cette machine à voyager dans le temps titulaire. Il met en scène et décrit un endroit que vous souhaitez visiter – et, encore plus délicieux, il ose même avoir un solo de violon.

Mis à part quelques légers coups de pinceau de modernité dans la production, Honky Tonk Time Machine se transforme en un album qui aurait, pour l’essentiel, pu apparaître à tout moment sous le règne de King George, et cela fait partie de son plaisir. Il y a des moments de réflexion, tels que «Parfois l’amour» et «Ce qui monte», et deux reprises bien choisies, de «Deux autres souhaits» de Jim Lauderdale et de «Vieux violon» de Johnny Paycheck. Ensuite, le disque sort dans une lueur de gloire alors qu’une légende de pays rencontre un autre et Willie Nelson monte à bord pour «Sing One With Willie».

Pour emprunter l’un de ses titres consacrés, c’est Strait qui chante quelque part au-delà du néon bleu, dans l’air pur de la tradition country qui a été sa vie et son souffle pendant si longtemps.

