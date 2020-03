Une nouvelle bande-annonce offre un aperçu du prochain Coachella Doc

Une nouvelle bande-annonce a été publiée avant le documentaire YouTube Originals, Coachella: 20 ans dans le désert, qui offre un aperçu de la vaste collection de séquences de performance et d’interviews d’artistes du film. À trois minutes et demie, le clip présente des artistes tels que Billie Eilish, Beyoncé, Guns N ’Roses, Moby, Perry Ferrell, Paul McCartney et même l’hologramme 2Pac. Bien que les fans de musique devront attendre octobre pour assister à Coachella cette année, ils peuvent profiter de Coachella: 20 ans dans le désert dans le confort de leur foyer le 10 avril lors de sa première sur YouTube.

Dans le clip, Moby, qui a joué le tout premier Coachella en 1999, partage ses premières réflexions sur un festival qui se déroule, «Au milieu du désert». Il se souvient que l’événement d’Indio, en Californie, “Semblait une idée remarquable, mais je ne m’attendais pas à ce qu’elle fonctionne réellement”.

Depuis ses débuts, Coachella est devenu l’un des plus grands festivals du monde. Comme Billie Eilish le déclare lors d’une voix off: «Tout le monde sait ce qu’est Coachella. Même si vous ne vous souciez pas de la musique, vous savez. ” Le festival a également été célébré pour sa diversité de talents, comme le montre la bande-annonce, où plusieurs générations d’artistes, de tous les genres, sont représentés sur scène.

Produit et réalisé par Chris Perkel (Clive Davis: The Soundtrack Of Our Lives), The film documente les premiers jours du festival, offrant des images inédites, ainsi que des performances de certains des plus grands noms de la musique, notamment Kanye West, Rage Against The Machine, Pixies, Beck, Radiohead, Daft Punk, Travis Scott, LCD Soundsystem, Björk, The White Stripes et Madonna.

Coachella 2020, qui a été récemment reportée à l’automne, en raison de la crise des coronavirus, se déroulera désormais les week-ends du 9 octobre et du 18 octobre. Lana Del Rey, Frank Ocean, Lil Nas X et Rage Against The Machine figurent parmi les têtes d’affiche attendues cette année.